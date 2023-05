Konjunkturspiegel – Schweizer Wirtschaftsausblick in der Schwebe Die Zeichen stehen auf Abschwung, vor allem in der Industrie. Aber grosse Teile der Wirtschaft schlagen sich wacker. Andreas Neinhaus

Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosenrate sinkt. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist leergefegt. Bild: Zia Soleil/Getty Images

Die Schweizer Konjunktur verliert an Schwung. Die wichtigsten Frühindikatoren sind zuletzt schwächer ausgefallen, als die meisten Analysten vorausgesagt hatten. Trotzdem hält sich die Wirtschaft wacker. Das ist in erster Linie auf die aussergewöhnlich gute Lage am Arbeitsmarkt zurückzuführen.