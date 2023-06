Kof Consensus Forecast 2023/24 – Schweizer Konjunkturexperten halten an BIP-Schätzung fest Der Kof-Consensus rechnet weiterhin mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) von 0,8% im Jahr 2023. Auch die Prognose für 2024 bleibt mit 1,6% unverändert.

Im Schnitt gehen die Ökonomen von einer leicht tieferen Teuerung im Jahr 2023 aus. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Von der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) befragte Ökonomen schätzen die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft ähnlich ein wie vor drei Monaten. Entsprechend verbleibt die BIP-Wachstumsprognose im sogenannten KOF-Consensus unverändert.



Konkret rechnen die von der KOF befragten Experten im Mittel weiterhin mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP) im Jahr 2023 von 0,8%. Auch die Prognose für 2024 bleibt unverändert. Sie lautet auf 1,6% und ist somit gleich hoch wie die Prognose für das langfristige Wirtschaftswachstum bis in fünf Jahren.

2023 etwas mildere Inflation erwartet

Verändert hat sich hingegen die Inflationsprognose. Im Schnitt gehen die Ökonomen von einer leicht tieferen Teuerung im Jahr 2023 von noch 2,3% aus, nachdem die Märzprognose noch bei plus 2,4% gelegen hatte.



Für 2024 wird dann ein Wert von +1,6% (bisher +1,3%) vorausgesagt, was somit zwar höher als bisher, aber immer noch innerhalb der von der SNB angepeilten Spanne von 0 bis 2% liegen würde. Die SNB selber geht für nächstes Jahr von einer Inflation von 2,2% aus.

Prognose bei Arbeitslosigkeit stabil

Für die Arbeitslosenquote halten die von der KOF befragten Konjunkturexpertinnen und -experten an ihren Prognosen über alle drei Prognosehorizonte wiederum weitgehend fest.



Für 2023 wird eine Arbeitslosenquote von 2,1% erwartet, für 2024 von 2,2% und für 2028 von 2,3% (bisher 2,1%; 2,2%; 2,2%). Entsprechend rechnen die Ökonominnen und Ökonomen mit einem leichten Aufwärtstrend bei der Arbeitslosigkeit.

Stabiler Franken-Euro-Wechselkurs erwartet

Was den Kassazins einer 10-jährigen Bundesobligation anbelangt, so haben die Umfrageteilnehmenden ihre Erwartungen nach unten korrigiert. Die Erwartungswerte liegen neu bei 1,28% in drei Monaten und bei 1,38% in 12 Monaten (bisher 1,69% bzw. 1,82%).



Die befragten Experten prognostizieren zudem eine stabile Entwicklung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro. Die Prognosewerte bleiben unverändert bei 99 Rappen pro Euro sowohl für in drei als auch für in zwölf Monaten.



An der Befragung für den KOF Consensus nahmen 18 Ökonominnen und Ökonomen teil. Die Umfrage fand zwischen 30. Mai und 21. Juni statt - also noch vor dem Zinsentscheid der SNB von letzter Woche.



Die Expertenbefragung KOF Consensus ist nicht mit der Konjunkturprognose der KOF zu verwechseln. Diese wurde bereits am 15. Juni veröffentlicht.

AWP

