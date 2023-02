Konjunkturentwicklung Schweiz – Schweizer Wirtschaft erholt sich deutlich Die Analysten zeigen sich wieder zuversichtlicher, wenn es um die Zukunft der Schweizer Wirtschaft und deren Wachstum geht. Der CS-CFA-Indikator ist im vergangenen Monat signifikant gestiegen.

Im letzten Sommer war der Indikator bis auf knapp –73 Stellen abgesackt. Bild: @ Didier Marti/Getty Images

Analysten sind optimistischer geworden, wenn es um die künftige Entwicklung der Schweizer Wirtschaft geht. Ein entsprechender Indikator hat im Februar einen Sprung nach oben gemacht.



Der am Mittwoch veröffentlichte CS-CFA-Society-Switzerland-Indikator, der die Erwartungen von Analystinnen und Analysten für den Gang der Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten misst, stieg im Berichtsmonat auf -12,3 von -40,0 Zählern im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Im letzten Sommer war der Indikator bis auf knapp -73 Stellen abgesackt.



Die Werte des Indikators ergeben sich aus der Differenz, wie viele Experten eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage erwarten. Der aktuelle Wert von -12,3 ist somit zwar eine markante Verbesserung. Er bedeutet aber auch, dass nach wie vor mehr der befragten Analysten pessimistisch gestimmt sind als optimistisch. Immerhin gehe inzwischen ein Fünftel davon aus, dass die wirtschaftliche Talsohle hierzulande bereits erreicht sei, heisst es weiter.



Wenig verändert sind derweil die Inflationserwartungen. Knapp zwei Drittel der Befragten gehen in den kommenden sechs Monaten von einer rückläufigen Teuerung aus. Weiter steigen dürften hingegen die Zinsen. Im Vergleich zum Januar habe der Anteil der Befragten, die noch weitere Leitzinserhöhungen von der Schweizerischen Nationalbank, der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank erwarten, sogar nochmals zugenommen.



An der Befragung, welche zwischen dem 9. und 16. Februar stattfand, nahmen laut den Angaben 66 Analysten teil.

AWP

