Börsenbericht vom 26. Januar 2023 – Schwergewichte bremsen Schweizer Börse Nach einem freundlichen Start, verlor der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im Laufe des Tages etwas an Schwung.

Die Schweizer Aktienbörse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Schuld daran waren Kurseinbussen bei den grossen defensiven Werten. Denn diese banden die beiden Hauptindizes SMI und SPI massiv zurück. Zudem waren die Anleger laut Händlern vor der Veröffentlichung einer Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten vorsichtig gestimmt. Denn diese könnten die US-Notenbank bei ihrer Zinsentscheidung, die am kommenden Mittwoch veröffentlicht wird, beeinflussen. Am Tag danach folgt ausserdem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die US-Konjunkturdaten fielen besser als erwartet aus. Sowohl das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal als auch die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt überraschten positiv. Die Auftragsdaten zu langlebigen Gütern und zum Immobilienmarkt fielen ebenfalls besser aus als erwartet. Dies löste gemischte Gefühle aus. Für die einen waren die Daten nur auf den ersten Blick wirklich positiv. Und andere fürchteten nun, dass das Fed im Kampf gegen die Inflation, bezüglich Zinsen aggressiv auf der Bremse bleiben könnte. Eine mögliche Pause nach einer weiteren Erhöhung in der kommenden Woche könnte so in weite Ferne rücken. Vor diesem Hintergrund sei eine gewisse Zurückhaltung oder Unentschlossenheit bei den Investoren verständlich, sagte ein Händler. Es stehe ohnehin ein schwieriges Jahr an. Viele Unternehmen äusserten sich zurückhaltend für das laufende Jahr und stellten Stellenabbau in Aussicht. «Das zusammen mit der noch immer hohen Inflation ist keine gute Mischung für die Konsumentenstimmung.»

Der FuW Swiss 50 Index steigt schliesslich um 0,61% auf 2'210,86 Punkte. Der SMI, der im frühen Geschäft noch nahe an sein Jahreshoch gestiegen war, schloss um 0,76% tiefer auf dem Tagestief von 11'317,56 Punkten und der breite SPI um 0,62% schwächer auf 14'533,39 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, schloss dagegen um 0,15% höher auf 1775,06 Punkten. 22 SLI-Werte waren fester und acht gingen tiefer aus dem Markt.

Stark unter Druck standen die schwergewichteten Aktien von Novartis (-3,1%) und Nestlé (-2,6%). Roche, der Dritte im Bunde der SMI-Schwergewichte, büsste 1,6% ein. Diese drei belasteten den SMI mit deutlich mehr als 100 Punkten. Da auch Swisscom (-0,9%) nachgaben war im Markt von einer ausgeprägten Schwäche bei defensiven Werten die Rede. Dies umso mehr als bei den Gewinnern zyklische Titel, Technologie- und Finanzwerte ganz oben standen. Bei Novartis dürften wohl auch Verkäufe vor der kommende Woche anstehenden Bilanzvorlage sowie eine Ratingsenkung der Citigroup hinzugekommen sein, hiess es weiter.

Etwas schwächer waren SGS (-0,6%) nach Zahlen. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern ist 2022 leicht gewachsen. Steigende Kosten drückten aber auf die Profitabilität.

Auf der anderen Seite standen die im Vorjahr arg gebeutelten Wachstumstitel Straumann (+5,0%), Sonova (+1,7%) und Lonza (+1,7%) weit oben. Lonza profitierten zudem von Anschlusskäufen an den Jahresabschluss vom Vortag.

Auch die Aktien der Credit Suisse (+2,5% auf 3,17 Fr.) erholten sich vom schwachen Vortag und setzten sich weiter von der 3-Fr.-Schwelle nach oben ab. Am Markt wurde zudem auf die europaweit festeren Bankaktien verwiesen. Auch Partners Group (+1,0%), UBS (+1,4%) und Julius Bär (+2,2%) zogen an.

Gute Zahlen und ein starker Ausblick vom Chiphersteller STMicroelectronics trieben die Technologierwerte AMS Osram (+2,2%), Logitech (+1,8%) und Temenos (+1,7%) an. Davon profitieren auch in den hinteren Reihen Branchenvertreter wie Inficon (+3,6%), U-Blox (+2,4%) und Comet (+1,2%).

Beim Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan (+1,7%) griffen Investoren nach den am Vortag eher enttäuscht aufgenommenen Zahlen nun auch wieder zu.

Am breiten Markt profitierten SoftwareOne (+6,5%) von spekulativen Käufen und Rieter (+2,25%) erholten sich nach dem zweistelligen Kursverlust vom Vortag. Bucher (-0,3%) ermässigten sich nach Umsatzzahlen.

Dow im Minus – Nasdaq-Börsen von Tesla angetrieben

Der Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla und solide Daten zum Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag vor allem die Stimmung an den technologielastigen Nasdaq-Börsen aufgehellt. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dagegen pendelte zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten. Zuletzt gab er um 0,29% auf 33’645,38 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 drehte ebenfalls in die Verlustzone und verlor 0,07% auf 4013,60 Zähler. Der Nasdaq 100 hielt sich mit 0,42% auf 11’864,88 Punkten im Plus.

«Die US-Wirtschaft hat sich im vierten Quartal extrem robust gezeigt», beurteilte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Daten des US-Handelsministeriums. Für die Börsen seien dies jedoch durchwachsene Nachrichten, da sie die US-Notenbank Fed davon abbringen könnten, wieder über baldige Zinssenkungen nachzudenken. Die nächste Zinsentscheidung steht bereits am kommenden Mittwoch an.

Ein positives Wirtschaftssignal lieferte ausserdem die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die überraschenderweise erneut gesunken war. Ebenso positiv ist der überraschend starke Anstieg der Auftragseingänge für langlebige Güter für die Wirtschaft zu sehen sowie auch der unerwartete Anstieg von Verkäufen neuer Häuser im Dezember.

Unternehmensseitig galt das Hauptaugenmerk Tesla , denn der Elektroautobauer hatte am Mittwochabend nach Börsenschluss über einen Rekordgewinn im Schlussquartal 2022 berichtet. Der fiel zudem besser als erwartet aus und linderte so die Sorgen um die Nachfrage und Profitabilität, die jüngst durch Preisrabatte auf Fahrzeuge ausgelöst worden waren. Über gemischte Signale beim Ausblick sahen Anleger hinweg. Konzernchef Elon Musk warnte mit Blick auf 2023 vor einer «sehr schwierigen Rezession». Sollte es so kommen, dürften allerdings auch die Materialkosten von Tesla deutlich sinken, hiess es.

Die Tesla-Aktien setzten ihre zum Jahresstart eingeleitete Erholung fort und übersprangen auch wieder locker die Marke von 150 $. Zuletzt ging es um knapp 10% nach oben auf 158.75 $. Das Plus im noch jungen Jahr beläuft sich nun schon auf rund 30%. Von September bis zum Tief zu Jahresanfang hatte sich der Kurs zuvor allerdings gedrittelt.

Ansonsten lieferte die angelaufene Berichtssaison durchwachsene Signale. Die Papiere von IBM etwa sackten am Dow-Ende um 4,7% ab. Die Schweizer Bank UBS etwa bemängelte trotz insgesamt etwas besser als erwarteter Quartalszahlen schwache Margen und einen schwachen Ausblick auf den freien Barmittelzufluss.

Die Papiere des ebenfalls im Dow notierten Chemieunternehmens Dow Inc verloren 1,3%. Die Quartalszahlen waren geprägt vom Lagerbestandsabbau in der Branche und bei Kunden, der Gewinn war rückläufig im vergangenen Jahr. Nun sollen Kosten eingespart und weltweit rund 2000 Stellen gestrichen werden.

An der Index-Spitze dagegen legten die Chevron -Aktien um 3,7% zu, denn der Ölkonzern will angesichts hoher Gewinne Milliarden an seine Aktionäre verteilen. So sollen ab April Aktien im Wert von 75 Mrd. $ (knapp 69 Mrd. €) zurückgekauft werden. Zudem wurde die Quartalsdividende angehoben.

Abgesehen von einer Reihe weiterer Quartalsberichten rückten noch die Anteilsscheine der US-Tochter Qualtrics des deutschen Softwarekonzerns SAP in den Blick. Sie sprangen um 30,5% hoch, denn die Walldorfer erwägen einen Verkauf.

Bonds Schweiz: Leicht schwächer

Der Schweizer Obligationenmarkt zeigt sich am Donnerstag leicht schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung nach den festeren Vortagen. Dabei ziehen die Frankenswapsätze wieder ein wenig an. Das Geschäft sei vor der Veröffentlichung einer Reihe von US-Konjunkturdaten am Nachmittag von der Zurückhaltung der Anleger geprägt, heisst es am Markt. Am Graumarkt nimmt die südamerikanische Entwicklungsbank CAF 190 Mio. Fr. auf.

Während die Aktivitäten am Sekundärmarkt nachgelassen haben, nimmt am Primärmarkt die CAF Corporación Andina de Fomento 190 Mio. Fr. für 7 Jahre auf. Die Rendite beträgt 2,4275% und der Swapspsread wird mit +90 BP angegeben. Damit ist der Risikozuschlag gleich gross wie bei der jüngsten Anleiheemission im August. Damals nahm die lateinamerikanische Entwicklungsbank 225 Mio. Fr. für 6 Jahre auf.

Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 42 BP höher auf 142,75%. Der Umsatz beläuft sich allerdings nur auf wenig aussagekräftige drei Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 73 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gibt dagegen um 14 BP nach auf 125,88% nach einem Plus von 22 BP am Vortag.

Zwei der gehandelten drei Eidgenossen notieren schwächer und einer fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,943 und die der zehnjährigen mit 1,205% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,203 von 1,134% am Vortag.

Euro gibt nach robusten US-Konjunkturdaten etwas nach

Der Euro hat am Donnerstag nach robusten US-Konjunkturdaten etwas nachgegeben. Am Nachmittag sank der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1.0874 $. Am Morgen hatte der Euro noch mit 1.0929 $ den höchsten Stand seit April 2022 erreicht.

Das Euro-Franken-Paar hat sich dagegen kaum bewegt und wird derzeit zu 1.0012 nach 1.0018 Fr. am Morgen gehandelt. Vorübergehend notierte die Gemeinschaftswährung gar leicht unter der Parität. Der US-Dollar steigt dagegen wieder über die 0.92er-Schwelle auf 0.9208 von 0.9172 Fr. im frühen Geschäft.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet und stützten den Dollar etwas. Sowohl das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal als auch die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt überraschten positiv. Auftragsdaten zu langlebigen Gütern und zum Immobilienmarkt fielen ebenfalls besser aus als erwartet.

Mit Blick auf die Geldpolitik wird an den Märkten aber weiterhin damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed ihr Zinserhöhungstempo auf der nächsten Sitzung Anfang Februar erneut verlangsamen wird. «Wichtige Konjunkturvorlaufindikatoren lassen ohnehin auf eine bevorstehende Rezession schliessen», sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

Zuletzt waren mehrere Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren schwach ausgefallen und hatten Ängste vor einem wirtschaftlichen Abschwung geweckt. Die Ausschläge am Devisenmarkt hielten sich daher am Donnerstag in Grenzen. Zuletzt hatte die Erwartung von stärker steigenden Zinsen in der Eurozone den Euro gestützt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87945 (0.88248) britische Pfund und 141.38 (141.17) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1933 $ gehandelt. Das waren etwa 12 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.27 $. Das waren 15 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 80.38 $.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Für leichten Auftrieb sorgt seit einigen Tagen der US-Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neigt. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt werden, wird der Einkauf für Interessenten aus anderen Währungsgebieten mit fallendem Dollarkurs rechnerisch günstiger. Das treibt die Nachfrage und die Rohölpreise.

