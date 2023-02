Börsenbericht vom 28. Februar 2023 – Schweizer Börse startet mit Verlusten Am Dienstag geht es am Schweizer Aktienmarkt nach Handelsstart mit den Kursen zunächst abwärts.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Im frühen Handel bewegen sich die Kurse am Schweizer Aktienmarkt überwiegend abwärts. Zunächst müssen Investoren die erste Zahlenflut verarbeiten - ähnlich viele Abschlüsse wie heute stehen auch an den kommenden zwei Handelstagen auf der Agenda. Dabei sei in den Zahlen Licht und Schatten zu finden, heisst es am Markt. Mit dem heutigen Handelstag geht dann auch ein insgesamt volatiler Monat zu Ende. Nach dem starken Jahresauftakt in den ersten Börsenwochen im Januar ist den Märkten in den letzten Wochen zunehmend die Puste ausgegangen.

Darüber hinaus rücken Inflationsdaten zurück in den Fokus. Speziell die Import-/Exportpreise aus Deutschland und die jeweils höher als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreise aus Frankreich und Spanien stehen im Blick. Dazu wurden auch die heimischen BIP-Daten sowie das Wirtschaftswachstum in Frankreich veröffentlicht. So stagnierte die Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal. In den USA wird im weiteren Tagesverlauf auf den wichtigen Index der Einkaufsmanager in Chicago für Februar und das Verbrauchervertrauen geschaut. «In vielen Fällen gilt, dass bessere Daten die Sorge vor stärkeren Zinsschritten bei den Notenbanken befeuern dürften.»

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 9.15 Uhr um 0,71% auf 2221,00 Punkte. Der SMI verliert 0,53% auf 11'160,01 Punkte. Damit zeichnet sich für den Februar aktuell ein Minus von gut 1% ab. Der SLI fällt um 0,6% auf 1771,15 Zähler und der SPI um 0,56% auf 14'369,85 Zähler. Im SLI steht 27 Verlierern drei Gewinner gegenüber.

Grösste Verlierer sind zunächst die Titel des Personalvermittlers Adecco mit -2,95%. Der Konzern ist im vierten Quartal 2022 gut gewachsen. Die Ergebnisse gingen zwar zurück, dennoch bezahlt Adecco eine unverändert hohe Dividende. Erste Marktstimmen nennen die Zahlen dennoch eher durchwachsen.

Das Gegenstück bilden Alcon (+1,6%) - ebenfalls nach Zahlen. So wurde der auf Augenbehandlungen spezialisierte US-schweizerische Konzern im Schlussquartal 2022 zwar von Sonderaufwendungen ausgebremst. Operativ lief es aber besser, und der Konzern will auch 2023 zulegen. Laut ersten Analystenkommentaren sorgt wohl vor allem der Ausblick für einen gewissen Optimismus.

In den hinteren Reihen gewinnen Intershop (+1,7%) nach Zahlen hinzu. Arbonia (-5,1%), Feintool, Bellevue (je -1,2%) und SIG (-0,8%) geben hingegen nach Zahlen nach.

Euro fällt wieder unter 1.06 $ - Stabil zum Franken

Der Euro hat am Dienstag seine Vortagsgewinne gegenüber dem US-Dollar nicht ganz halten können und ist wieder unter die Marke von 1.06 $ gefallen. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.0589 $ und damit weniger als am Vorabend.



Zum Schweizer Franken hält sich der Euro derweil stabil über der Marke von 0.99. Am Dienstagmorgen wird er nur wenig verändert zu 0.9925 Fr. gehandelt. Der US-Dollar notiert ebenfalls kaum verändert bei 0.9371 Fr.



Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden Preis- und Wachstumszahlen aus Deutschland, Frankreich und Spanien erwartet. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt sowie Stimmungsindikatoren aus der Industrie und zum privaten Konsum veröffentlicht. Es äussern sich zudem einige prominente Notenbanker.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.68 $. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 75.99 $.



Die Ölpreise bewegen sich seit einiger Zeit in einer relativ engen Handelsspanne. In den vergangenen Monaten betrug diese Spanne etwa zehn Dollar. Zuletzt wurden die Preise tendenziell durch mehrere Faktoren belastet, darunter der festere US-Dollar und die hohen Rohöllagerbestände in den USA. Diese liegen aktuell auf dem höchsten Niveau seit Mai 2021.



Für Unterstützung sorgt dagegen die Hoffnung auf eine baldige Belebung der chinesischen Konjunktur, nachdem sich die Volksrepublik schon vor einiger Zeit von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Hinzu kommt, dass sich viele Volkswirtschaften in Europa wirtschaftlich besser schlagen als vor nicht allzu langer Zeit noch befürchtet worden war.

Wallstreet leicht im Plus

Nach einem zunächst erfreulichen Start in die neue Börsenwoche haben die amerikanischen Börsen ihre Gewinne am Montag teilweise abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss bei 32’889 (+0,2%). Der breit gefasste S&P 500 erholte sich um 0,3% auf 3982, und der technologielastige Nasdaq 100 legte etwas stärker zu, um 0,74% auf 12’058.

Auch ein leichter Rückgang der Renditen am US-Anleihenmarkt konnte den Indizes letztlich keinen stärkeren Rückenwind verleihen. In der vergangenen Woche hatten die Kurse unter der Erwartung längerfristig höherer Zinsen in den USA gelitten. Der Dow war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gerutscht.

Positive Nachrichten von der Autofabrik in Grünheide bei Berlin bescherten Tesla ein Plus von 5,5%. Die Aktien von Seagen sprangen dank Übernahmefantasie sogar um 10% hoch. Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» ist der Pharmakonzern Pfizer an der Übernahme des auf Krebsantikörper spezialisierten Biotech-Unternehmens interessiert.

Meta konnten nicht davon profitieren, dass die US-Wettbewerbshüter ihren Widerstand gegen den Versuch des Facebook-Konzerns aufgegeben haben, seine starke Position im Geschäft mit virtueller Realität durch einen Zukauf auszubauen. Die Aktien verloren 0,5%.

Asien/Pazifik: Insgesamt richtungslosem Handel

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag richtungslos entwickelt. Gewinner- und Verliererbörsen hielten sich einigermassen die Waage.

Die Märkte profitierten teilweise von den leichten Gewinnen der Wallstreet. Zu einer stärkerer Erholung reichte es freilich nicht. Vielmehr herrschte eine abwartende Haltung vor. «Die Erwartungen steigender Leitzinsen sind dies- und jenseits des Atlantiks unverändert präsent und zuletzt hat auch die Zuversicht, dass das Zinsniveau nach dem Erreichen des Zinshochs bereits in der zweiten Jahreshälfte sinken könnte, gelitten», hiess es von der Helaba. «Den in dieser Woche anstehenden Stimmungsindikatoren vor allem in den USA kommt daher ein hohes Gewicht zu. Einen ersten Vorgeschmack gibt es im Hinblick auf die Stimmungslage im Verarbeitenden Gewerbe bereits heute.»

Sollten die Daten stark ausfallen und die Inflation hoch bleiben, könnten sich die Spekulationen in Richtung noch höherer US-Leitzinsen entwickeln, so Marktanalyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Für die Börsen drohe dies eine erhebliche Belastung zu werden.

Der japanische Nikkei 225 schloss nach der vergleichsweise soliden Entwicklung zu Wochenbeginn mit 27’445,56 Punkten nahezu unverändert. In China ging es für den CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen unterdessen um 0,63% auf 4069,46 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor dagegen zuletzt 0,64% auf 19’816,46 Punkte.

Der australische S&P ASX 200 holte einen Teil der Verluste vom Montag auf und endete 0,46% höher mit 7258,40 Punkten. Abgaben verzeichneten dagegen die Börsen Indiens.

