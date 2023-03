Börsenbericht vom 6. März 2023 – Schwergewichte bremsen Schweizer Börse Kursverluste bei den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche erweisen sich als Bremsklötze für den Schweizer Aktienmarkt.

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Terminen. So stehen am Dienstag und Mittwoch etwa die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auf der Agenda. Zum Wochenschluss folgen dann die monatlichen US-Jobdaten, bevor kommende Woche mit den US-Konsumentenpreisen ein weiterer Baustein für die Fed-Zinspolitik ansteht.



Hierzulande erwiesen sich vor allem Kursverluste bei den beiden Schwergewichten Nestlé und Roche als Bremsklötze für den Gesamtmarkt. Nach dem geballten Nachrichtenaufkommen vergangene Woche fehlen zum Start in diese neue Woche erst einmal stärkere Impulse. So wurde das Wachstumsziel von etwa 5% für die chinesische Wirtschaft vom aktuell stattfindenden Volkskongress als tendenziell enttäuschend eingestuft. Am Markt kam es aber nicht zu stärkeren Reaktionen.



Der FuW Swiss 50 Index steigt schliesslich um 0,10% auf 2250,55 Punkte. Der SMI büsste am Montag 0,38% auf 11'147,25 Punkte ein. Der SLI fiel um 0,02% auf 1782,87 und der breite SPI um 0,48% auf 14'366,97 Zähler. Im SLI hielten sich Gewinner und Verlierer ungefähr die Waage.



Es waren vor allem die Kursverluste von 2,4% auf 105 Fr. beim Schwergewicht Nestlé, die den Gesamtmarkt massgeblich belasteten. Beim Nahrungsmittelriesen sorgte eine Abstufung durch die RBC für lange Gesichter. Angesichts der sonst überwiegend positiv eingestellten Experten sei die heutige Abstufung mit Kursziel 95 Fr. fast schon einem Tabubruch gleichgekommen, hiess es am Markt.



Mit den Roche-Bons (-1,2%) fiel auch ein zweites SMI-Schwergewicht deutlich. Einzig Novartis tendierten mit minus 0,2% mit dem Markt. Die defensiven Lonza (-0,6%) und Givaudan (-1,2%) wurden ebenfalls verkauft.



Auch von Credit Suisse (-1,0%) trennten sich die Anleger in grösserem Stil. Die kursbelastenden Nachrichten reissen nicht ab: So hat laut «Financial Times» der ehemalige Grossaktionär Harris Associates sämtliche Anteile an der Grossbank verkauft. Teilhaber David Herro stellte gegenüber der britischen Wirtschaftszeitung angesichts der anhaltenden Verluste und der massiven Abzüge von Kundengeldern die Zukunft des CS-Geschäftsmodells in Frage. Zum Vergleich: Konkurrent UBS gewannen 0,3% hinzu.



Swiss Life führten mit +2,6% das Gewinnerfeld an. Hier haben sich die Experten von Barclays stützend zu Wort gemeldet und gehen für 2024 von möglicherweise weiteren Aktienrückkäufen aus. Aber auch Zurich Insurance (+0,7%), Swiss Re (+0,9%) und Julius Bär (+0,5%) waren weiter oben auf der Kurstafel zu finden.



Weit vorne hielten sich auch Richemont mit plus 2,2%. Der Hersteller von Luxusgütern ist von den HSBC-Experten hochgestuft worden. Dahinter standen auch einige zyklische Werte wie AMS-Osram (+1,6%), VAT (+1,3%) und Kühne+Nagel (+1,2%) auf den Einkaufslisten.



Andere Zykliker wurden hingegen aus den Depots gekippt, wie Kursverluste von bis zu 0,9% bei Geberit, Sika oder Lonza werden zeigen. Ein schwächeres Wachstum in China dürfte auch für das globale Wirtschaftswachstum Folgen haben, hiess es im Handel. Dies wiederum dämpfe dann tendenziell die Aussichten der genannten Papiere.



In den hinteren Reihen zogen Tornos (+8,7%), Helvetia (+4,5%) und Aryzta (+2,8%) nach Zahlen an. Schweiter (-6,5%) und Belimo (-8,9%) wurden derweil nach der Resultatvorlage gemieden. Für Mobilezone (-8,1%) hat derweil Research Partners das Rating gesenkt - die Handyladenkette wird Ende der Woche die Jahreszahlen vorlegen.

Wallstreet bleibt zu Wochenbeginn im Aufschwung

Die US-Börsen haben am Montag an ihre starke Vorwoche angeknüpft. Für gute Laune sorgen weiterhin die zuletzt gesunkenen Renditen im Anleihehandel. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf den Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,38% auf 33’518,01 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66% auf 4072,18 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,12% auf 12’428,09 Punkte.

Bei der Rede Powells vor dem Bankenausschuss dürften die Marktakteure auf jede Nuance in Sachen Geldpolitik der US-Notenbank achten, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Weil am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für den Februar und in der kommenden Woche mit den Verbraucherpreisen zwei konjunkturelle Höhepunkte anstehen, dürfte sich Powell wohl nicht allzu zuversichtlich geben.

An der Dow-Spitze stiegen die Aktien von Apple um 2,7%. Mit Goldman Sachs wird nun eine renommierte Investmentbank optimistisch, nachdem sie bei den Papieren jahrelang an der Seitenlinie gestanden hatte. Der ab jetzt zuständige Experte Michael Ng betonte, der Technologiekonzern verfüge mit seinen Erfolgen bei der Entwicklung von Premium-Geräten über eine hohe Markenbindung und eine breite Nutzerbasis. Dies untermauere die Chancen mit dem Produktbündel «Apple as a Service».

Die Anteilscheine der Hausbauer D.R. Horton und KB Home gaben jeweils etwas nach und litten damit unter skeptischen Kommentaren der Bank JPMorgan. Angesichts stark gestiegener Hypothekenzinsen dürfte sich die Hausnachfrage abkühlen, argumentierte Analyst Michael Rehaut.

Zudem sorgten Geschäftszahlen für Gesprächsstoff: So zogen die Papiere von Ciena um vier Prozent an. Der Anbieter von optischen Netzwerken und Software verdiente im ersten Geschäftsquartal deutlich mehr als erwartet.

Die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake hat gemeinsam mit dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB ein Auge auf die SAP-Tochter Qualtrics geworfen. Beide Firmen wollten pro ausstehendem Anteil der Klassen A und B 18.15 $ bezahlen. Die Papiere des Marktforschers gewannen knapp zwei Prozent.

Bonds Schweiz: Renditen sinken

Kursgewinne am Schweizer Bondmarkt sorgen zum Wochenstart für einen leicht sinkenden Renditedruck. Sowohl der März-Conf-Future als auch der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnen hinzu.

Vergangene Woche war es an den Finanzmärkten erneut zu einem Anstieg der Renditen gekommen. Die Anleihen 10-jährigenr Staatsanleihen reagierten auf das nach wie vor sehr angespannte Inflationsumfeld mit zum Teil deutlichen Kursverlusten, wie es etwa in einem Kommentar der ZKB heisst.

«Während sich in den vorangegangenen Wochen vor allem die US-Zinsen beträchtlich erhöht haben, gab es in der letzten Woche in Europa und in der Schweiz einen markanten Renditesprung zu beobachten.» In Deutschland erhöhte sich die 10-jährige Rendite um 23 Basispunkte und erreichte bei 2,72% den höchsten Stand seit Juli 2011.

Aber auch in Frankreich, Italien und Spanien stiegen die Renditen in den letzten fünf Handelstagen zeitweise um 20 Basispunkte und mehr an, heisst es in dem ZKB-Bericht weiter.

Hierzulande erhöhte sich die 10-jährige Eidgenossenrendite bis auf 1,56%, bevor sie wieder auf 1,5% zurückglitt. Sie liegt damit nur noch geringfügig unter dem Höchststand von Anfang Jahr (1,62%). In den USA wiederum stieg die 10-jährige Rendite im Laufe der vergangenen Woche erstmals seit Anfang November wieder über die 4-Prozent-Marke.

Wie ein weiterer Marktteilnehmer erklärt, erhöht ein Anstieg der 10-jährigen Rendite die Kreditkosten für die Verbraucher und könnte ein Zeichen für ein sinkendes Anlegervertrauen sein. «Wenn Sie Angst vor einer Rezession haben, holen Sie sich 10-jährige Staatsanleihen.»

Der Primärmarkt wurde bereits von der Bauchemiespezialistin Sika in Anspruch genommen, die sich mit einer Multitranche 650 Mio. Fr. beschafft hat. Im weiteren Wochenverlauf werden noch die Pfandbriefbank und die Eidgenossenschaft mit Auktionen erwartet.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.05 Uhr um 96 Basispunkte (BP) höher bei 140,28%t, der Umsatz beträgt 211 Kontrakte. Seine Ablöse, der Juni-Conf-Future, gewinnt 73 BP auf 138,49% bei einem Umsatz von 163 Kontrakten. Am Freitag hatte der März-Conf am Ende 81 BP verloren und der Juni-Future 22 BP. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 4 BP auf 123,09%, nachdem er am Freitag mit +2 BP geschlossen hatte.

Bei den bislang gehandelten Eidgenossen halten sich Gewinner (4) und Verlierer (5) knapp die Waage. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,3698 und die der zehnjährigen mit 1,4713% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz ist erneut gestiegen auf nunmehr 1,494 von 1,487% am Freitag.

Euro legt etwas zu

Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0682 $. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Zum Schweizer Franken legte der Euro zuletzt auf 0.9954 Fr. zu. Der US-Dollar kostete mit 0.9320 Fr. etwas weniger als im asiatisch geprägten Handel am Morgen noch.

Gestützt wurde der Euro durch Aussagen aus der EZB, laut denen die Notenbank auch nach der nächsten Sitzung im März auf Zinserhöhungskurs bleiben dürfte. «Die aktuellen Informationen über den zugrundeliegenden Inflationsdruck deuten darauf hin, dass es angebracht sein wird, die Zinsen über unsere Sitzung im März hinaus weiter anzuheben», sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane. Die Stärke künftiger Anhebungen hänge jedoch von künftigen Daten und den Prognosen der EZB-Mitarbeiter ab. Eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte im März gilt angesichts der anhaltend hohen Inflation bereits als sicher.

Noch deutlicher äusserte sich der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann, der gar eine Serie von deutlichen Zinserhöhungen in Aussicht stellte. Er sei zum aktuellen Zeitpunkt dafür, die Zinsen auf den Ratssitzungen im März, Mai, Juni und Juli um jeweils einen halben Prozentpunkt anzuheben. Holzmann gilt allerdings als ein geldpolitischer Falke, der im Zweifel immer für Zinserhöhungen eintritt.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten den Euro nur vorübergehend. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator gab stärker nach als erwartet. Die Konjunkturerwartungen trübten sich spürbar ein, die Lagebewertung verbesserte sich hingegen leicht. «Auch wenn eine Rezession zunächst abgewendet werden konnte, bleibt die Gesamtsituation fragil», beschreibt Sentix die jüngste Entwicklung. Zudem sind auch die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone weniger stark gestiegen als erwartet.

Ölpreise geben nach - Chinas Wachstumsprognose belastet

Die Ölpreise haben sich am Montag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 85.63 $. Das waren 19 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 9 Cent auf 79.81 $.

Gedämpft wurde die Stimmung zunächst durch Meldungen aus China. Regierungschef Li Keqiang gab am Wochenende anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses ein Wachstumsziel für die Volksrepublik von rund fünf Prozent aus. An den Märkten sorgte dies für etwas Enttäuschung. China ist als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt auch einer der grössten Energieverbraucher.

Nach Einschätzung des Analysten Tommy Wu von der Commerzbank hat sich Chinas Führung ein «bescheidenes Wachstumsziel» gegeben. Zwar sei Chinas Wirtschaft nach dem Ende der Null-Covid-Politik wieder angesprungen. «Ein zu rasches Zurückfahren der geld- und finanzpolitischen Stimulierung birgt allerdings das Risiko, dass die wirtschaftliche Dynamik verloren geht», sagte der Commerzbank-Experte.

Die Ölpreise erholten sich am Nachmittag (MEZ) jedoch von zeitweisen Verlusten. Gestützt wurden die Preise durch einen schwächeren US-Dollar. Dieser macht Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger.

