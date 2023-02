Konjunkturindikatoren Schweiz – Schweizer Exporte legen zu Zum Jahresbeginn sind die Schweizer Exporte weiter gestiegen. Auch die Uhrenexporte haben im Januar Wachstum verzeichnet.

Grund für den Anstieg im Januar waren vor allem die Ausfuhren von chemisch-pharmazeutischen Produkten, insbesondere von Medikamenten. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Schweizer Wirtschaft hat im Januar etwas mehr Waren ins Ausland verkauft als im Vormonat. Dafür waren vor allem starke Chemie- und Pharma-Exporte verantwortlich. Auch die Importe stiegen leicht an.

Insgesamt beliefen sich die Exporte im Januar auf 22,6 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Damit nahmen die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 2,2% zu. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Plus von 2,5%. Auf Jahresfrist tendiere die Exportentwicklung allerdings nur leicht aufwärts, so das BAZG.

Die Einfuhren stiegen derweil im Januar um 0,9% auf 19,4 Mrd. (real: 0,2%). In der Folge kam der Handelsbilanzüberschuss bei 3,1 Mrd. zu liegen. Zur Erinnerung: Im Februar 2022 hatte die Schweiz bei dieser Kennzahl mit 5,5 Mrd. noch einen Rekordwert erreicht.

Pharmaprodukte stark

Etwa die Hälfte der Warengruppen wiesen im Januar einen Exportanstieg aus, heisst es weiter. Besonders deutlich stiegen die Ausfuhren von chemisch-pharmazeutischen Produkten (+3,9%) - insbesondere von Medikamenten, die um rund ein Zehntel zulegten. Aber auch die Exporte von Maschinen und Elektronik, Präzisionsinstrumenten und Fahrzeugen stiegen an. Demgegenüber gingen der Versand von Bijouterie- und Juwelierwaren (-10,4%) besonders deutlich zurück. Auch Nahrungs- und Genussmittel und Metalle gaben nach.

Die Ausfuhren von Uhren sanken im Monatsvergleich um 1,3%. Im Vorjahresvergleich zeigte sich derweil ein Anstieg um 8,6% auf 1,86 Mrd. Fr., wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) ergänzte. Besonders beliebt waren dabei im Januar Uhren aus Edelmetall. Aus regionaler Sicht erzielten die USA mit einem Wachstum von gut 26% den 24. Monat in Folge ein zweistelliges Plus. Die Exporte nach China gingen indes erneut zurück.

Exporte nach Europa deutlich im Plus, Asien schwächelt

Geografisch betrachtet legten gemäss BAZG die gesamten Exporte nach Nordamerika mit einem Plus von 12,8% am stärksten zu. Nach Europa wurde 1,3% mehr exportiert. Hier stach der um die Hälfte angestiegene Export nach Slowenien heraus, während die Ausfuhren nach Deutschland, Italien und Frankreich zurückgingen. Auch der Handel mit Grossbritannien gab nach.

Derweil schwächelte der Handel mit Asien mit einem Minus von 7,3%. Das sei der stärkste Exportrückgang nach Asien seit Mai 2021, hält das BAZG fest. Betroffen sei eine Reihe von Ländern gewesen, insbesondere aber die grossen Abnehmer Japan und China.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.