Börsenbericht vom 2. Dezember 2022 – Schweizer Börse auf Konsolidierungskurs Zum Handelsstart am Freitag gibt es am Schweizer Aktienmarkt kaum Bewegung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Geschäft schwächer. Nach den starken Vortagen sei der der Markt reif für eine Konsolidierung und lege daher einen Pause ein, sagte ein Händler. Vor den Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten verhielten sich die Anleger vorsichtig, denn die Daten seien für die Geldpolitik des Fed sehr wichtig. Ein zu starker Arbeitsmarkt stellt ein Inflationsrisiko dar und könnte Zinssorgen schüren. Eine schwächerer Bericht würde dagegen den Anlegern in die Karten spielen.



Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte noch mit den Worten, die Zeit für kleinere Zinsschritte könnte im Dezember gekommen sein, in Kauflaune versetzt. Am Markt war darauf vermehrt vom Beginn eines Weihnachtsrallys die Rede. Doch nun ist die Euphorie bereits wieder etwas verflogen und es mehren sich die mahnenden Stimmen. Die Aktienbörsen hätten in den vergangenen zwei Monaten eine beeindruckende Erholung hingelegt, sagte etwa ein Händler, eine zumindest leichte Korrektur würde daher nicht überraschen.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt um 9.20 Uhr um 0,17% auf 2109,85 Punkte. Der SMI notiert um 0,41% tiefer auf 11'192,26 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,31% auf 1715,06 und der breite SPI um 0,42% auf 14'286,43 Zähler. 17 SLI-Werte geben nach, elf legen zu und zwei sind unverändert.



Im Fokus bleiben die Aktien der Credit Suisse (-1,0% auf 2,671 Fr.). Nach anfänglichen Gewinnen setzt die Aktie den Kurszerfall bereits wieder fort. Die Anteile der Bank stehen seit einiger Zeit unter Druck. Dieser hat im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung noch zugenommen. Am Vortag hatte der Titel bei 2,654 Fr. ein neues Rekordtief erreicht. Beschwichtigende Worte des Präsidenten hätten keine positive Wirkung auf den Aktienkurs, heisst es am Markt. Axel Lehmann sagte in einem Bloomberg-Interview, die Kapitalabflüsse seien gestoppt.



VAT (+0,8%) notieren nach einem volatilen Verlauf zuletzt fester. Der Vakuumventil-Hersteller hat anlässlich eines Kapitalmarkttages neue Ziele für die Periode von 2023 bis 2027 veröffentlicht und dabei die Guidance für das laufende Jahr bestätigt. Die Aktie hat seit Mitte Oktober deutlich zugelegt.



Tiefer sind Zurich (-1,2%) und Swiss Re (-0,8%) sowie Lonza (-0,8%). Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen.



Am breiten Markt stehen Polypeptide (-24%) massiv unter Druck. Der Pharmazulieferer hat seine zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr ausgesprochen. Verschiedene operative Probleme hätten den Umsatz und die Profitabilität beeinträchtigt, dazu kämen höhere Kosten und ein anhaltender Inflationsdruck, hiess es. Die ZKB hat daher ihre Empfehlung auf «Untergewichten» von «Marktgewichten» gesenkt.

Euro hält sich über 1.05 $

Der Euro hat sich am Freitag auf erhöhtem Niveau gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,.0536 $. Damit bewegt sich der Euro in der Nähe des höchsten Stands seit Juni.



Auch zum Franken hat die Gemeinschaftswährung leicht angezogen und wird aktuell zu 0.9867 Fr. nach 0.9855 am Vorabend gehandelt. Derweil hat sich das Währungspaar USD/CHF über Nacht kaum bewegt und kostet derzeit 0.9366 nach 0.9368. Damit bleibt der Dollar klar unter der Schwelle von 0,94 Fr., unter die er am Vortag gefallen ist.



Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve von hoher Bedeutung ist. Die geringe Arbeitslosigkeit stärkt die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer in Gehaltsfragen. Das bereits hohe Lohnwachstum stellt jedoch ein zusätzliches Inflationsrisiko dar. Die Fed will mit ihren Zinsanhebungen verhindern, dass sich die Geldentwertung verfestigt.

Ölpreise bewegen sich zunächst kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87.11 $. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 81.25 $.



Die Erdölpreise haben in der laufenden Woche auch wegen einer etwas weniger strengen Corona-Politik Chinas zugelegt. Einige Regelungen wurden leicht gelockert, was Fachleute auch auf die Protestwelle in der Bevölkerung zurückführen. Zum anderen steuert die US-Notenbank Fed auf weniger starke Zinsanhebungen zu, was die Rohölnachfrage stützen dürfte.



Am Wochenende wollen die Förderländer der Opec+ über ihre Produktionspolitik beraten. Es wird damit gerechnet, dass die rund 20 Länder an ihrer bisherigen Linie festhalten. Anfang November hatte der Ölverbund seine Produktion spürbar verringert und damit auf einen Rückgang der Ölpreise reagiert.

Eingetrübte Stimmung an Wallstreet

Am Donnerstag überwog an den US-Börsen wieder die Furcht vor einem kräftigeren Wirtschaftsabschwung und sinkenden Unternehmensgewinnen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,6% und schloss auf 34’395 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 hielt sich mit –0,1% auf 4077 Punkte etwas besser. Der technologielastige Nasdaq Composite endete 0,1% höher auf 11’482 Zählern.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab auf 3,53% nach. Der Dollar verlor weiter an Wert, worauf der Euro erstmals seit fünf Monaten über 1.05 $/€ kletterte.



Unter den Einzeltiteln ragten Salesforce (–8,3%) heraus. Der Hersteller von Cloudsoftware machte zwar 19% mehr Umsatz im dritten Quartal, enttäuschte jedoch mit seinem Ausblick für das vierte Quartal. Wegen einer Gewinnwarnung gerieten die Aktien der Warenhauskette Dollar General (–7,6%) unter Druck. Netflix stiegen 3,7% nach einem Artikel des «Wall Street Journal» über ein neues Vertriebskonzept des Streamingdienstes.

Asiatische Börsen vorwiegend im Minus

Die Börsen in Asien handeln am Freitag überwiegend im Minus. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,7% und der breiter gefasste Topix 1,6%. Der Hongkonger Hang Seng handelt dagegen nur 0,2% unter dem Vortagesschluss, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,5% verliert. Der koreanische Kospi notiert 1,7% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,3% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,7%.

AWP/REUTERS

