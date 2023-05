Schweizer Konsum – Schweizer Konsumausgaben steigen nur leicht Im vergangenen Monat sind die Ausgaben der Schweizer Konsumenten leicht gestiegen, dies gelang aber nur dank höheren Preisen.

Die Schweizer Konsumenten leiden laut den Experten unter den hohen Inflationsraten, den sich eintrübenden Konjunkturaussichten und den damit wachsenden Sorgen betreffend die eigene finanzielle Situation. Bild: Christian Beutler/Keystone

In der Schweiz sind die Konsumausgaben im April nach einer klaren Zunahme in den beiden Vormonaten nur noch moderat gestiegen. Preisbereinigt war der Konsum zuletzt sogar rückläufig, wie sich in der jüngsten Ausgabe des Konsumindikators der Postfinance zeigt.



Der von Postfinance berechnete Konsumindikator ist im April gegnüber dem Vorjahresmonat nominal um 1,3% angestiegen, wie das Finanzinstitut am Dienstag mitteilte. Im März rückte der Indikator noch um 6,0% und im Februar um 4,0% vor, während er im Januar (-1,1%) rückläufig war.

Zunahme dank höherer Preise

Grund für das Plus im April waren in erster Linie höhere Preise. Preisbereinigt sei der Konsum nämlich zurückgegangen, schreiben die Ökonomen der Postfinance. Angesichts der tiefen Stimmungswerten komme dieser Rückgang nicht überraschend.



Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten leiden laut den Experten unter den hohen Inflationsraten, den sich eintrübenden Konjunkturaussichten und den damit wachsenden Sorgen betreffend der eigenen finanziellen Situation. Mit Blick auf die bereits schwächelnde Wirtschaftsentwicklung seien dies keine ermutigenden Tendenzen.



Seit Februar sind laut Mitteilung die Ausgaben für Güter des täglichen Bedarfs wieder angestiegen. Besonders Güter im Haushaltsbereich und Lebensmittel hätten eine Zunahme verzeichnet. Derweil nahmen die «Beauty&Wellness»-Ausgaben im April leicht ab. Während die Aufwendungen im Gesundheitsbereich sanken, hätten jene für Uhren & Schmuck klar zugelegt.



Mehr Geld geben Schweizerinnen und Schweizer im Bereich «Spass&Freizeit» aus. Dieser Ausgabeposten sei seit Januar deutlich angestiegen und auch im April war eine Zunahme zu verzeichnen. Und auch bei Reisen bleiben die Konsumenten laut der Postfinance ausgabefreudig.

Zahlungstransaktionen ausgewertet

Die Post-Bank wertet jeden Monat anonymisiert die Zahlungstransaktionen ihrer 2,5 Mio. Kunden aus. Der daraus berechnete Konsumindikator zeigt die um Verkaufstags- und Feiertagseffekte bereinigten Konsumausgaben im Jahresvergleich. Er gleicht laut Postfinance den vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Detailhandelsumsätzen, ist aber rascher verfügbar.

AWP

