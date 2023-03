Börsenbericht vom 31. März 2023 – Schweizer Börse weiterhin fester Auch am Freitag hält am Schweizer Aktienmarkt der Aufwärtstrend weiter an. Die sinkenden Inflationszahlen im Euroraum werden positiv aufgenommen.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert auch am Freitag fester und setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort. Die Sorgen über die jüngsten Banken-Turbulenzen und wegen der Zins-Unsicherheiten hätten sich wieder gelegt, heisst es am Markt. Die Stimmung sei wieder merklich aufgehellter. «Das Gröbste scheint überstanden zu sein», meint ein Händler. Daher müsse auch nicht unbedingt mit Gewinnmitnahmen zum Quartalsende gerechnet werden. Aber vor den Inflationszahlen aus dem Euroland und den USA verhielten sich die Anleger vorsichtig und daher sei das Geschäft bisher recht ruhig verlaufen. Nach der Nachricht, dass die Inflation in Euroland im März wie erwartet gesunken ist, zogen die Kurse noch etwas weiter an.

Nun stehen die PCE-Daten aus den USA im Fokus, dem von der US-Notenbank vielbeachteten Inflationsindikator. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise über die mögliche künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Sollten die Zahlen negativ überraschen, könnten die nun aufgekeimten Zinssenkungsspekulationen rasch wieder weichen. «Und mit jeder weiteren Zinserhöhung steigt auch das Risiko im Bankensektor und auch für die Konjunktur», meint ein eher vorsichtiger Marktteilnehmer, der daher auch dazu rät, die Portfolios abzusichern. Doch wenigstens für den Moment scheint der Börsenhimmel wieder blau zu sein und einer positiven Wochenbilanz nicht entgegenzustehen. Zudem dürfte auch das erste Quartal mit einem Gewinn - von rund drei Prozent - abschliessen. Das ist weit mehr, als sich mancher Marktteilnehmer angesichts der Bankenkrise erhofft haben dürfte.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.25 Uhr um 0,53% auf 2204,67 Punkte. Der SMI notiert 0,63% höher auf 11'101,76 Punkten. Noch vor zehn Tagen markierte der Leitindex mit knapp 10'400 Zählern den tiefsten Stand im laufenden Jahr. Der SLI steigt um 0,59% auf 1752,99 und der SPI um 0,58% auf 14'526,18 Zähler. Im SLI stehen 25 Gewinnern fünf Verlierer gegenüber.

Angeführt werden die Gewinner von Aktien aus den verschiedensten Sektoren. So stehen die PS des Industriekonzerns Schindler (+2,5%) vor den Anteilen von Swisscom (+1,4%) und des Elektrotechnikriesen ABB (+1,4%). Es folgen die Technologietitel Logitech (+1,2%) und VAT (+1,3%). Die Spitze im SLI wird von den defensiven Nestlé (+0,9%), Givaudan (+1,0%), Sonova (+0,9%) und Novartis (+0,9%) abgerundet.

Die beiden Grossbanken Credit Suisse (+0,7%) und UBS (+1,3%) setzen den seit einiger Zeit üblichen volatilen Kursverlauf fort und wechseln dabei auch immer wieder die Vorzeichen. Nach dem Anstieg in der aktuellen Woche könnten kurzfristig orientierte Marktteilnehmer wohl auch Gewinne einstreichen, sagen einige Marktteilnehmer. Andere würden nun kaufen, da sie der neuen «Superbank» eine rosige Zukunft zutrauen, meint ein Händler.

Den stärksten Abschlag verbuchen Temenos (-1,3%), dabei dürfte es sich aber um Gewinnmitnahmen handeln. Denn der Titel ist am Vortag mehr als 6% gestiegen. Der Softwarehersteller hatte berichtet, eine US-Inlandsbank als Kunden gewonnen zu haben. Temenos zählen zudem mit Straumann (+0,5%) und VAT zu den grössten Gewinnern im SLI im ersten Quartal. Diese drei Titel haben mehr als ein Viertel zugelegt. Dagegen weisen CS im SLI im ersten Quartal mit -70 Prozent vor Roche mit -10% und Logitech mit -9% den stärksten Verlust auf.

Schwächer notieren AMS Osram (-0,1%), Partners Group (-0,3%) und Alcon (-0,4%), was Händler ebenfalls mit Gewinnmitnahmen erklären. AMS Osram waren zuletzt kräftig gestiegen, nachdem sich Infineon und Micron positiv über die Aussichten ihrer Firmen geäussert hatten. Bei Alcon sorgten Aussagen am Kapitalmarktag für Auftrieb.

Auf den hinteren Rängen fallen Klingelnberg (+6,9%) positiv auf. Der Maschinenbauer erwartet für das per Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2022/23 neue Höchstwerte bei Umsatz und Auftragseingang. Implenia (+3,4%) profitierten von Anschlusskäufen. Der Kauf des Immobilienverwalters Wincasa werde weiter positiv aufgenommen.

Euro hält sich bei 1.09 $ und knapp unter Franken-Parität

Der Euro hat sich am Freitag an der Marke von 1.09 $ gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0901 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0.9968 unverändert seit Donnerstagabend. Der US-Dollar kostet aktuell 0.9144 Fr., was ebenfalls kaum abweicht von den 0.9138 Fr. vom Vorabend.



Zum Wochenausklang steht ein ganzer Schwung an Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum rücken neue Inflationsdaten in den Mittelpunkt. Zwar wird mit einem Rückgang der hohen Teuerung gerechnet. Die Kernteuerung ohne Energie und Nahrungsmittel könnte aber erneut auf Rekordniveau steigen. Das zeigt, dass der grundlegende Preisauftrieb sehr hoch ist.



In den USA steht unter anderem der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsindikator PCE auf dem Programm. In den Vereinigten Staaten ist die Teuerung in den vergangenen Monaten zwar gesunken, allerdings nur langsam. Auch dort hält sich die Kerninflation auf hohem Niveau.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 79.15 $. Das waren 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 74.31 $.



Der Handel am Rohölmarkt verlief zuletzt ruhig. Für tendenziellen Preisauftrieb sorgt, dass sich die Bankturbulenzen in den USA und Europa etwas beruhigt haben. Die entsprechenden Konjunkturrisiken sind damit zumindest nicht grösser geworden.



Gestützt werden die Erdölpreise auch durch den andauernden Streit zwischen dem Irak, der Türkei und kurdischen Behörden. Der Disput verhindert seit einigen Tagen die Ausfuhr von etwa 400’000 Barrel Öl je Tag aus der Türkei.

Wallstreet freundlich

Die US-Börsen haben gestern Donnerstag ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt. Viele Investoren zeigen sich mit Blick auf die Lage im Bankensektor inzwischen wieder entspannter. Es gibt allerdings auch Skeptiker, die meinen, mit jeder weiteren Zinserhöhung nehme das Risiko neuer Turbulenzen zu.

Der Dow Jones Industrial hat gestern 0,4% auf 32'859 angezogen. Das entspricht dem höchsten Stand seit drei Wochen. Der breit gefasste S&P 500 hat 0,6% auf 4050,8 gewonnen, der technologielastige Nasdaq Composite 0,7% auf 12’013,5.

Aufgefallen sind unter anderem die Aktien von Kohl’s (+3,8%). Anleger haben es als Vertrauensbeweis gewertet, dass der Chef der Einzelhandelskette für gut 2 Mio. $ Titel gekauft hat.

Demgegenüber haben die Papiere des Anlagespezialisten Charles Schwab (–5%) eingebüsst, weil ihnen die Analysten von Morgan Stanley nach sieben Jahren die Kaufempfehlung entzogen haben.

Dagegen rückten Philip Morris (+2%) dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan höher. Positiv entwickelt haben sich auch Intel (+1,8%) und Boeing (+1,5%). Sie führen die Liste der besten Dow-Werte an. Auf der Verliererseite finden sich American Express (–0,7%) und 3M (–0,4%).

Aktien Asien/Pazifik: Kurse ziehen weiter an

Die grösseren asiatischen Börsen haben am Freitag erneut zugelegt. Damit steuern die Finanzmärkte der Region auf einen Wochengewinn von über einem Prozent zu.

Neben den Vorgaben der US-Börsen stützten auch neue Wirtschaftsdaten. Die chinesische Wirtschaft befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Massnahmen weiter im Aufwind. Der bei den Einkaufsmanagern der Dienstleistungsunternehmen erfasste Index (PMI) kletterte im März im Vergleich zum Februar um 1,9 Punkte auf 58,2 Zähler, wie aus Regierungszahlen vom Freitag hervorgeht. Es ist der höchste Stand seit Mai 2011. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Bei Industrieunternehmen fiel der Indikator zwar von 52,6 Zählern auf 51,9 Punkte. Experten hatten aber mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg im späten Handel um 0,72% auf 20’456,04 Punkte, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,32 Prozent auf 4051,58 Punkte kletterte. Aktien von Alibaba legten deutlich zu. Das Unternehmen hat nach einem Bericht von Bloomberg mit den Vorbereitungen für den Börsengang seiner Logistiksparte Cainiao Network Technology begonnen.

Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zu und erhöhte sich um 0,93% auf 28’041,48 Punkte. Die Einzelhandelsumsätze in Japan waren im Februar stärker als erwartet gestiegen und lagen klar über dem im Januar verzeichneten Zuwachs. Auch australische Aktien zogen an. Der S&P ASX 200 stieg um 0,78% auf 717,80 Punkte.

