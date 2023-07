Teuerung im Juni – Schweizer Service-Preise setzen sich fest Die Inflationsrate in der Eidgenossenschaft sinkt erstmals seit Januar 2022 auf weniger als 2%. Bei den Preisen für Dienstleistungen zeigt sich bislang wenig Entspannung. Im Herbst wird ein Schub durch höhere Mieten einsetzen. André Kühnlenz

Die Preise in der Gastronomie und für Hotels steigen im Juni noch immer stark in der Schweiz. Eine Entspannung gibt es bei Pauschalreisen. Nahrungsmittel verteuern sich bisher nur geringfügig langsamer als zuvor. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Inflationsrate in der Schweiz ist erstmals seit Januar wieder ins Zielband der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zurückgefallen. Die Währungshüter streben eine Teuerung der Konsumentenpreise von 0 bis 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum an. Wie das Bundesamt für Statistik am Montag meldete, ist die Jahresrate von 2,16% im Mai auf 1,71% im Juni gefallen. Wichtigster Grund dafür sind die sinkenden Energiepreise: Sie machten 60% des Rückgangs aus (vgl. Grafik).