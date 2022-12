Börsenbericht vom 12. Dezember 2022 – Schweizer Börse zum Auftakt der Notenbankwoche im Minus Vor den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank gehen die Anleger in Deckung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit tieferen Kursen gestartet. Nach der leichten Erholung vom Freitag setzt sich damit der insgesamt rückläufige Trend der Vorwoche vorerst fort. Zu Beginn der Woche mit zahlreichen Zinsentscheiden der wichtigsten Notenbanken, darunter die SNB, dürften sich die Investoren wohl noch zurückhalten, heisst es in Marktkreisen. Laut der ZKB etwa liegt die aktuelle Stimmungslage zwischen Zinshoffnungen und Rezessionsangst.

Und die Credit Suisse schreibt in einem Kommentar zur Marktlage, dass die Risiken für weitere Rückschläge am Aktienmarkt nach wie vor grösser seien als die Chancen auf höhere Kurse. Denn das makroökonomische Umfeld bleibe extrem herausfordernd. So habe sich zwar die Gesamtinflation zuletzt zurückgebildet, andere Indikatoren wie die Kerninflation und weitere Inflationsdaten seien aber unangenehm hoch geblieben.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 9.15 um 0,78% auf 2072,71 Punkte. Der SMI gibt gegen 9.15 Uhr 0,47% auf 11'015,93 Punkte nach. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,58% auf 1683,53 Punkte ein und der breite SPI 0,41% auf 14'054,56 Punkte.

An der Tabellenspitze befinden sich Alcon (+1,1%), welche gegen den Trend klar zulegen. Hier dürfte eine Aufstufung durch eine grössere ausländische Bank stützen, heisst es in Börsenkreisen. Daneben verzeichnen einzig noch Swisscom (+0,1%) leichte Avancen.

Die grosse Mehrheit der Titel gibt also nach. Am deutlichsten büssen derzeit Swatch (-2,3%) an Terrain ein. Die Citigroup hat zwar das Kursziel für die Aktie leicht erhöht, bleibt aber bei der Einschätzung «Neutral». Im Sog von Swatch fallen auch Richemont (-1,3%) überdurchschnittlich zurück.

Julius Bär (Aktie -1,2%) musste auf ihre italienische «Problemtochter» Kairos weitere Goodwill-Beträge abschreiben. Es geht um eine nicht cashwirksame Belastung von 57 Mio. Fr.

Ähnlich stark gehen Partners Group (-1,3%) zurück. Für diese hat JPMorgan die Abdeckung mit dem Rating «Neutral» wieder aufgenommen.

Credit Suisse (-1,4%) notieren nach freundlichem Start mittlerweile ebenfalls tiefer. Der Erholungstrend der Vorwoche, als sie sich mit einem Wochenplus von immerhin 6,5% wieder auf klar über 3 Fr. verteuert hatten, ist damit vorerst gestoppt. In einem Bericht der «FT» heisst es, dass die Bank dem inzwischen insolventen Finanzdienstleister Greensill einen Notkredit mit «fragwürdigen Sicherheiten» gewährt habe, was ein neues Licht auf das Risikomanagement werfe.

Etwas deutlicher sind im breiten Markt die Verluste von Clariant (-3,5%). Der Chemiekonzern musste einen Abschreiber von 225 Mio. Fr. auf eine Bioethanol-Anlage in Rumänien vornehmen.

Euro hält sich über 1.05 $

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1.05 $ gehalten. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0515 $ und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

Zum Franken blieb der Euro mit 0.9848 im Vergleich zum Freitagabend praktisch stabil. Der Dollar hingegen hat sich auf 0.9367 von 0.9335 Fr. verteuert.

Während zum Wochenstart nur wenige entscheidende Ereignisse absehbar sind, zieht die Aktivität im Laufe der Woche an. Mehrere grosse Notenbanken halten ihre Zinssitzungen ab, darunter die US-Notenbank Fed, die EZB sowie auch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater als zuletzt anheben.

Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76.54 $. Das waren 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 71.62 $.

Die Erdölpreise haben in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Hintergrund sind vor allem die trüben Aussichten für die globale Konjunktur, was vorrangig an den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs liegt. Für etwas Optimismus hat zuletzt zwar China gesorgt, indem die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik abweicht. Allerdings mehren sich am Markt Stimmen, die vor grösseren Infektionswellen und entsprechend negativen Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft warnen.

USA

Mit dem verhaltenen Wochenauftakt nehmen die Börsen in Asien die Vorgaben aus dem US-Handel vom Freitag auf. Der S&P 500 verlor dort 0,73% auf 3934,38 Punkte. Obwohl es einmal mehr die Furcht vor den Notenbanken war, die die Aktienmärkte am Abend auf Talfahrt schickte, kam der technologielastige Nasdaq 100 diesmal besser weg: –0,64% auf 11’563,33 Zähler.

Die Erzeugerpreise, eine der Messgrössen für Inflation, schwächten sich zuletzt weniger ab als erwartet. Bleibt die Inflation weiterhin zu hoch, könnte das die Fed diese Woche dazu verleiten, die Zinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte anzuheben statt um die am Markt erwarteten 0,5 Prozentpunkte. Das würde die Börsenkurse wohl weiter drücken.

Trotz all dieser Befürchtungen waren Netflix und Tesla unter den besten Aktien im S&P 500. Netflix profitierten von einer Analystenempfehlung, die sie um über 3% steigen liess.

Asien

In einer Woche, die von Zinsentscheiden der Notenbanken in den USA, dem Euroraum und England geprägt sein wird, starten die Börsen in Asien verhalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 liegt kurz vor Schluss noch 0,2% tiefer als am Freitagabend. Der breiter gefasste Topix zeigt die gleiche Tendenz: Er ging ebenfalls tiefer in den Handel und machte im Tagesverlauf etwas Boden gut, sodass er gegen Schluss ein Fünftelprozent tiefer handelt. Im Unterschied dazu handelt der koreanische Kospi auch am Nachmittag noch mehr also 0,5% im Minus – auf diesem Niveau war er auch gestartet.

In China ist derweil am Montag nicht mehr viel von der zeitweise positiven Stimmung aufgrund der Lockerung der Covid-Massnahmen zu spüren. Shanghai Composite und Shenzhen Component handeln 0,7 respektive 0,6% tiefer. Der Hang Seng in Hongkong stürzt gar um gut 2% ab.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.