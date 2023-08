SNB handelt an der Börse – Schweizerische Nationalbank steigt bei Warren Buffett ein Die Währungshüterin hat im Kampf gegen die Inflation im zweiten Quartal ihr Portfolio an US-Aktien weiter reduziert. Dafür zählen nun erstmals die Titel des Mischkonzerns Berkshire Hathaway dazu. Valentin Ade , New York

SNB-Präsident Thomas Jordan prognostiziert eine höhere Inflation in der Zukunft und dürfte folglich mit der Straffung der Geldpolitik noch nicht am Ende sein. Bild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist weiter an den internationalen Märkten aktiv, um für Preisstabilität zu Hause zu sorgen. Das zeigt sich an der Entwicklung ihres massiven US-Aktienportfolios. Das stieg im zweiten Quartal leicht auf einen Wert von 147,2 Mrd. $ an, was aus Dokumenten der US-Börsenaufsicht SEC am Mittwoch hervorgeht.