Börsenbericht vom 12. Dezember 2022 – Schweizer Börse teniert zum Auftakt der Notenbankwoche schwächer Vor den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank gehen die Anleger in Deckung.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag mehrheitlich schwächer. Dabei haben sich die Verluste nach einem verhaltenen Start noch etwas ausgeweitet und der SMI ist wieder unter die Marke von 11'000 Punkten gerutscht. Der Leitindex knüpft damit an die Abwärtstendenz der Vorwoche an, die Zwischenerholung vom Freitag erscheint nur noch als Randnotiz. Das Geschäft verläuft laut Händlern eher lustlos und mit dünnen Handelsvolumina.

Vor den zahlreichen Zinsentscheiden der wichtigsten Notenbanken, darunter der US-Notenbank und der Schweizerische Nationalbank, halten sich die Anleger laut Händlern zurück. Die Zinsschritte von Fed und SNB dürften mit nur noch einem halben Prozentpunkt geringer sein als zuletzt, heisst es. Dabei dürften einmal mehr die begleitenden Kommentare der Zentralbanker grosse Beachtung finden.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 15.00 Uhr um 0,56% tiefer bei 2077,37 Punkten. Der SMI notiert gegen 15.00 Uhr um 0,67% tiefer bei 10'993,59 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,72% ein auf 1681,11 und der breite SPI 0,64% auf 14'021,95 Zähler. 27 der 30 SLI-Werte sind schwächer und drei legen zu.

Spitzenreiter Alcon (+1,6%) profitieren laut Händlern von einer Aufstufung durch eine grössere ausländische Bank.

Grösste Verlierer sind dagegen AMS Osram (-2,3%). Laut der ZKB dürfte der Sensorenhersteller möglicherweise noch bis zum ersten Halbjahr 2024 mit einer gedämpften Nachfrage in den zyklischen Endmärkten zu kämpfen haben. Zudem dürfte auch von der Währungsseite Gegenwind kommen. Zudem blieben Investitionsbedarf und Verschuldung markant.

Deutlichere Abgaben verzeichnen dahinter zyklische Titel wie Adecco (-2,0%), Kühne+Nagel (-1,7%) und Sika (-1,6%).

Credit Suisse (-1,8% auf 3,085 Fr.) notieren nach freundlichem Start ebenfalls tiefer. Damit ist der Erholungstrend der Vorwoche (+6,5 Prozent) zumindest vorerst gestoppt und es kommt zu Gewinnmitnahmen. In einem Bericht der «FT» heisst es zudem, dass die Bank dem inzwischen insolventen Finanzdienstleister Greensill einen Notkredit mit «fragwürdigen Sicherheiten» gewährt habe, was ein neues Licht auf das Risikomanagement werfe.

Novartis (-0,9%) und Roche (-0,8%) sind ebenfalls schwächer. Dabei wirft die Nomination von Nestlé-Chef Mark Schneider und der Yale-Professorin Akiko Iwasaki zur Wahl in den Roche-Verwaltungsrat keine hohen Wellen.

Bei Clariant (-2,7%) lastet die Mitteilung über ein nicht-liquiditätswirksames Impairment von 225 Mio. Fr. auf einer Bioethanol-Anlage in Rumänien auf dem Kurs.

New York: Anleger halten sich zurück

Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche nach gutem Lauf können die Anleger am US-Aktienmarkt am Montag auf etwas Besserung hoffen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2% höher auf 33 554 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,3% im Plus auf 11 596 Punkte.

Vor wichtigen Konjunkturdaten und Notenbank-Entscheidungen hielt sich die Kaufbereitschaft aber damit in Grenzen. Am Dienstag stehen US-Verbraucherpreisdaten für den November auf der Agenda, die wegen ihrer Bedeutung für die amerikanische Geldpolitik viel Beachtung finden. Die am vergangenen Freitag veröffentlichten Erzeugerpreise, welche die Verbraucherpreise beeinflussen, belegten auf Herstellerebene zum fünften Mal in Folge eine Abschwächung des Preisauftriebs, welche allerdings geringer ausfiel als von Analysten erwartet.

Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins um weitere 0,50 Prozentpunkte anheben wird. Das bedeutet zwar eine Verlangsamung des geldpolitischen Straffungstempos gegenüber den letzten vier Sitzungen mit einer Erhöhung um jeweils 0,75 Prozentpunkte. Doch tendenziell schmälern steigende Zinsen die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren.

Am Donnerstag folgt dann noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Hier rechnen Experten zumindest mehrheitlich ebenfalls mit einer Anhebung um einen halben und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte. Auch die Bank of England entscheidet am Donnerstag über ihren Leitzins. Einem Marktexperten zufolge dürfte es die letzte wichtige Börsenwoche des Jahres werden.

Diese kann zum Auftakt immerhin mit einigen kursbewegenden Unternehmensnachrichten aufwarten. Die Aktien der Geschäftstechnologie-Plattform Coupa Software sprangen vorbörslich um knapp 27% auf 78.79 $ hoch, nachdem die US-Beteiligungsgesellschaft Thomas Bravo angekündigt hatte, Coupa für 81 $ je Aktie in bar zu schlucken und anschliessend von der Börse nehmen zu wollen.

Für die in New York gelisteten Anteilsscheine des irischen Arzneimittelherstellers Horizon Therapeutics ging es um fast 15% auf 111.75 $ bergauf. Das Unternehmen steht vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen , dessen Aktien sich um zwei Prozent verbilligten. Amgen biete rund 116.50 $ je Aktie in bar, teilte Horizon mit. Das sind in Summe gut 26 Mrd. $. Horizon unterstütze das Angebot.

Die zunächst auf Eis gelegte Kooperation von Mercedes-Benz mit Rivian für eine gemeinsame E-Transporter-Produktion liess die schon zuletzt schwachen Aktien des Elektroautobauers um knapp ein Prozent sinken. Wie beide Seiten mitteilten, zieht das US-Unternehmen derzeit andere Projekte vor.

Bonds: Wenig bewegt

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Montag wenig bewegt. Vor den in den kommenden Tagen anstehenden «Grossereignissen» wie der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen und der Zinsentscheidungen mehrerer Zentralbanken hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Das Geschäft verlaufe entsprechend ruhig.

Am Sekundär- und auch am Primärmarkt sei das Geschäft recht ruhig, sagt ein Händler. Die Swapsätze seien vor allem am kurzen Ende leicht höher. Dies führe zu gewissen Kursanpassungen.

Das Emissionsjahr sei bis auf die Tenderauktion der Eidgenossenschaft am Mittwoch gelaufen, heisst es weiter. Möglicherweise stocke die Eidgenossenschaft bei der letzten Auktion 2022 den erstmals im Oktober emittierten Greenbond 1,5%/2038 auf. Der Emissionsbetrag sei mit 766 Mio. Fr. bisher noch nicht sehr gross, meint ein Händler. Die Tresorerie wird am morgigen Dienstag bekanntgeben, welche Anleihe sie aufstocken will.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future fällt gegen 13.40 Uhr um 39 BP auf 142,40%. Der Umsatz beträgt 32 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 117 BP eingebrochen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index steht unverändert bei 126,81%.

Bei den Eidgenossen sind fünf Anleihen zu einem höheren und fünf zu einem tieferen Kurs rapportiert. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ist nicht darunter. Die Rendite wird mit +0,89% angegeben. Die Zehnjährige (0,5%/2032) steigt um 1 BP und wirft damit +1,13% ab.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,130 von 1,044% am Freitag. Das ist der höchste Stand in den vergangenen vier Wochen.

Euro legt zum US-Dollar moderat zu

Der Euro hat zu Wochenbeginn zum US-Dollar in einem ruhigen Umfeld moderat zugelegt. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0574 $ und damit mehr als einen halben Cent mehr als am Morgen.



Der Dollar hat sich auch zum Franken auf 0,9313 deutlich verbilligt, am Morgen kostete er noch 0,9367. Der Euro bewegt sich zum Franken hingegen mit 0,9849 weiterhin kaum von der Stelle.



Zum Wochenstart stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Wachstumszahlen aus Grossbritannien vom Morgen zeigten am Devisenmarkt keine entscheidenden Auswirkungen. Die britische Wirtschaft ist im Oktober nach einem schwachen September wieder gewachsen. Dazu trug vor allem der Dienstleistungssektor bei, während die Industrie stagnierte.



Auch am Nachmittag sind nur wenige Ereignisse absehbar. Im Wochenverlauf zieht die Aktivität aber deutlich an. Mehrere grosse Notenbanken halten ihre Zinssitzungen ab, darunter die SNB, die US-Notenbank Fed und die EZB. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater anheben als zuletzt.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75.41 $. Das waren 69 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 70.41 $.

Der Rohölmarkt scheint sich nach den deutlichen Preisabschlägen der vergangenen Wochen zumindest etwas zu beruhigen. Hintergrund für die jüngste Talfahrt waren vor allem die trüben Aussichten für die globale Konjunktur, was vorrangig an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs liegt.

Für etwas Optimismus hat zuletzt zwar China gesorgt, indem die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik abweicht. Allerdings baut sich dort bereits eine starke Infektionswelle auf, die laut chinesischen Presseberichten zu überfüllten Krankenhäusern führt.

