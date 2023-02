Börsenbericht vom 16. Februar 2023 – Schwergewichte belasten Schweizer Börse Am Schweizer Aktienmarkt ist der Aufwärtstrend am Donnerstag abgebrochen. Nestlé verbucht die grössten Kursverluste.

Die Schweizer Aktienbörse hat am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Verlauf am Ende klar schwächer geschlossen. Belastet wurde der Markt von klaren Kursverlusten der beiden SMI-Schwergewichte Nestlé und Novartis. Durchwachsene Jahreszahlen des weltgrössten Lebensmittelkonzerns kamen am Markt nicht gut an. Zudem schürten US-Konjunkturdaten erneut Zinssorgen. Im späten Handel konnte der Markt allerdings die Einbussen noch eingrenzen.

Im Januar hat sich in den USA der Preisauftrieb auf Herstellerebene nicht so deutlich abgeschwächt wie erwartet. Zudem gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet zurück. Dies schürte die Befürchtung, die US-Notenbank Fed bleibe beim Kampf gegen die Inflation unter Druck. Dagegen trübte sich der Philly-Fed-Index im Februar überraschend ein und auch Daten vom Immobilienmarkt deuteten in Richtung einer Abschwächung. Die Daten hätten nicht «wechselhafter» sein können, kommentierte ein Marktanalyst. Ihre Bedeutung für die Wirtschaft und die Zinsentwicklung sei einmal mehr schwer auszuwerten, sagte ein Händler. Dies dürfte wohl den einen oder anderen Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen veranlasst haben, hiess es weiter.

Der FuW Swiss 50 Index schloss um 0,04% höher auf 2240,26 Punkte. Der SMI büsste schliesslich um 0,69% ein auf 11'194,91 Zählern. Der breite SPI verlor 0,65% auf 14'422,40 Zähler. Dagegen ermässigte sich der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten und die Gewichtungen stärker gekappt sind, mit -0,17% auf 1778,99 Zähler vergleichsweise wenig. Im SLI standen sich 16 Gewinner und 14 Verlierer gegenüber.

Im Mittelpunkt standen die Aktien von Nestlé (-2,5%), die im Verlauf zunehmend schwächer notierten. Der Konzern konnte zwar für 2022 eine robuste Ebit-Marge vorweisen. Doch die Umsatzentwicklung im Schlussquartal habe enttäuscht, hiess es am Markt. Das interne Realwachstum war negativ und dürfte sich nach Firmenabgaben auch im ersten Halbjahr 2023 noch im roten Terrain bewegen.

Zudem belasteten Kurseinbussen bei Novartis (-1,7%) den Gesamtmarkt. Und auch Roche (-0,7%) konnten sich dem Abwärtssog ebenfalls nicht entziehen. Defensive Werte hätten in der aktuellen Aufwärtsbewegung seit Jahresanfang einen schweren Stand, meinte ein Händler. Denn die Musik spiele eher bei den Wachstums- und Finanzwerten.

Die Mitteilung, dass ein französisches Berufungsgericht Bussen gegen Roche und Novartis aufgehoben hat, beeinflusste die Aktienkurse derweil nicht. Die Rekordstrafe von insgesamt 444 Mio. € war von der französischen Wettbewerbsbehörde im Jahr 2020 verhängt worden.

Schwächer schlossen mit Alcon (-0,6%) und Swisscom (-0,5%) weitere defensive Titel. Aber auch die Technologiewerte AMS Osram (-0,8), ABB (-0,7%) und Adecco (-0,8%) gaben nach.

Dagegen standen an der Spitze des SLI die beiden Wachstumswerte Sonova (+3,6%) und Straumann (+2,1%). Sonova setzten ihre seit Dienstag anhaltende Erholung fort. Am Vortag hatten Zahlen vom Konkurrenten Cochlear die Papiere zusätzlich gestützt. Auch bei Straumann hält der Aufwärtstrend seit einigen Tagen an. Der Dentalimplantate-Hersteller veröffentlicht kommende Woche die Zahlen.

Gefragt waren ausserdem die Luxusgüterhersteller Swatch (+1,5%) und Richemont (+1,4%) sowie die ebenfalls dem Wachstumssektor zugeordneten Sika (+1,4%) und Lonza (+0,5%). Sika wird am morgigen Freitag die Zahlen 2022 vorlegen.

Gefragt waren ausserdem die Finanzwerte Julius Bär (+0,8%) und UBS (+0,5%) sowie am Tag vor der Bilanzvorlage auch Swiss Re (+0,4%). Credit Suisse (+0,2%) schlossen höher, wechselten aber im Verlauf mehrfach das Vorzeichen.

Grössere Kursausschläge gab es am breiteren Markt: Newron (+19%) profitierten von neuen Studiendaten. Aluflexpack (+3,2%) legten nach Zahlen zu und auch Phoenix Mecano (+0,9%) schlossen nach Ergebnissen etwas höher. Bei Swissquote (+3,5%) sorgte ein Analystenkommentar für ein Kursplus.

Konjunkturdaten drücken US-Börsen ins Minus

Die US-Börsen zollen am Donnerstag aktuellen Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft Tribut. Im Fokus stand vor allem die Tatsache, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene in den USA im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Anleger lässt dies befürchten, dass die US-Notenbank Fed beim Kampf gegen die Inflation unter Druck bleibt.

Anfangs noch deutlichere Verluste flachten binnen der ersten Handelsstunde aber schon wieder etwas ab. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt noch 0,82% auf 33’846,81 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der sich zuletzt besser entwickelt hatte als der Dow, ging es um 0,79% auf 12’588,12 Zähler bergab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,77% und 4115,51 Punkte.

Anleger reagierten weiter empfindlich auf Konjunktursignale aus den USA, die wegen gegenläufiger Bedeutungen für die Wirtschaft und die Zinsentwicklung einmal mehr schwer auszuwerten waren. Neben den vermeldeten Erzeugerpreisen gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet zurück, während der Philly-Fed-Index, der das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia misst, sich im Februar überraschend und deutlich eintrübte.

«Die konjunkturelle Situation scheint in den USA stark fragmentiert zu sein», kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow die Daten. Nun müsse sich zeigen, ob Kursrückgänge von Anlegern wie zuletzt als Kaufchancen genutzt würden oder zu einer Konsolidierung führten. Der Dow hat in diesem Jahr mit einem Anstieg um lediglich zwei Prozent nur ein dünnes Polster angelegt, während der Nasdaq 100 bislang fast 15% gewonnen hat.

Unter den Einzelwerten gab es einige positive Ausreisser, darunter nach Zahlen der Netzwerkausrüster Cisco . Die Aktien zogen an der Dow-Spitze mit einem Anstieg um 4,5% einsam ihre Kreise. Mit einer überraschend positiven Umsatzprognose weckte das Unternehmen Hoffnungen darauf, dass sich die IT-Ausgaben stabiler entwickeln als bisher erwartet.

Die Aktien von Seagen wurden derweil an der Nasdaq-100-Spitze um 13% nach oben katapultiert. Das Biotechnologieunternehmen konnte seinen Verlust im vierten Quartal reduzieren und übertraf damit die Erwartungen.

Mit Boston Beer gab es aber auch ein Gegenbeispiel: Der Quartalsbericht liess hier den Kurs um 14% einbrechen, weil der Brauereikonzern mit den Zahlen und mit dem Ausblick enttäuschte. Analystin Nadine Sarwat von Bernstein Research überwarf daraufhin ihre Erwartung einer bedeutenden Margensteigerung - und stufte die Aktien auf «Underperform» ab.

Der Spielwarenhersteller Hasbro konnte mit seinem Quartalsbericht nur bedingt überzeugen, immerhin reichte es hier aber für ein Plus von fast drei Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte im vierten Quartal 2022 deutlicher als erwartet zu. Die Prognose für das neue Jahr jedoch blieb hinter der durchschnittlichen Analystenschätzung zurück.

Unter den kleineren Werten sprangen Travelcenters of America um 70% hoch. Der Öl- und Gaskonzern BP will den Betreiber von Autobahnraststätten in den USA übernehmen. Mit 84.21 $ näherte sich der Kurs der Offerte, die 86 $ je Anteilschein beträgt.

Bonds Schweiz: Wenig verändert

Am Schweizer Bondmarkt halten sich am Donnerstag Kursbewegungen und Aktivitäten eher in Grenzen. Die Anleger seien verunsichert über die weitere Entwicklung. Die Konjunkturdaten erlaubten kein sehr klares Bild, heisst es am Markt. Daher setze sich die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort.

Am Primärmarkt nimmt die ABN AMRO Bank mit einem Greenbond 350 Mio. Fr. für fünf Jahre auf. Der Spread beträgt +93 BP und die Rendite 2,625%.

Nach dem schwachen Bondjahr 2022 dürfte nach Ansicht von AXA Investment Managers 2023 deutlich besser werden. Es gebe zwar noch viele Unsicherheiten, aber auch Anzeichen für eine nachlassende Inflation und ein mögliches Ende des Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken zeichne sich ab. «Von einem solchen Umfeld könnten vor allem grüne, soziale und nachhaltige Anleihen profitieren», so der Vermögensverwalter. Denn das steigende Klima- und Sozialbewusstsein dürfte für steigende Nachfrage sorgen.

Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 30 BP tiefer auf 139,85%. Gehandelt ist bisher ein Kontrakt. Am letzten Handelstag war der Conf um 6 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 17 BP auf 124,28% nach -3 BP am Vortag.

Bei den Eidgenossen werden acht Bonds zu höheren und zwei zu tieferen Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,109 und die der zehnjährigen mit 1,364% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,367 von 1,376% am Vortag.

Eurokurs fällt nach US-Konjunkturdaten zum Dollar

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gefallen. Am Nachmittag setzte eine breitangelegte Stärke des US-Dollars die Gemeinschaftswährung unter Druck. Im Gegenzug fiel der Eurokurs auf ein Tagestief bei 1.0655 $, nachdem er am Morgen noch deutlich über 1.07 $ gehandelt worden war. Aktuell wird der Euro zu 1.0677 gehandelt.

Auch zum Franken hat der Dollar Boden gutgemacht und wird derzeit zu 0.9252 nach 0.9225 Fr. am Morgen gehandelt. Dagegen hat sich das Euro/Franken-Paar kaum bewegt und präsentiert sich bei einem Stand von 0.9878 nach 0.9874 im Frühhandel kaum verändert.

Ausschlaggebend für den Handel am Devisenmarkt waren Konjunkturdaten aus den USA. Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich der Auftrieb der Erzeugerpreise im Januar zwar weiter abgeschwächt hat, aber nicht so stark wie am Markt erwartet worden war. Die Daten liefern Hinweise auf eine unverändert hohe Inflation in den USA, was bei der Notenbank Fed Handlungsdruck für weitere Zinserhöhungen erzeugt.

Ausserdem lassen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf eine weiter robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt schliessen, was der Notenbank Fed den nötigen Spielraum für Zinserhöhungen liefert. Die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA sorgte für Auftrieb bei der amerikanischen Währung, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet.

Hinweise auf weitere Zinserhöhungen in der Eurozone konnten der Gemeinschaftswährung keinen Auftrieb verleihen. Der Präsident der Deutschen Bundesbank sieht bei den Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter Luft nach oben. Vom jetzigen Standpunkt aus gesehen sei der restriktive Bereich nach jüngsten Zinserhöhungen noch nicht erreicht, sagte Joachim Nagel. Das bedeutet, dass die Leitzinsen in der Eurozone noch nicht so hoch sind, dass sie die konjunkturelle Entwicklung bremsen. Zuletzt hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch erneut eine deutliche Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte im März in Aussicht gestellt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88883 (0.88825) britische Pfund und 143.31 (143.05) japanische Yen fest.

Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am späten Nachmittag (MEZ) 85.00 $. Das waren 38 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig, um 34 Cent auf 78.25 $.

Im Handelsverlauf hielten sich die Notierungen leicht in der Verlustzone. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche viel stärker als erwartet gestiegen waren. Ausserdem ging es mit den US-Ölreserven die achte Woche in Folge aufwärts, was die Ölpreise tendenziell belastet.

Seit einigen Wochen bewegen sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 80 und 90 $. Nach oben werden die Preise durch Nachfragesorgen wie die immer wieder aufkeimenden Konjunkturängste begrenzt. Für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgen hingegen das knappere Angebot aus Russland und die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in China.

