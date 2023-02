Börsenbericht vom 1. Februar 2023 – Schweizer Börse wenig verändert Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed heute Abend, zeigen sich die Händler am Schweizer Aktienmarkt zurückhaltend.

In Erwartung der Zinsbeschlüsse grosser Zentralbanken haben sich die Anleger am Mittwoch an die Seitenlinien zurückgezogen. Daher tendiert der Schweizer Aktienmarkt nur wenig verändert. Die Umsätze hielten sich insgesamt in Grenzen, heisst es von Händlern. Im Fokus stünden Spezialsituationen wie etwa der Jahresabschluss des Pharmariesen Novartis, dessen nachgebende Aktien den SMI belasten.



Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed ihr Tempo drosselt und den Leitzins nur noch um 25 und nicht wie noch im Dezember um 50 Basispunkte erhöhen wird. Dafür spreche die sinkende Inflationsrate in den USA. Zuletzt fiel der am Vortag veröffentlichte Arbeitskostenindex tiefer als erwartet aus. Dies wird als Anzeichen für den Erfolg der strengen Geldpolitik gewertet. Beobachter sind sich daher einig, dass nun ein kleinerer Schritt folgen wird. Am Donnerstag gilt dann die Aufmerksamkeit dem Zinsentscheid der EZB und der BoE. Diese dürften laut Markterwartungen den Leitzins um weitere 50 BP anheben.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.15 Uhr um 0,32% auf 2201,04 Punkte. Der SMI notiert um 0,30% tiefer mit 11'251,99 Punkten und der breite SPI um 0,10% schwächer auf 14'476,13 Zählern. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, gewinnt dagegen 0,06% auf 1765,84 Punkte. 19 Titel im SLI legen zu und 11 geben nach.



Trotz neuem Aktienrückkaufprogramm und erhöhter Dividende stehen die Aktien des SMI-Schwergewichts Novartis (-1,6%) unter Druck. «Es ist eigentlich alles dabei, was der Aktie helfen sollte», sagte ein Händler. Aber das Ergebnis als Ganzes werde am Markt als «durchwachsen» beurteilt. Der Pharmariese hat im 4. Quartal 2022 mit 1,9 Mrd. $ operativ 24% weniger verdient. Noch stärker ging der Konzerngewinn zurück: nämlich auf 1,5 Mrd. von 16,3 Mrd. im Vorjahr. In der Vorjahresperiode hatte Novartis wegen des Verkaufs des Roche-Anteils einen sehr hohen Gewinn erzielt. Kritisiert wird etwa, dass (positive) Überraschungen gefehlt hätten. «Man kann immer noch etwas mehr erwarten», so der Händler.



Damit sei die Latte für das Ergebnis, das der Rivale Roche am Donnerstag veröffentlicht, recht hoch, heisst es am Markt, Der «Bon Roche» fällt um 0,7%. Dabei hatte Roche noch über eine erweiterte Zulassung für sein Blutermittel Hemlibra berichtet.



Mit den Anteilen von Nestlé (-0,1%) gibt auch das dritte Schwergewicht nach, was sich denn auch am SMI negativ bemerkbar macht.



Den stärksten Kursrückgang bei den Bluechips verbuchen die Aktien von Swiss Re (-1,7%). Sie würden in Sippenhaft genommen mit dem Konkurrenten Hannover Rück, dessen Aktien um 4%nachgeben. Die Nummer 3 der Rückversicherer hat für 2022 zwar ein Rekordergebnis von 1,4 Mrd. € vorgelegt, sich aber zurückhaltend über die weiteren Aussichten geäussert.



Auf der anderen Seite führen Technologie- und Wachstumswerte die Gewinner an. AMS Osram, die am Vortag nach der Ankündigung des CEO-Rücktritts eingebrochen waren, legen 2,7% zu und machen damit einen Teil des Verlusts wett. Auch Straumann (+1,8%), Kühne + Nagel (+1,8%), VAT(+0,9%) und Partners Group (+1,0%) legen zu. ABB gewinnen am Tag vor Bekanntgabe der Jahreszahlen 2022 1%.



Fester sind zudem UBS (+0,4%). RBC und JPMorgan haben das Kursziel erhöht und empfehlen die Aktie am Tag nach der Bilanzvorlage weiter zum Kauf. Die Titel der CS gewinnen gar 1,2%.



Sonova ziehen um 1,7% an nach -3,8 Prozent am Vortag. Gemäss einer heute aufgeschalteten Präsentation erwartet der Hörgerätehersteller derzeit eine Abschwächung im weltweiten Hörgeräte-Markt. Am aktuellen Ausblick hält das Unternehmen fest, wobei allerdings eher das untere Ende der Spanne erreicht werden dürfte.



Am breiten Markt steigen Valiant (+1,5%) und Peach Property (+2,1%) nach Zahlen. Die Aktien von Idorsia (-2,2%) geben erneut nach. Crealogix (+8,2%) setzen den Höhenflug, der nach Zahlenvorlage eingesetzt hatte, fort.

Eurokurs steigt bis knapp unter 1.09 $ - EUR/CHF etwas höher

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen führender Notenbanken gestiegen. Im Mittagshandel erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1.0891 $. Das ist fast einen halben Cent höher als am frühen Morgen.



Auch das EUR/CHF-Währungspaar, das am Vortag wieder unter die Parität gefallen war, hat sich leicht erholt und nähert sich allmählich wieder der Marke von einem Franken an. Aktuell kostet ein Euro 0.9972 nach 0.9960 Fr. am Morgen und 0.9945 am Vortag.



Das USD/CHF-Paar hat sich dagegen wenig bewegt und wird derzeit zu 0.9155 nach 0.9158 am Morgen gehandelt. Auch der Greenback hatte am Dienstag gegenüber dem Franken klar an Wert eingebüsst. Am Dienstagmittag notierte er noch über der Marke von 0.92 Fr.



Am Devisenmarkt warten die Anleger auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank, die am Mittwochabend veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Währungshüter das Tempo der Zinserhöhungen drosseln werden. Allgemein wird ein leichter Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.



In den USA hatte sich die Inflation zuletzt abgeschwächt, nachdem die amerikanische Notenbank zuvor mit kräftigen Zinserhöhungen auf die starke Teuerung reagiert hatte. In der Eurozone wird dagegen bei der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag eine deutliche Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Die Aussicht auf einen stärkeren Zinsschritt in der Eurozone gab der Gemeinschaftswährung im Handel mit dem US-Dollar Auftrieb.



Am Vormittag wurde zudem bekannt, dass sich die Inflation in der Eurozone im Januar weiter abgeschwächt hat. Die Inflationsrate betrug 8,5% und lag unter der Markterwartung. Ökonomen verwiesen aber auf die weiter rekordhohe Kernrate bei der Teuerung und sahen daher bei der Preisentwicklung in der Eurozone keinen Grund zur Entwarnung.

Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85.28 $. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg hingegen geringfügig um fünf Cent auf 78.92 $.



Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützte die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA die Ölpreise, die in der ersten Wochenhälfte noch unter Druck standen. Am Abend wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die amerikanischen Währungshüter in den vergangenen Monaten mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgegangen waren, wird an den Finanzmärkten nur noch ein kleiner Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet.



Dagegen habe ein Anstieg der Ölreserven in den USA die Ölpreise im Mittagshandel belastet, hiess es weiter am Markt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 6,3 Mio. Barrel verzeichnet hat. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

USA

Am Vorabend des Mittwochs herrschte erneute gute Stimmung an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial legte 1,1% zu auf 34’086 Zähler. Der S&P 500 gewann 1,5% auf 4076 Punkte. Beim Nasdaq 100 ging es 1,6% nach oben auf 12’101. Der Nasdaq Composite verzeichnete im Januar mit einem Plus von 11% den besten Jahresstart seit 2001. Für den Dow ging es im ersten Monat des Jahres 2,8% nach oben, für den S&P 500 gar 6,2.

Gefragt waren die Aktien von General Motors mit einem Zuwachs von 8,4%. Der Ausblick fiel besser aus als befürchtet. Ford und Stellantis konnten im Fahrwasser von GM 4,8 beziehungsweise 4,1% zulegen.



Die Papiere des Musikdiensts Spotify schossen 13% nach oben, da der Service mehr als 200 Mio. zahlende Abokunden vermeldete. Die Gewinnmarge lag ebenso über den Erwartungen.



Wegen Wertberichtigungen im Bahngeschäft schloss der Nutzfahrzeughersteller Caterpillar schlechter ab als erwartet. Die Aktien verloren 3,5%. McDonald's enttäuschte bei der Profitabilität: –1,3%.

Asien

Die Börsen in Asien traten am Mittwochmorgen auf der Stelle. Der japanische Nikkei 225 notierte nahezu unverändert bei 27'356 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong stieg 0,4% auf 21’931. Der chinesische Shanghai Composite machte 0,3% an Boden gut, der CSI 300 1,4%. Der koreanische Kospi gewann 0,7%.

