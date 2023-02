Börsenbericht vom 23. Februar 2023 – Schwergewichte belasten Schweizer Börse Ein Branchentrend zeichnete sich nicht ab. Bei den zuletzt gefragten Indexschwergewichten strichen Investoren ihre Gewinne ein.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Belastet wurde der Leitindex SMI fast den ganzen Handelstag von den schwachen Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche. Nach der Publikation des Protokolls der jüngsten Fed-Zinssitzung vom Mittwochabend blieb die Stimmung der Investoren zurückhaltend.

Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed habe zwar keine Überraschungen enthalten: Die US-Notenbank konzentriere sich aber weiterhin auf die Aufwärtsrisiken der Inflation, kommentierten etwa die CS-Ökonomen. Beobachter erwarten nun weitere Zinserhöhungen in den USA. Nahrung erhielten diese Erwartungen am Nachmittag durch überraschend robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA. Auch in der EU dürften die Zinszügel weiter angezogen werden. Die EU-Behörden korrigierten die Teuerungsdaten für den Januar noch etwas nach oben.

Der FuW Swiss 50 Index steigt schliesslich um 0,15% auf 2'229.16 Punkte. Der SMI schloss um 0,46% tiefer auf 11'247,75 Punkten und ging somit knapp über dem Tagestief aus dem Handel. Der SLI verlor 0,10% auf 1781,39 und der breite SPI gab 0,40% auf 14'463,36 Zähler nach. 15 Gewinnern standen im SLI 14 Verlierer gegenüber, Swiss Life schlossen unverändert.

Stark belastetet wurden die Indizes von den Abgaben des Börsenschwergewichts Nestlé (-1,5%). Aber auch die Titel der Pharmariesen Roche und Novartis (beide -0,8%) gingen schwächer aus dem Handel. Für die defensiven Werte habe es an Käufern gefehlt, meinte ein Marktteilnehmer. Die ebenfalls als defensiv geltenden Aktien des Telekomkonzerns Swisscom (-1,0%) gehörten ebenfalls zu den klaren Tagesverlierern.

Noch deutlichere Abgaben gab es allerdings für die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (-2,7%), die damit nach dem zu Wochenbeginn erreichten Jahreshoch weiter abbröckelten. Auch Schindler (PS: -0,4%) schlossen tiefer, nachdem die Titel des Liftherstellers am Tag davor nach einem gut aufgenommenen Jahresergebnis 2022 um mehr als 8% nach oben gesprungen waren.

Uneinheitlich zeigten sich zyklische Titel, bei denen etwa Swatch (-0,4%) oder Adecco (-0,2%) nachgaben. Die Aktien des Zementkonzerns Holcim (+0,3%) schlossen am Tag vor der Ergebnisvorlage etwas fester, nachdem sie im Handelsverlauf noch von Umschichtungen in die Titel des deutschen Konkurrenten Heidelberg Materials belastet wurden.

Bei den Finanzwerten gaben die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (-0,1%) nach. Händler verwiesen auf den starken Kursrückgang des deutschen Konkurrenten Münchener Rück nach Vorlage von Jahreszahlen. Zulegen konnten dagegen Bankentitel wie UBS (+0,9%) oder Julius Bär (+0,8%).

Aufwärts ging es auch mit den arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse (+2,1%), die in der laufenden Woche noch ein Allzeittief erreicht hatten. Am Markt wurde auf Aussagen des CS-Aktionärs Harris Associates in der «Finanz und Wirtschaft» verwiesen, der die Grossbank als ein Übernahmeziel bezeichnete.

Zu den klaren Gewinnern gehörten auch die Aktien des Zahnimplantatspezialisten Straumann (+3,1%), nachdem es in den beiden Vortagen nach der Vorlage von Jahreszahlen noch abwärts gegangen war. Im Sog von starken Zahlen des US-Chipherstellers Nvidia legten auch die hiesigen «Technologiewerte» Logitech (+1,7%), VAT (+2,1%) und AMS-Osram (+3,8%) deutlich zu.

Am breiten Markt ging es mit den Titeln des Verschlüsselungsspezialisten Kudelski (-4,0%) nach der Zahlenvorlage abwärts. Das Ergebnis sei in allen Bereichen enttäuschend ausgefallen, hiess es am Markt. Leicht fester schlossen dagegen die Aktien der Konsumkreditbank Cembra (+0,5%), die Jahreszahlen leicht über den Erwartungen vorlegte.

Dormakaba (+4,6%) wurden von einer Kaufempfehlung von Jefferies gestützt. Die Analysten sahen für die Aktien des Schliesstechnik-Spezialisten einen Abschlag von gegen 30% im Vergleich zur Konkurrenz. Die Aktien des Lüftungsspezialisten Zehnder (+4,4%) profitierten ihrerseits von einer Aufstufung durch die Vontobel-Experten auf «Buy».

New York: Nvidia schiebt Tech-Sektor vorwärts

An den US-Börsen stehen die Zeichen am Donnerstag vor allem im Tech-Sektor auf Erholung. Diese wird mit angetrieben von einem starken Ausblick des Chipkonzerns Nvidia . Der Nasdaq 100 legte im frühen Handel um 1,29% auf 12’222,46 Zähler zu. Beim Dow Jones Industrial stand ein Plus von 0,64% auf 33’255,06 Zähler zu Buche. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,91% auf 4027,51 Punkte.

Nach dem erneuten Kursrutsch am Dienstag war der Dow am Vortag kurz vor Schluss noch auf das tiefste Niveau seit Anfang Januar abgerutscht, weil die Verunsicherung nach dem veröffentlichten Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed noch anhielt. Beim technologielastigen Nasdaq 100 war am Mittwoch erstmals seit Februar wieder die runde 12’000-Punkte-Marke in Gefahr geraten, die er aber letztlich hielt.

Laut LBBW brachte das Protokoll nur wenig neue Erkenntnisse. Dass die Anleger nun wieder etwas mutiger werden, wurde neben Nvidia auch mit etwas mehr Zuversicht in Zusammenhang gebracht, dass das Zinshoch in den USA auf einem mittlerweile eingepreisten Niveau liegen könnte. Im Schnitt werde der Höchstwert der Zinskurve im Juli bei 5,55% erwartet, nach 4,9% zum Jahreswechsel.

Welchen geldpolitischen Spielraum die Konjunktur zulässt, darüber vermittelten am Donnerstag frische Wirtschaftsdaten Eindrücke: Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts blieb im vierten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurück, wie die zweite Schätzung zeigte. Dagegen fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend.

An der Nasdaq heizte vor allem Nvidia die Stimmung mit einem starken Umsatzausblick an. Marktbeobachter werteten dies als Signal, dass sich der Vorstoss des Chip- und Prozessorherstellers bei Lösungen für die «Künstliche Intelligenz» (KI) lohnt. Der Nvidia-Kurs zog um rund 14% an und hievte auch andere Branchenwerte mit nach oben - vor allem solche, die sich auch in der KI-Welt engagieren. Die Papiere von AMD zum Beispiel fielen mit Kursgewinnen von 5% auf.

Mit Ebay gab es an der Nasdaq aber auch einen sehr schwachen Vertreter. Der Kurs sackte wegen eines enttäuschenden Ausblicks um mehr als sechs Prozent ab. Das konjunkturelle Umfeld hinterlasse bei dem Marktplatz-Betreiber seine Spuren, hiess es. Der Analyst John Colantuoni von Jefferies Research macht sich Sorgen um die Profitabilität, die bei Ebay bislang strategisch noch nicht so stark im Fokus stehe.

Ziemlich enttäuscht reagierten auch die Anleger von Unity Software und Lucid , wie die Abschläge von rund zwölf beziehungsweise fast 15% zeigen. Bei Unity, einem Entwicklungsdienstleister für die Computerspiele-Industrie, enttäuschte der Ausblick. Beim Elektroautobauer Lucid reagierten Anleger verschnupft auf Auslieferungszahlen und Produktionspläne. Den Papieren des Konkurrenten Tesla konnte dies nichts anhaben: Sie festigten mit einem Anstieg um 1,3% die 200-Dollar-Marke.

Moderna gaben um rund 5%nach. Die US-Biotechfirma verdiente zum Jahresende angesichts einer geringeren Nachfrage nach Corona-Impfstoffen deutlich weniger, wobei das Unternehmen auch unter stark steigenden Kosten litt.

Bonds Schweiz: Leichter - gute Nachfrage am Emissionsmarkt

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Donnerstag etwas schwächer. Zentrales Thema bleibt die Geldpolitik, die wohl weiter verschärft werden dürfte. Die Erwartung auf weitere Zinserhöhungen zeigt sich unter anderem in den steigenden Swapsätzen. Dies führe wiederum zu tieferen Notierungen bei den Obligationen, heisst es am Markt. Der Druck halte sich aber in Grenzen.

Während im Sekundärmarkt wegen der Zinsaussichten eher kürzere Laufzeiten bevorzugt würden, liege der Fokus am Primärmarkt eher auf langen Laufzeiten, sagte ein Händler. Dies zeigte sich bei der Anleihe der Emissionszentrale für Gemeinnützige Wohnbauträger (EGW), die für 20 Jahre 121,8 Mio. Fr. aufgenommen hat. Mit einer Rendite von 1,86% und dank der Solidarbürgschaft der Eidgenossenschaft sei die Emission heiss begehrt gewesen. Bonds der EGW gelten als «Eidgenossenersatz». Zum Vergleich: Der Eidgenosse 1,5%/2042 wirft aber «nur» 1,47% ab.

Auch der 1,903% Bond CFF 2028 ist auf rege Nachfrage gestossen, wie das Emissionsvolumen von 365 Mio. Fr. zeigt. CFF zähle zu den ausländischen Finanzschuldnern wie ABN Amro Sparebank oder Credit Agricole, die nach jahrelanger Abstinenz nun wieder vermehrt den Schweizer Kapitalmarkt anzapfen, sagte der Händler.

Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 106 BP tiefer auf 139,85%, der Umsatz beträgt zehn Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf 101 BP gewonnen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index sinkt um 11 BP auf 123,78% nach -3 BP am Vortag.

Von den vier gehandelten Eidgenossen legen drei zu und einer gibt nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,283 und die der zehnjährigen mit 1,473% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,417 von 1,442% am Vortag.

Euro fällt auf tiefsten Stand seit Anfang Januar – zum Franken stabil

Der Euro ist am Donnerstag unter 1.06 $ gefallen. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1.0586 $. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang Januar. Am Nachmittag erholte sich der Euro zwar wieder ein wenig, mit aktuell 1.0598 $ liegt er aber immer noch unter der Marke von 1.09 $.

Auch zum Schweizer Franken hat der Dollar weiter zugenommen. Derzeit wird er zu 0.9331 Fr. gehandelt nach 0.9318 am früheren Nachmittag und 0.9290 am Donnerstagmorgen. Derweil bleibt der der Euro im Nachmittagsverlauf gegenüber der Schweizer Währung stabil. Aktuell kostet er 0.9888 Fr.

Gestützt wurde der Dollar durch Zinserhöhungserwartungen in den USA, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Zuletzt robuste Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten sowie Aussagen von Zentralbankern deuten auf weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung änderte an dieser Einschätzung laut Ökonomen nichts. Steigende Zinsen machen eine Währung für Anleger attraktiver.

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt. Der Rückgang der Teuerung fiel aber weniger deutlich aus als bisher bekannt. Die Verbraucherpreise legten im Januar zum Vorjahresmonat um 8,6% zu, wie das Statistikamt Eurostat laut einer zweiten Erhebung mitteilte. Damit wurde die erste Schätzung leicht nach oben revidiert. Mit dem Rückgang im Januar hat sich die Teuerung den dritten Monat in Folge abgeschwächt.

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten bewegten den Devisenmarkt kaum. Die US-Wirtschaft ist am Jahresende 2022 etwas schwächer als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) legte im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,7% zu. In einer ersten Schätzung war noch ein Wachstum um 2,9% ermittelt worden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88140 (0.87945) britische Pfund und 143.32 (143.24) japanische Yen und 0.9892 (0.9870) fest.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben einen grossen Teil ihrer Vortagsverluste wett gemacht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 81.65 $. Das waren 1.05 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 98 Cent auf 74.88 $.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Die Erdölpreise hatten sich in den vergangenen Handelstagen schwach entwickelt. Dahinter steht vor allem die Erwartung, dass grössere Notenbanken - allen voran die US-Notenbank Fed - ihren Kampf gegen die hohe Inflation noch eine Weile fortführen werden. Die absehbar höheren Zinsen bremsen das Wirtschaftswachstum und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.

Die Ölreserven der Vereinigten Staaten sind in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Die Lagerbestände an Rohöl kletterten im Vergleich zur Vorwoche laut Energieministerium um 7,7 Mio. Barrel (159 Liter) auf 479,0 Mio. Barrel. Volkswirte hatte lediglich mit einem Anstieg um zwei Millionen Barrel gerechnet.

Allerdings hatte bereits am Mittwoch der private Verband American Petroleum Institute (API) über einen starken Zuwachs der Lagerbestände berichtet. Die Kursausschläge nach den Daten des Energieministeriums hielten sich daher in Grenzen.

AWP/REUTERS

