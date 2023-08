Wenn sie das nächste Mal für ein Gruppenfoto zusammenkommen, müssen mehr als doppelt so viele Staats- und Regierungschefs auf der Bühne Platz finden: Brasiliens Präsident Lula da Silva, Chinas Präsident Xi Jinping, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, Indiens Premierminister Narendra Modi und Russlands Aussenminister Sergei Lawrow am Mittwoch, 23. August in Südafrika.

Bild: Alet Pretorius/Pool Photo/AP/Keystone