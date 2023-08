Quartalszahlen – Schweizer Konsumentenstimmung hellt sich leicht auf Die Stimmung der Schweizer Verbraucher hat sich im dritten Quartal zwar leicht verbessert, verbleibt aber weiterhin unter dem langjährigen Mittelwert.

Den langjährigen Mittelwert von –6 Punkten unterschreitet der Index damit weiterhin deutlich, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte. Bild: Michieru/Getty Images

Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im dritten Quartal leicht aufgehellt. Der entsprechende Index der Konsumentenstimmung, der vierteljährlich erhoben wird, hat sich leicht auf -27,1 von -29,7 Punkten erhöht.



Den langjährigen Mittelwert von -6 Punkten unterschreitet der Index damit weiterhin deutlich, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Mittwoch mitteilte.



Gemäss der aktuellen Umfrage erwarten die Konsumentinnen und Konsumenten in den kommenden zwölf Monaten zwar eine positivere Wirtschaftsentwicklung als im April 2023. Dennoch lasteten die hohen Preise weiterhin auf den Haushaltsbudgets.



Die Befragung wird jeweils in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober bei rund 1000 Personen durchgeführt. Dabei werden subjektive Einschätzungen und Erwartungen erhoben, etwa bezüglich der allgemeinen Wirtschaftslage, der finanziellen Situation, der Entwicklung der Preise, der Arbeitsplatzsicherheit und weiteres. Insgesamt werden 11 Fragen gestellt.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.