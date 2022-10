Bereits 5,3 Mrd. Fr. aus Stromexporten – Schweizer Strom ist gefragt Die Schweiz hat von Januar bis September mit ihren Stromexporten einen Rekordumsatz erzielt.

Allein im September haben Energieversorger Strom im Wert von über 560 Mio. Fr. exportiert. Christian Beutler/Keystone

Schweizer Strom ist im nahen Ausland gefragt. Die Export-Einnahmen bewegen sich wegen den stark gestiegenen Strompreisen auf Rekordniveau.



Insgesamt hat die Schweizer Energiewirtschaft im Jahr 2022 von Januar bis September bereits rund 5,3 Mrd. Fr. durch Stromexporte verdient. Das ist zweieinhalb Mal so viel wie in derselben Periode im Vorjahr. Im Vergleich zu 2020 haben sich die Einnahmen sogar fast verfünffacht.



Alleine im September haben Energieversorger Strom im Wert von über 560 Mio. Fr. exportiert. Dies zeigt eine Analyse der Nachrichtenagentur AWP basierend auf den am Donnerstag veröffentlichten Aussenhandelsdaten vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).

Italien kauft mehr Schweizer Strom

Der mit Abstand wichtigste Abnehmer von Schweizer Strom ist Italien. Im September importierte Italien über 1700 Gigawattstunden Schweizer Strom im Wert von 370 Mio. Fr. Dies ist rund zehn Prozent mehr als üblich und entspricht fast der Hälfte des Schweizer Endverbrauchs im selben Monat, wie sich aus den aktuellen Daten des Netzbetreibers Swissgrid entnehmen lässt.



Neben Italien setzen auch Deutschland, Frankreich und Österreich auf Schweizer Strom, allerdings in geringerem Ausmass. Rund zwei Drittel des exportierten Stroms floss im vergangenen Jahr nach Italien.



Strom lässt sich nur sehr begrenzt speichern. Da die Schweizer Haushalte und Firmen im September 13% weniger Strom verbraucht haben als üblich, gab es mehr überschüssige Energie für den Aussenhandel. So exportierte die Schweiz laut Swissgrid-Daten im vergangenen Monat 4,4% mehr Strom im Vergleich zum selben Monat in den Vorjahren.

Auch Import-Ausgaben auf Rekordniveau

Weil Strom in den letzten Monaten deutlich teurer wurde, sind auch die Ausgaben für Stromimporte in die Höhe geschossen. Bislang hat die Schweiz im Jahr 2022 Strom im Wert von rund 5,6 Mrd. Fr. eingekauft. Die Ausgaben haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht.



Insgesamt hat die Schweiz damit 2022 anders als in den vergangenen Jahren etwas mehr für Stromimporte ausgegeben als mit Exporten eingenommen.

Teurer Strom aus Frankreich und Deutschland

Insbesondere in den Wintermonaten ist die Schweiz von Stromimporten aus Frankreich und Deutschland abhängig. In Frankreich wird wegen diversen Problemen mit Atomkraftwerken deutlich weniger Strom produziert als üblich. Bisher zahlte die Schweiz 2022 rund 2,6 Mrd. Fr. für Strom aus Frankreich, so viel wie noch nie zuvor.



AWP

