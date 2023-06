Frankenobligationen – Schweizer Unternehmen nehmen weniger Schulden auf Der Markt für neue Frankenanleihen boomt. Doch die Unternehmen ausserhalb der Finanz- und der Immobilienbranche leihen sich im ersten Halbjahr erheblich weniger als 2022. André Kühnlenz

Nestlé war von Januar bis Juni mit 1,15 Mrd. Fr. der grösste Emittent von Frankenobligationen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die in- und ausländischen Emittenten am Markt für Frankenobligationen haben einen noch grösseren Geldbedarf als in den Vorjahren. Das Volumen an neuen Anleihen ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nochmals gestiegen gegenüber der ersten Hälfte des Rekordjahres 2022. Dies zeigt eine Auswertung des Volumens durch «Finanz und Wirtschaft» auf Basis von Daten der Emissionsbanken und des Börsenbetreibers SIX.