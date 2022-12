Börsenbericht vom 22. Dezember 2022 – Schweizer Börse: Gewinne schmelzen zusammen Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag zwar einen freundlichen Handelsstart hin – doch vor dem Mittag verliert er an Schwung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Dem Schweizer Aktienmarkt geht am Donnerstag nach dem Kurssprung vom Vortag die Puste aus. Beim Leitindex SMI sind die anfänglichen Gewinne im Verlauf des Vormittags immer weiter zusammengeschmolzen. Dennoch mehren sich die Stimmen, die ein Weihnachtsrally noch für möglich halten. So hätten nicht zuletzt die jüngsten Verluste für attraktivere Einstiegsmöglichkeiten gesorgt, heisst es in einem Kommentar.



So dürften die ersten Monate des kommenden Jahres aufgrund der geldpolitischen Unsicherheiten noch ziemlich holprig sein. Für den weiteren Verlauf stünden die Chancen dann aber nicht schlecht, dass es wieder aufwärts gehe. Ein klares Hoffnungssignal sei am Vortag von der US-Konsumentenstimmung ausgegangen, kommentiert ein weiterer Börsianer. Immerhin sei das Sentiment zuletzt sehr schlecht gewesen und von der Inflationsdynamik und der Angst vor einer nachhaltigen Konjunkturabkühlung zusätzlich belastet worden. «Insgesamt muss sich nun zeigen, ob es sich tatsächlich bereits um einen Trendwechsel handelt oder ob es nur eine Stippvisite war.» Insgesamt gelte mit den Feiertagen aber, dass der Handel dünn bleibe und Kursbewegungen mit Vorsicht genossen werden sollten.



Gegen 11.00 Uhr steigt der FuW Swiss 50 Index um 0,12% auf 2043,48 Punkte. Der SMI notiert mit -0,09% nun knapp im Minus auf 10'835,36 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt auf der Stelle mit -0,02% bei 1651,22 Punkten und der breite SPI mit +0,03% bei 13'867,19 Zählern. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 14 hinzu, 13 geben nach und drei sind unverändert.



Unter den aktuellen Spitzenreitern sind erneut jene Werte zu finden, die im bisherigen Jahresverlauf überdurchschnittlich stark gefallen sind. Neben Straumann (+0,8%) und Lonza (+0,2%) zählen auch die Zykliker Kühne + Nagel (+0,6%) und Schindler (+0,4%) dazu. In puncto Jahresverlust ist Straumann unter diesen vieren mit einem Minus von 45% ebenfalls Spitzenreiter.



Aufwärts geht es zudem für SGS (+0,5%). Der Genfer Warenprüfkonzern hat sein Aktienrückkaufprogramm am (gestrigen) 21. Dezember beendet. Dabei wurden 113'499 Namenaktien zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2202,66 Franken pro Aktie zu einem Gesamtbetrag von 250 Mio. Fr. zurückgekauft.



Auch die Anteilsscheine von Swisscom (+0,7%) sind im Gewinnerfeld zu finden. Der Telekomkonzern plant einen Umbau seiner Teppichetage. Die Konzernleitung soll von heute sechs auf neun Mitglieder erweitert werden. Gleichzeitig will der Bundesrat einen neuen Staatsvertreter für den Verwaltungsrat bestimmen. Ziel sei es, verschiedene Unternehmensbereiche zu stärken.



Unter den Vertretern der Finanzbranche machen an diesem Tag die Versicherer Zurich (+0,4%) und Swiss Life (+0,3%) eine bessere Figur als die Bankaktien von Julius Bär und UBS, die um bis zu 0,1 Prozent nachgeben. Die CS (+0,4%) wiederum setzt ihre Erholung vom Vortag mit geminderten Tempo fort.



Dass die SMI-Gewinne mittlerweile zusammengeschmolzen sind, ist vor allem den Schwergewichten geschuldet. So belasten Novartis (-0,3%), Nestlé (-0,2%) und Roche (-0,1%) mit ihren Verlusten. Dabei hat Roche gleich zwei Zulassungen erhalten.



Noch schwächer tendieren technologienahe Werte wie VAT (-1,2%) oder auch Logitech (-0,4%). Hier verweisen Händler auf enttäuschende Zahlen von Micron, einem US-Hersteller und Vertreiber von Halbleiter-Bauelementen. Vor allem die Aussagen zu sinkenden Investitionen würden als schlechtes Omen für die Branche gesehen.



Aus den hinteren Reihen stehen die Aktien der TX Group (+0,5%) im Blick der Anleger. Der Zürcher Medienkonzern, zu dem auch FuW gehört, baut mit der Übernahme von Clear Channel Schweiz sein Aussenwerbungsgeschäft deutlich aus. Bei Analysten kommt die Neuigkeit gut an.



Noch grössere Kursausschläge sind bei ONE Swiss Bank, Igea Pharma oder Achiko auszumachen, die sich um bis zu 8,5% verteuern. Dem stehen Abgaben von 8,3% bei Kinarus gegenüber, gefolgt von Valartis und Santhera.



Euro legt zum US-Dollar etwas zu - Kaum verändert zum Franken

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0647 $ und damit etwas mehr als in der Nacht.



Auch zum Franken gibt der Dollar etwas nach, wie der aktuelle Kurs von 0.9234 zeigt. Das Euro/Franken-Paar hält sich dagegen stabil bei 0.9833.



Im Tagesverlauf dürften vor allem Wachstumsdaten auf Interesse stossen. In Grossbritannien und den USA werden Zahlen für das dritte Quartal erwartet. Es handelt sich zwar nur um Detaildaten, die allerdings Änderungen mit sich bringen können. In den Vereinigten Staaten werden darüber hinaus die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt veröffentlicht, die einen Hinweis auf die kurzfristige Entwicklung am Jobmarkt geben.

Ölpreise bauen Gewinne leicht aus

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82.44 $. Das waren 24 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 31 Cent auf 78.60 $. Am Mittwoch waren die Ölpreise um gut 2 $ gestiegen.



Auftrieb erhielten die Rohölpreise am Mittwochnachmittag von Lagerdaten aus den USA. Die landesweiten Bestände an Erdöl sind in der vergangenen Woche deutlich gefallen, wie das Energieministerium mitteilte. Die Vorratsdaten des Ministeriums bewegen die Ölmärkte meist recht deutlich, weil sie Auskunft über die Angebots-Nachfrage-Situation geben. Zumal die USA einer der grössten Energieverbraucher der Welt sind.

Wallstreet beflügelt

Ein gestiegenes Verbrauchervertrauen und erfreuliche Quartalsberichte haben am Mittwoch den US-Aktienmarkt beflügelt. Die Konsumentenstimmung in den USA im Dezember hatte sich deutlich aufgehellt und befindet sich nun auf dem höchsten Niveau seit April. Der Dow Jones legte in der Folge 1,6% auf 33’376,48 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,5% auf 3878,44 Punkte. Für den Technologieindex Nasdaq 100 ging es um 1,5% nach oben auf 11’235,88 Punkte.

Bei den Einzelwerten fielen vor allem Nike auf. Die Papiere des Sportartikelherstellers stiegen mehr als 12%. Nike hatte die Analystenerwartungen deutlich übertroffen und im zweiten Quartal trotz Inflation und Rezessionssorgen mehr verdient. Die Aktien des Logistikers FedEx übertrafen ebenfalls die Erwartungen und avancierten 3,4%.

Unter den stärksten Gewinnern im Dow Jones fanden sich neben Nike auch noch Boeing mit +4% und Caterpillar mit +2,8%. Verlierer gab es am Mittwoch im Dow nur zwei – Walgreens mit –2,4% und Walt Disney mit –0,1%.

Asiatische Börsen ebefalls fester

In Asien zeigten sich die Märkte am Donnerstag ebenfalls fester. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 0,5% und der Topix 0,8%.

In China notierten die Leitindizes uneinheitlich. Der CSI 300 stieg 0,4%, der Shanghai Composite hingegen notierte minimal unter Vortagsniveau. Der Hang Seng in Hongkong zeigte sich extrem fest und stieg 2,3%, angetrieben von den Technologie- und den Immobilienwerten.

In Australien notierte der ASX 200 mit einem Plus von 0,5%. Der koreanische Leitindex Kospi arbeitete sich im Tagesverlauf auf +0,9% hoch.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.