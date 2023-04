Quartalszahlen – Schweizer Fondsmarkt auf Erholungskurs Nach den schwierigen Marktbedingungen im vergangenen Jahr legt der Schweizer Fondsmarkt im ersten Quartal wieder zu.

Die Anlagefonds erfassten per Ende März rund 1370 Mrd. Fr., nach rund 1322 Mrd. per Jahresende 2022. Bild: Stefan Wermuth/Getty Images/Bloomberg Creative

Am Schweizer Fondsmarkt hat sich die Jahresperformance im ersten Quartal verbessert. Der Markt sei wieder auf einen Wachstumskurs geschwenkt.

Laut der Branchenorganisation Asset Management Association Switzerland (AMAS) erreichten die Vermögen der in der Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar erfassten Anlagefonds per Ende März 2023 rund 1370 Mrd. Fr. nach rund 1322 Mrd. per Jahresende 2022.

Das sei nach dem schwierigen Vorjahr ein Zuwachs von 48,1 Mrd. Fr. oder 3,6%. Investoren hätten mehr Risikofreude bewiesen und damit habe das erste Quartal im Zeichen einer Erholung gestanden, heisst es weiter.

Angeführt wurde die Erholung von Aktienfonds. Der Volumenanstieg des gesamten Fondsmarktes sei in erster Linie auf die Marktperformance von 2,9% zurückzuführen, was allein 37,7 Mrd. Fr. ausgemacht habe. Die Nettozuflüsse beliefen sich insgesamt auf 10,4 Mrd. Im Jahr 2022 war es noch zu Ablüssen in Höhe von 9,5 Mrd. Fr. gekommen.

«Die Inflationsängste im Markt haben abgenommen, was trotz der Turbulenzen in der Finanzindustrie zu einer Wiedererstarkung des Anlegervertrauens geführt hat», erklärt Adrian Schatzmann, CEO der AMAS. Besonders erfreulich sei der spürbare Nettozufluss, der auch eine zunehmende Risikobereitschaft spiegle.

Aktienfonds erzielten eine Performance seit Jahresbeginn von 5,7% und erfuhren mit 6,2 Mrd. Fr. die grössten Zuflüsse. Es folgten die Geldmarktfonds mit Zuflüssen von 3,7 Mrd. bei einer Performance von 0,6%. Ebenfalls starke Zuflüsse von 2,1 Mrd. verzeichneten die Obligationenfonds bei einer Performance von 1,6%.

Eine rückläufige Performance zeigten derweil Anlagestrategiefonds (-1,4%), Alternative Anlagen (-1,0%) und Immobilienfonds (-0,8%). Alle drei mussten auch Mittelabflüsse hinnehmen.

Die Rangfolge unter den Fondsanbietern sei derzeit noch unverändert, mit der Übernahme der CS durch die UBS werde sich die Marktstruktur aber deutlich verändern, heisst es weiter. Bei den Marktanteilen habe sich allerdings bereits ein deutlicher Rückgang bei der CS gezeigt, der sich in Zuwächsen bei der UBS, Swisscanto, Blackrock und Pictet äussere.

