Börsenbericht vom 23. Januar 2023 – Schweizer Börse zieht zum Wochenstart an Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag zugelegt. Nach einer verhaltenen ersten Sitzungshälfte gewann der Markt an Schwung. Unterstützt wurde der Markt laut Händlern von Zinshoffnungen aus den USA. Denn dort hatte sich der für eine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller taubenhafter als üblich geäussert. Die Zinspolitik sei inzwischen «fast ausreichend restriktiv». Damit sprach er sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen aus. Zudem habe die Notenbankchefin von Kansas City, Esther George, die Ansicht geäussert, dass die US-Wirtschaft einen starken Abschwung vermeiden könne, hiess es am Markt.

Dagegen überwiegen in Europa eher Zinsängste. Die EZB sollte die Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot auf den nächsten beiden Sitzungen fortsetzen. «Ich denke, dass wir bis zum Sommer im Straffungsmodus bleiben werden», sagte er. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte nach Ansicht von Ökonomen der CS und SGKB den Leitzins im März und im Juni erhöhen. Damit brauche es für weitere Gewinne deutlich sinkende Inflationsraten und Anzeichen, dass der Konjunktur eine sanfte Landung gelingt. Zudem müsse die Saison der Unternehmensergebnisse, die nun so richtig losgeht, gut ausfallen, hiess es am Markt.

Der FuW Swiss 50 Index klettert zum Wochenstart um 1,15% auf 2198,69 Punkten. Der SMI schloss um 0,98% höher auf 11'406,27 Punkten und damit praktisch auf Tageshoch. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 1,07% auf 1770,20 und der breite SPI 1,03% auf 14'650,37 Zähler. Im SLI standen 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Im Fokus der Anleger standen die Technologie-, Wachstums- und zyklischen Werte, die von der Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank und der Erwartung, dass die Wirtschaft eine Rezession vermeiden könnte, profitierten. Zudem hielt an der US-Technologiebörse das Rally an. Die stärksten Gewinne gab es für den Chiphersteller AMS Osram (+3,8%), den Vakuumventilproduzenten VAT (+3,7%) und den Computerzubehörspezialisten Logitech (+3,3%). Der Branche kommt derzeit nicht zuletzt wegen der im weiteren Wochenverlauf erwarteten Ergebnisse der US-Riesen Intel und Microsoft grosse Beachtung zu. Logitech legt in der Nacht auf Dienstag das definitive Drittquartalsergebnis vor.

Gefragt waren zudem am breiten Markt gehandelten Mitbewerber Sensirion, Comet, U-blox und Inficon mit Gewinnen zwischen 5,6 und gut einem Prozent.

Weit oben notierten zudem die Wachstumstitel Straumann (+2,4%), Lonza (+2,3%) und Sonova (+1,5%) sowie die zyklischen Sika (+2,7%), Geberit (+1,9%) und Adecco (+1,9%). Lonza wird am Mittwoch den Jahresabschluss präsentieren.

Auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (+2,0%) und Swatch (+1,1%) zogen an. Am Dienstag werden die neusten Zahlen zu den Uhrenexporten veröffentlicht. Zudem dürfte auch Swatch demnächst sein Jahresergebnis publizieren.

Zu den grossen Gewinnern zählten erneut die CS-Aktien (+2,2%). Abgesehen von CS verbuchten bei den Finanzwerten nur noch Partners Group (+1,8%) grössere Gewinne. Julius Bär (+0,1%), UBS (+0,5%) und die Versicherer Zurich (-0,6%), Swiss Re und Swiss Life (je -0,2%) fielen klar ab.

Bei den Marktschwergewichten führten Nestlé (+1,0%) und Novartis (+1,1%) klar vor Roche (+0,4%), die von einem vorsichtigen Kommentar von Goldman Sachs etwas gebremst worden seien, hiess es am Markt.

Ein enttäuschendes Ergebnis des deutschen Konkurrenten Symrise belastete derweil Givaudan (-0,9%). Allerdings konnten die Aktien den Verlust noch eingrenzen. Der Duftstoffkonzern legt an diesem Mittwoch Zahlen vor.

Am breiten Markt erfreuten sich die Pharmazulieferer Siegfried, Polypeptide, Bachem und Dottikon an Gewinnen zwischen 1,6 und 4,4%. Ascom gewannen 3,5%. Das Unternehmen meldete nach Börsenschluss für 2022 einen leicht höheren Umsatz von 297,4 Mio. Fr.

US-Börsen setzen Erholung vom Freitag fort

Die US-Börsen haben am Montag an ihre Erholungsgewinne vom Freitag angeknüpft. Einerseits herrsche Optimismus, was die anstehende Berichtssaison angehe, hiess es von Börsianern. Andererseits wirkten jüngste Aussagen des für eine straffe geldpolitische Haltung bekannten Fed-Direktors Christopher Waller stützend. Dieser hält jüngsten Äusserungen zufolge die US-Zinspolitik inzwischen für «fast ausreichend restriktiv» und sprach sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen aus. Zudem, so hiess es, habe die Notenbankchefin von Kansas City, Esther George, die Ansicht geäussert, dass die US-Wirtschaft einen starken Abschwung vermeiden könne.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,1% auf 33’752,20 Punkte. Allerdings hatte der bekannteste Wall-Street-Index auch in der vergangenen Woche mit minus 2,7% den Grossteil seiner Jahresauftaktgewinne eingebüsst. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 1,4% auf 4028,30 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,14% auf 11’868,30 Punkte.

Im Blick standen an den US-Börsen zudem die im Dezember das zehnte Mal in Folge gefallenen Frühindikatoren. Der Sammelindex sank im Vergleich zum Vormonat mit minus 1,0% zudem deutlicher als erwartet.

Bevor im Wochenverlauf unter anderem Microsoft , Tesla oder Intel ihre Quartalsberichte vorlegen, zogen vor allem die Anteile des SAP -Konkurenten Salesforce Aufmerksamkeit auf sich.

Die Papiere stiegen den dritten Handelstag in Folge und legten an der Dow-Spitze zuletzt um 3,9% zu. Sie profitierten zum Start der neuen Börsenwoche vor allem von Gerüchten über eine umfangreiche Beteiligung des aktivistischen Investors Paul Singer. Singer sei mit mehreren Milliarden US-Dollar bei dem unter Druck stehenden Softwarespezialisten eingestiegen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person. Auch das «Wall Street Journal» berichtete. Singer ist ein Investor, der sich gerne an Unternehmen beteiligt, die vor wichtigen Weichenstellungen stehen. Salesforce hatte jüngst - wie viele andere Tech-Giganten in den USA - eine grosse Entlassungsrunde angekündigt, um die Kosten zu drücken.

Im Halbleitersektor fand eine Studie der britischen Bank Barclays Beachtung. Branchenexperte Blayne Curtis äusserte sich optimistischer als bisher zu den Aussichten der Chiphersteller, ist nun aber skeptischer für die Halbleiterausrüster. Er stufte neben dem Laufwerkhersteller Seagate Technology und dem Chiphersteller Qualcomm auch den Chiphersteller AMD hoch, deren Aktien zwischen an der Nasdaq zwischen 4,3 und 8,1% zulegten. Eine bekräftigte Kaufempfehlung mit deutlicher Kurszielanhebung bescherte dem Grafikkartenspezialisten Nvidia ein Plus von 4,5%.

Wayfair sprangen um rund 22% hoch, nachdem sie bereits am Freitag ein Plus von 20% verbucht hatten. An diesem Montag hob nun JPMorgan-Analyst Christopher Horvers die Aktie des Online-Möbelhändlers um gleich zwei Stufen von «Underweight» auf «Overweight» und das Kursziel von 35 auf 63 $. Er sieht eine positive Trendwende bei den Marktanteilen gekommen und lobte, dass das Management die Kontrolle der Ausgaben und Investitionen «neu entdeckt» habe. Das dürfte ihm zufolge zur Neueinschätzung der Gewinnerwartungen führen.

Bonds Schweiz: Renditeanstieg setzt sich fort

Der Schweizer Obligationenmarkt tendiert am Montag erneut schwächer. Der Anstieg der Renditen, der am Jahresanfang eingesetzt hatte, setzt sich somit fort. Das Geschäft verlaufe aber relativ ruhig, heisst es im Markt. Dies dürfte sich aber demnächst ändern. zumal einige neue Emissionen erwartet werden.



Der Primärmarkt wurde bisher nicht beansprucht. Am Dienstag wird dann aber die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken drei Anleihen mit den Laufzeiten 2025, 2032 und 2038 begeben. Zudem wird im Laufe der Woche eine dreiteilige Transaktion von First Swiss Mobility erwartet. Zudem stehe eine Emission der Stadt Lausanne auf dem Programm. Die Laufzeit dürfte 25 oder gar 32 Jahre betragen, sagte ein Händler.



Da die Kantone nach dem Rekordverlust der SNB keinen Zustupf aus dieser Seite erwarten könnten, dürfte einige im laufenden Jahr wohl wieder etwas häufiger den Kapitalmarkt anzapfen und Anleihen begeben, heisst es aus dem am Markt.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 77 Basispunkte höher auf 143,39%. Der Umsatz beträgt allerdings nur 5 Kontrakte. «Das ist wohl kaum aussagekräftig», sagte ein Händler. Am letzten Handelstag war der Conf um 24 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index sinkt um 38 BP auf 125,56% nach -61 BP am Freitag.



Die drei gehandelten Eidgenossen notieren schwächer. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,962 und die der zehnjährigen mit 1,170% angegeben.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,188 von 1,139% am Freitag.

Euro zeitweise über 1.09 $ - EUR/CHF über Parität

Der Euro ist am Montag erstmals seit letztem Frühjahr über 1.09 $ gestiegen. Am Morgen war der Euro zeitweise bis auf 1.0927 $ geklettert. Dies war der höchste Stand seit April 2022. Bis zum Nachmittag gab der Euro seine Tagesgewinne aber weitgehend wieder ab und kostet aktuell 1.0863 $.

Auch zum Franken zeigt sich der Euro fest. Das bisherige Tageshoch lag bei 1.00335. Derzeit kostet ein Euro 1.0016 Fr. Vor knapp zwei Wochen ist das das Paar erstmals seit vergangenem Sommer wieder über die Parität geklettert. Der US-Dollar hat zum Franken ebenfalls wieder etwas Boden gut gemacht und geht aktuell zu 0.9221 um, gut einen halben Rappen über seinem bisherigen Tagestief.

Vor allem die Erwartung steigender Leitzinsen stützte den Euro an den vergangenen Handelstagen. Die EZB sollte die Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot auf den nächsten beiden Sitzungen fortsetzen. «Wir haben im Dezember einen Schritt von 75 auf 50 Basispunkte gemacht. Das wird das Tempo für eine Vielzahl von Sitzungen sein», sagte der niederländische Zentralbankchef der italienischen Zeitung «La Stampa» am Wochenende. «Ich denke, dass wir bis zum Sommer im Straffungsmodus bleiben werden», fügte er hinzu.

Der slowakische Notenbankchef Peter Kazimir sprach sich am Montag ebenfalls für zwei weitere Zinserhöhungen um 0,50 Prozentpunkte aus. Auch andere Vertreter wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten zuletzt weitere kräftige Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Lagarde spricht am Montagabend beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse.

Im Gegensatz dazu scheint sich in den USA eine weitere Verlangsamung des Straffungstempos abzuzeichnen. Selbst der für eine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller äusserte sich unlängst in diese Richtung.

Am Vormittag wurden in der Eurozone keine wichtigen Daten veröffentlicht. Am Nachmittag standen Zahlen zum Verbrauchervertrauen an. In den USA wurde der Sammelindex der Frühindikatoren veröffentlicht. Beide Zahlen fielen unter den Erwartungen der Analysten aus.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87970 (0.87600) britische Pfund und 141.65 (140.86) japanische Yen fest.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 88.64 $. Das waren 1.02 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 82.22 $.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Da in einigen asiatischen Ländern wegen des dortigen Neujahrsfestes Ruhe herrscht, ist laut Händlern die Handelsaktivität geringer als üblich ausgefallen. Unterstützung erhalten die Erdölpreise weiter durch die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung in China, nachdem sich die politische Führung von ihrer strikten Corona-Strategie verabschiedet hat.

Auch die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen vor allem in den USA hellt die Stimmung am Ölmarkt auf. Zudem wird der Dollar durch diese Entwicklung geschwächt, was die Erdölnachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums antreibt. Hintergrund sind Wechselkurseffekte, da Rohöl international in der US-Währung gehandelt wird. Fällt der Dollarkurs, vergünstigt das den Ölkauf für Käufer aus anderen Währungsräumen.

AWP/REUTERS

