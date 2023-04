Nach CS-Übernahme – Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Credit-Suisse-Übernahme Die in Bern ansässige Staatsanwaltschaft untersucht mögliche Gesetzesverstösse durch Regierungsvertreter, Aufsichtsbehörden und Führungskräfte beider Banken.

Es gebe «zahlreiche Aspekte der Ereignisse rund um Credit Suisse», die eine Untersuchung rechtfertigten, hiess es. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Bundesanwaltschaft hat nach einem Medienbericht Ermittlungen wegen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Group eingeleitet. Die in Bern ansässige Staatsanwaltschaft untersuche mögliche Gesetzes-Verstösse durch Regierungsvertreter, Aufsichtsbehörden und Führungskräfte beider Banken, berichtete die «Financial Times» am Sonntag unter Berufung auf die Bundesanwaltschaft. Es gebe «zahlreiche Aspekte der Ereignisse rund um die Credit Suisse», die eine Untersuchung rechtfertigten, hiess es. Es gehe darum, Straftaten aufzudecken, die in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft fallen könnten. Weder Bundesanwaltschaft noch Credit Suisse nahmen zunächst zu dem Bericht Stellung. Die Grossbank UBS hatte vergangenen Monat in einer staatlich unterstützten Rettungsaktion die schwer angeschlagene Rivalin Credit Suisse für 3 Mrd. Fr. übernommen.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.