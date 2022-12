Börsenbericht vom 27. Dezember 2022 – Schweizer Börse zur Eröffnung fester erwartet Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende wird der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag höher starten.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Für die letzte Börsenwoche in diesem Jahr zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine freundliche Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee liefern dabei die nötige Unterstützung. So hatte sich die Wall Street am vergangenen Freitag im Plus ins verlängerte Weihnachtswochenende verabschiedet. In Asien ziehen die meisten Märkte am Dienstagmorgen ebenfalls an.

Die Frage sei nun, ob dies den Start eines Weihnachtsmann-Rallys bedeute, das den durch Rezessionsängste belasteten Markt beleben könnte, kommentiert ein Händler. Solch ein Rally umfasst in der Regel die letzten fünf Handelstage des laufenden Jahres sowie die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres. Wegen des geringen Handelsvolumen erwarten Anleger entweder relative Ruhe oder weitere Volatilität, heisst es in einem weiteren Kommentar. Mit dieser Handelswoche schliessen die Märkte ein Jahr ab, das von steigenden Rezessionsängsten geprägt war.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt um 08.15 Uhr 0,50% hinzu auf 10'859,50 Punkte. Alle 20 SMI-Werte werden höher indiziert.

Mit Kursgewinnen von jeweils 1,4% reagieren die Uhrenhersteller Richemont und Swatch klar positiv auf die neuerlichen Lockerungen Chinas bei den Corona-Massnahmen. So falle die Hotel-Quarantäne für einreisende Personen ab Januar weg. Zudem stuften die Gesundheitsbehörden Covid von der derzeit höchsten Kategorie A auf die weniger strenge Kategorie B herab.

Werte wie ABB, UBS oder auch Givaudan (je +0,6%) werden vorbörslich ebenfalls etwas höher als der Markt indiziert.

In den hinteren Reihen machen sich die gelockerten Corona-Massnahmen Chinas vorbörslich auch beim Reisedetailhändler Dufry (+1,1%) positiv bemerkbar.

Gegen den Trend sacken unterdessen die Aktien von Leonteq vorbörslich um 4,5% ab. Der Derivatespezialist kann einen Prozess vor einem englischen Handelsgericht mit einem Vergleich abschliessen. Gleichzeitig korrigiert Leonteq seine Gewinnaussichten nach unten und stellt nun noch einen Gewinn 2022 in Vorjahreshöhe in Aussicht.

Euro legt zum US-Dollar zu – Dollar-Schwäche sorgt für Auftrieb

Der Kurs des Euro ist zum US-Dollar am Dienstag gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0655 $ gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend vor dem Weihnachtswochenende.

Zum Franken hat sich der Euro dagegen minimal abgeschwächt und wird derzeit zu 0.9917 Fr. gehandelt nach 0.9923 am Freitagabend. Auch der Dollar hat zum Franken an Wert eingebüsst und kostet aktuell 0.9308 Franken nach 0.9342 am Vorwochenschluss.

Der Euro profitierte von einer Dollarschwäche. Die US-Währung stand am Morgen im Handel mit allen anderen Währungen wichtiger Industriestaaten unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Lockerungen von Corona-Massnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgten. Dies habe den amerikanischen Dollar, der als sichere Anlage gilt, unter Druck gesetzt, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt.

China hatte am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt. Demnach müssen Einreisende ab dem 8. Januar nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen. Im weiteren Handelsverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag werden Daten zur Entwicklung des US-Immobilienmarktes erwartet, die etwas Einfluss haben könnten.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 84.59 $. Das waren 67 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 63 Cent auf 80.19 $.

Die Ölpreise knüpften damit an die Kursgewinne vor den Weihnachtsfeiertagen an. Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem Russland eine mögliche Kürzung seiner Rohölproduktion im neuen Jahr um 500’000 bis 700’000 Barrel je Tag in Spiel gebracht hatte.

Die weiter steigenden Ölpreise wurden am Markt unter anderem mit neuen Lockerungen von Corona-Massnahmen in China erklärt. Dies habe an den Finanzmärkten am Dienstagmorgen generell für mehr Risikofreude gesorgt, was auch die Ölpreise mit nach oben zog. China hatte am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt.

USA

Am Freitag vor Weihnachten gab es an den US-Aktienmärkten in der Summe nur kleine Geschenke zu verteilen. Der Dow Jones Industrial ging immerhin 0,5% höher mit 33’203,9 ins verlängerte Weihnachtswochenende. Der S&P 500 stieg 0,6% auf 3844,8, der Nasdaq 100 zog 0,3% auf 10’985,5 an.

Die vor Börseneröffnung veröffentlichten Daten zu Konsumausgaben hatten die Anleger nicht überzeugt. «Die gute Nachricht ist, dass der Kernindex gesunken ist», sagte Paul Nolte, Fondsmanager bei Kingsview Asset Management, gegenüber Reuters. Aber die Zahl liege immer noch über dem, was das Fed erwarte. Das deute darauf hin, dass der Zinserhöhungszyklus nicht zu Ende sei.

Tesla-Chef Elon Musk kämpft eher erfolglos gegen den Abwärtstrend der Aktien. Er hat angekündigt, in den nächsten zwei Jahren keine weiteren Tesla-Titel zu verkaufen. Das hat wenig beeindruckt, die Papiere verloren 1,8%.

Die Valoren von Nutanix verloren 8% nach Medienberichten, Hewlett Packard (+0,3%) sei nicht mehr an einer Akquisition des Cloud-Software-Anbieters interessiert.

Öltitel zählten dank höherer Rohölpreise zu den Gewinnern, wie Chevron (+3,1%), ExxonMobil (+2,5%) und ConocoPhillips (+3,7%).

Asien

In Asien waren die meisten Märkte am Montag und Dienstag geöffnet. Feiertagsbedingt geschlossen waren Hongkong und Sydney. An den geöffneten Märkten zeigte die Tendenz am Montag leicht aufwärts. In Japan waren Technologie- und Energieunternehmen die Gewinner, schwächer tendierten Valoren von Banken und Versicherern.

Am Dienstag tendiert der Shanghai Composite mit 0,8% im Plus. Der Nikkei 225 zieht 0,2% an. Der koreanische Kospi notiert mit +0,7% ebenfalls höher.

China wird ab dem 8. Januar keine Quarantäne mehr für einreisende Personen aus dem Ausland verlangen. Damit wird eine Regel aufgehoben, die seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren in Kraft war. Zudem würden alle Beschränkungen für internationale Flüge nach China aufgehoben.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.