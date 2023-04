Konjunkturindikatoren Schweiz – Schweizer Exporte nehmen weiter zu Die Schweizer Exportwirtschaft hat im vergangenen Monat vor allem von den anhaltend positiven Zahlen aus der Chemie- und der Pharmaindustrie stark profitiert. Auch die Uhrenexporte legen im März deutlich zu.

Die Einfuhren der Schweiz haben im Startquartal derweil saisonbereinigt um 1,1% zugenommen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Schweizer Exportwirtschaft hat im März etwas mehr Waren ins Ausland abgesetzt. Und auch für das gesamte erste Quartal steht ein Plus zu Buche.



Insgesamt beliefen sich die Exporte im März auf 22,83 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Damit stiegen die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 1,8%. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte sogar ein Plus von 2,6%.



Im gesamten Startquartal sieht es noch besser aus: Das Plus zum Vorquartal betrug nominal 3,9%, real sogar 5,0%. Dieser Anstieg folgt auf ein Schlussquartal 2022, in dem ein leichter Rückgang verzeichnet worden war.



Mehr als zwei Drittel der Warengruppen wiesen nun laut den Angaben im erstem Quartal einen Exportanstieg aus. Wie so oft war es die Chemie- und Pharmaindustrie, welche dem Aussenhandel den (positiven) Stempel aufdrückte.



Regional betrachtet setzte die Schweiz in allen drei grossen Wirtschaftsregionen wertmässig mehr Güter ab. Am deutlichsten wuchs die Nachfrage in Europa (+6,5%), gefolgt von Nordamerika (+5,4%) und Asien (+2,9%).



Die Einfuhren der Schweiz nahmen im Startquartal derweil saisonbereinigt um 1,1% zu (real: +1,0%). Im März für sich allein betrachtet nahmen die Importe saisonbereinigt hingegen um 1,4% ab, und der Handelsbilanzüberschuss kam bei 3,07 Mrd. zu liegen.

Uhrenexporte im März mit deutlichem Wachstum

Die Schweizer Uhrenbranche hat im März erneut ein starkes Wachstum gezeigt. Die Uhrenhersteller haben deutlich mehr Zeitmesser verkauft als im Vorjahr.



Im März 2023 sind die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahr um 13,8% auf 2,39 Mrd. Fr. gestiegen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Dienstag mitteilten.



Damit setzt sich der zuletzt positive Trend fort, nachdem bereits im Februar ein Plus von 12,2% registriert worden war. Und im Jahr 2022 waren so viele Uhren ins Ausland verkauft worden wie noch nie.

Alle Materialien gefragt

Bei den einzelnen Materialien seien alle Kategorien sehr gefragt gewesen, erklärte der Verband. Besonders die Kategorie «Andere Materialien» zeigte mit einem Plus von fast 45% ein starkes Wachstum. Die Stückzahlen kletterten in diesem Bereich um satte 77%.



Entsprechend diesem starken Wachstum bei den «anderen Materialien» waren Uhren insbesondere in der Preisklasse unter 200 Fr. besonders beliebt. Aber auch die höheren Preisklassen seien "stark gefragt" gewesen. Insgesamt wurden im März mehr als 1,5 Mio. Zeitmesser verkauft.

Erholung in Hong Kong

Mit Blick auf die einzelnen Länder verloren die USA etwas an Schwung: Im März verzeichnete die Uhrenbranche dort mit einem Wachstum von 7,8% erstmals nur noch ein einstelliges Wachstum nach 25 Monaten in Folge mit zweistelligen Wachstumszahlen.



Die Uhrenexporte nach China (+14,0%) habe sich seit Jahresbeginn klar verbessert. Derweil habe Hong Kong deutlich von der Wiederöffnung des Marktes profitiert, und mit knapp 62% eine starke Wachstumsbeschleunigung erfahren.

AWP

