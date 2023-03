Kof Consensus Forecast – Schweizer Konjunkturexperten einen Tick optimistischer Die von der Kof befragten Ökonomen gehen für das kommende Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 0,8% aus.

Experten rechnen ab 2024 wieder mit einem höheren Wirtschaftswachstum. Bild: Christian Beutler/Keystone

Konjunkturexperten sind für die Schweizer Wirtschaft eine Spur optimistisch als vor drei Monaten. Sie erhöhen daher ihre Wachstumsprognose leicht. Optimistischer als zuletzt sind die Experten aber vor allem für den Schweizer Arbeitsmarkt.

Sie prognostizieren eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 2,1% für das Jahr 2023 sowie von 2,2% für in fünf Jahren, teilte die Konjunkturforschungsstelle der ETH am Montag in ihrem quartalsweise erhobenen Kof Consensus Forecast mit.

Bei der letzten Umfrage vom Dezember 2022 hatten die befragten Experten noch mit einer Arbeitslosenquote von 2,4% gerechnet. Und in fünf Jahren sollte diese bei 2,5% liegen.

Ab 2024 wieder höheres Wachstum

Gleichzeitig revidieren die von der Kof befragten Ökonominnen und Ökonomen ihre Prognosen für die Schweizer Wirtschaftsleistung leicht nach oben. Neu rechnen sie im Durchschnitt mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) in 2023 um 0,8%.

Der Wert ist somit zur letzten Befragung vom Dezember um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Die erstmalig erhobene Prognose für 2024 lautet auf 1,6% und ist somit gleich hoch wie die Prognose für das langfristige Wirtschaftswachstum.

Teuerung von 2,3%

Die Konjunkturexperten erhöhen zudem ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr leicht. Sie gehen nun im Mittel von einer Zunahme der Konsumentenpreise im Jahr 2023 von 2,4% aus, nachdem die Dezemberprognose noch bei plus 2,3% gelegen hatte.

Für 2024 dann wird ein Wert von +1,3% vorausgesagt, was dann wieder innerhalb der von der SNB angepeilten Spanne von 0-2% liegen würde. Langfristig erwarten die Experten nun eine Teuerungsrate von 1,1%.

Steigende Zinsen erwartet

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmenden erwartet zudem einen Anstieg der kurz- und langfristigen Zinsen im Laufe des nächsten Jahres. Die 10-jährige Bundesobligation (Kassazins) etwa werde in drei Monaten mit 1,69% rentieren und in einem Jahr mit 1,82%.

Die befragten Konjunkturexpertinnen und -experten prognostizieren zudem eine stabile Entwicklung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro.

An der Befragung für den Kof Consensus nahmen 15 Ökonominnen und Ökonomen teil. Die Umfrage fand zwischen dem 28. Februar und dem 22. März statt - also noch vor dem Zinsentscheid der SNB von letzter Woche.

Die Expertenbefragung KOF Consensus ist nicht mit der Konjunkturprognose der Kof zu verwechseln. Diese wurde am 21. März veröffentlicht.

AWP

