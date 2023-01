Börsenbericht vom 23. Januar 2023 – Schweizer Börse wieder etwas fester Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich Montag nach einem kurzen Dämpfer um die Mittagszeit der Aufwärtstrend weiter fort.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagnachmittag fester. Nach einem freundlichen Start schmolzen die Gewinne zunächst etwas ab, bevor sich dann wieder steigende Kurse durchsetzten. Nach dem starken Jahresauftakt seien die Impulse, die den Anstieg untermauern könnten, aber etwas rar geworden, meinen Händler.

Für weitere Gewinne müsse sich die Hoffnung auf sinkende Inflationsraten und auf eine sanfte Landung der Konjunktur bestätigen und auch die Unternehmensergebnisse gut ausfallen, heisst es am Markt. Dazu könnte auch China beitragen, wenn sich die dortige Wirtschaft nach der Lockerung der Covidmassnahmen wirklich so rasch wie erwartet erholen würde. Zuletzt hatten enttäuschende Daten aus den USA sowie gemischte US-Unternehmensgewinne dem Rally zuletzt etwas von seinem Glanz genommen. Daher dürfte den Konjunkturdaten und der Berichtssaison Aufmerksamkeit zukommen, so ein Händler.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 0,45% auf 2183,50 Punkte. Der SMI notiert um 0,49% höher auf 11'349,98 Punkten und damit nur wenig unter dem Tageshoch von 11'358 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,45% auf 1759,43 und der breite SPI um 0,53% auf 14'577,56 Zähler. Im SLI legen 22 zu und sieben geben nach. Holcim sind unverändert.

Dank guter Vorgaben von der US-Börse Nasdaq sind vor allem Technologierwerte gesucht. AMS Osram (+2,3%), VAT (+2,3%) und Logitech (+1,4%) ziehen deutlich an. Technologietitel stehen nicht zuletzt wegen der im weiteren Wochenverlauf erwarteten Ergebnisse der US-Riesen Intel und Microsoft im Rampenlicht.

Zu den Gewinnern zählen auch die zyklischen Geberit (+1,6%) und Sika (+1,3%) sowie die Wachstumstitel Lonza (+1,5%), Sonova (+1,3%) und Straumann (+1,4%).

Fester tendieren erneut die CS-Aktien (+0,8%). Abgesehen von CS sind bei den Finanzwerten nur noch Partners Group (+0,5%) etwas höher. Die übrigen Finanzaktien des SLI geben alle nach.

Die schwergewichtigen Pharmatitel Roche (+0,5%) und Novartis (+0,4%) tragen zusammen mit Nestlé (+0,8%) dank steigender Kurse zur Kurserholung des Gesamtmarktes bei.

Derweil sorgen enttäuschende Zahlen des Konkurrenten Symrise bei Givaudan für Abgaben (-1,9%). Der Genfer Aromen- und Duftstoffkonzern selbst legt an diesem Mittwoch Zahlen vor.

US-Anleger vor Firmenbilanzen zurückhaltend

Vor einer Flut an Firmenbilanzen haben US-Anleger zum Wochenstart die Köpfe eingezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zum Handelsstart am Montag minimal fester bei 33’415 und 3977 Punkten. Der technologielastige Index Nasdaq lag 0,2 höher bei 11’165 Zählern. Starke Zahlen von Netflix hatten die Anleger an der Wall Street zuletzt in Kauflaune versetzt.

Nach oben ging es unterdessen für die Aktien des Cloud-basierten Softwareunternehmens Salesforce. Die Titel zogen um knapp zwei Prozent an, nachdem einem Insider zufolge sich der Hegdefonds Elliott für mehrere Milliarden Dollar bei dem SAP-Rivalen eingekauft hat. Gefragt waren auch Chiphersteller. Die Rivalen Qualcomm und Advanced Micro Devices kletterten jeweils um rund drei Prozent, nachdem das Brokerhaus Barclays beide Konzerne auf «overweight» von zuvor «equal-weight» hochgestuft hatte.

Mehr als sechs Prozent nach oben ging es für die Titel von Western Digital. Ein Bericht über eine mögliche Fusion des Herstellers von Speicherchips mit dem japanischen Unternehmen Kioxia Holdings liess Anleger zugreifen.

Bonds Schweiz: Renditeanstieg setzt sich fort

Der Schweizer Obligationenmarkt tendiert am Montag erneut schwächer. Der Anstieg der Renditen, der am Jahresanfang eingesetzt hatte, setzt sich somit fort. Das Geschäft verlaufe aber relativ ruhig, heisst es im Markt. Dies dürfte sich aber demnächst ändern. zumal einige neue Emissionen erwartet werden.



Der Primärmarkt wurde bisher nicht beansprucht. Am Dienstag wird dann aber die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken drei Anleihen mit den Laufzeiten 2025, 2032 und 2038 begeben. Zudem wird im Laufe der Woche eine dreiteilige Transaktion von First Swiss Mobility erwartet. Zudem stehe eine Emission der Stadt Lausanne auf dem Programm. Die Laufzeit dürfte 25 oder gar 32 Jahre betragen, sagte ein Händler.



Da die Kantone nach dem Rekordverlust der SNB keinen Zustupf aus dieser Seite erwarten könnten, dürfte einige im laufenden Jahr wohl wieder etwas häufiger den Kapitalmarkt anzapfen und Anleihen begeben, heisst es aus dem am Markt.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 77 Basispunkte höher auf 143,39%. Der Umsatz beträgt allerdings nur 5 Kontrakte. «Das ist wohl kaum aussagekräftig», sagte ein Händler. Am letzten Handelstag war der Conf um 24 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index sinkt um 38 BP auf 125,56% nach -61 BP am Freitag.



Die drei gehandelten Eidgenossen notieren schwächer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,962 und die der zehnjährigen mit 1,170% angegeben.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,188 von 1,139% am Freitag.

Euro erstmals seit April 2022 über 1.09 $ - EUR/CHF über Parität

Der Euro ist am Montag erstmals seit letztem Frühjahr über 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Morgen war der Euro zeitweise bis auf 1.0927 $ geklettert. Dies war der höchste Stand seit April 2022. Bis zum Mittag fiel der Euro etwas zurück und kostet aktuell 1.0875 $.



Auch zum Franken zeigt sich der Euro fest. Das bisherige Tageshoch lag bei 1.0032. Vor knapp zwei Wochen hatte das Paar erstmals seit vergangenem Sommer wieder jenseits der Parität notiert. Der US-Dollar hat zum Franken ebenfalls wieder etwas Boden gut gemacht und geht aktuell zu 0.9224, knapp einen halben Rappen über seinem bisherigen Tagestief.



Vor allem die Erwartung steigender Leitzinsen stützt den Euro derzeit. Die EZB sollte die Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot auf den nächsten beiden Sitzungen fortsetzen. «Wir haben im Dezember einen Schritt von 75 auf 50 Basispunkte gemacht. Das wird das Tempo für eine Vielzahl von Sitzungen sein», sagte der niederländische Zentralbankchef der italienischen Zeitung «La Stampa» am Wochenende. «Ich denke, dass wir bis zum Sommer im Straffungsmodus bleiben werden», fügte er hinzu.



Der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir sprach sich am Montag ebenfalls für zwei weitere Zinserhöhungen um 0,50 Prozentpunkte aus. Auch andere Vertreter wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten zuletzt weitere kräftige Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Lagarde spricht am Montagabend beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse.



Im Gegensatz dazu scheint sich in den USA eine weitere Verlangsamung des Straffungstempos abzuzeichnen. Selbst der für eine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller äusserte sich unlängst in diese Richtung. Am Vormittag wurden in der Eurozone keine wichtigen Daten veröffentlicht. Am Nachmittag stehen Zahlen zum Verbrauchervertrauen an. In den USA wird der Sammelindex der Frühindikatoren veröffentlicht.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind zu Beginn der neuen Woche leicht gestiegen. Am Montagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 88.26 $. Das waren 63 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 82.17 $.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel. Da in einigen asiatischen Ländern wegen des dortigen Neujahrsfestes Ruhe herrscht, sei auch die Handelsaktivität geringer als üblich ausgefallen. Unterstützung erhalten die Erdölpreise weiter durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung in China, nachdem sich die politische Führung von ihrer strikten Corona-Strategie verabschiedet hat.



Auch die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen vor allem in den USA hellt die Stimmung am Ölmarkt auf. Zudem wird der US-Dollar durch diese Entwicklung geschwächt, was die Erdölnachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums antreibt. Hintergrund sind Wechselkurseffekte, da Rohöl international in der US-Währung gehandelt wird. Fällt der Dollarkurs, vergünstigt das den Ölkauf für viele Interessenten.

AWP/REUTERS

