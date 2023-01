Börsenbericht vom 26. Januar 2023 – Schwergewichte bremsen Schweizer Börse Nach einem freundlichen Start am Donnerstag, verliert der Schweizer Aktienmarkt im Laufe des Vormittags etwas an Schwung.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Die defensiven Schwergewichte bremsen den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag aus. Nach einem freundlichen Start schien der Leitindex SMI gar sein bisheriges Jahreshoch ins Visier zu nehmen. Dass er mittlerweile in einer engen Spanne um den Vortagesschluss pendelt, liegt vor allem an den deutlichen Kursverlusten beim Schwergewicht Novartis. Auch Nestlé fallen zurück und belasten so den Gesamtmarkt.

Allerdings macht sich eine gewisse Unentschlossenheit bei Investoren bemerkbar, stellen Händler fest. Denn während die Zahlen der Firmen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2022 die ohnehin tiefen Erwartungen teilweise durchaus übertreffen, klingen die Ausblicke oft verhalten. Darüber hinaus kündigen zahlreiche Unternehmen in nicht unerheblichen Grössenordnungen Stellenkürzungen an, was als Vorbote einer möglichen Konjunkturabkühlung interpretiert werde. Auf Inflationsseite deute sich zwar eine Abnahme der Dynamik an, aber das Preisniveau bleib unvermindert hoch, ergänzt ein Händler. «Eine potentielle toxische Gemengelage speziell für den zukünftigen Konsum.»

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.05 Uhr um 0,52% auf 2208,90 Punkte. Der SMI verliert 0,06% auf 11'398,17 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gewinnt dagegen 0,37% auf 1779,08, während der breite SPI unverändert bei 14'623,57 Zählern auf der Stelle tritt. Im SLI stehen 24 Gewinnern sechs Verlierer gegenüber.

Angeführt wird das Gewinnerfeld mittlerweile von den Aktien der CS, die sich um 2,8% verteuern. Damit können die Papiere ihre Vortagesverluste wieder teilweise ausgleichen. Am Markt wird zudem auf insgesamt stärker gesuchten Bankaktien in Europa verwiesen. Dort ziehen aktuell die Titel der spanischen Banco Sabadell nach Zahlen um nahezu 10% an.

Mit etwas Abstand gewinnen auch Partners Group, UBS, Julius Bär und die Versicherer Swiss Life und Swiss Re hinzu. Die Aufschläge liegen zwischen 0,3 und 1,3%.

Starke Zahlen der europäischen Konkurrenz treibt auch die Technologierwerte an. AMS Osram und VAT gewinnen jeweils mehr als 2% hinzu. Temenos (+1,7%) und Logitech (+0,7%) ziehen ebenfalls an. Händler verweisen auf die Zahlen und einen starken Ausblick vom Chiphersteller STMicroelectronics.

Davon profitieren auch in den hinteren Reihen Branchenvertreter wie Inficon, U-Blox und Comet, die sich um bis zu 2,5% verteuern.

Mit einem Plus von 2,0% profitieren Lonza-Aktien von Anschlusskäufen. Am Vortag waren die Titel nach Zahlen über weite Strecken eher schwach gewesen, bevor sie dann ab dem Nachmittag eine fulminante Kehrtwende vollzogen und mit einem Plus von mehr als 7% als grösster Gewinner aus dem Handel gingen. Unterstützung erhalten die Papiere aktuell auch von Analystenseite.

Beim Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan (+2,0%) greifen Investoren nach den am Vortag eher enttäuscht aufgenommenen Zahlen nun auch wieder zu.

Dass der SMI trotz der Mehrzahl an Kursgewinnern dennoch im Minus notiert, liegt vor allem an Novartis (-2,1%) und Nestlé (-0,6%). Die beiden schwachen Schwergewichte drücken den Leitindex massgeblich nach unten. Bei Novartis hat am Morgen die Citigroup das Rating gesenkt. Laut Händlern macht sich aber ohnehin vor den in einer Woche anstehenden Zahlen eine gewisse Nervosität breit.

Verkauft werden auch die Aktien von SGS (-1,6%) nach Zahlen. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern ist 2022 leicht gewachsen. Steigende Kosten drückten aber auf die Profitabilität.

In der zweiten Reihe hat Bucher (-0,5%) über die Umsatzentwicklung 2022 berichtet. Als negativ wird die sich abzeichnende Margenverschlechterung und die sich abschwächende Nachfrage beurteilt, als positiv der überraschend hohe Umsatz.

Neben den Technologiewerten fallen bei den geringer kapitalisierten Titeln noch Rieter auf, die nach dem zweistelligen Kursverlust am Vortag sich nun mit +3,1% etwas erholen.

Bonds Schweiz: Leicht schwächer

Der Schweizer Obligationenmarkt zeigt sich am Donnerstag leicht schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung nach den festeren Vortagen. Dabei ziehen die Frankenswapsätze wieder ein wenig an. Das Geschäft sei vor der Veröffentlichung einer Reihe von US-Konjunkturdaten am Nachmittag von der Zurückhaltung der Anleger geprägt, heisst es am Markt. Am Graumarkt nimmt die südamerikanische Entwicklungsbank CAF 190 Mio. Fr. auf.

Während die Aktivitäten am Sekundärmarkt nachgelassen haben, nimmt am Primärmarkt die CAF Corporación Andina de Fomento 190 Mio. Fr. für 7 Jahre auf. Die Rendite beträgt 2,4275% und der Swapspsread wird mit +90 BP angegeben. Damit ist der Risikozuschlag gleich gross wie bei der jüngsten Anleiheemission im August. Damals nahm die lateinamerikanische Entwicklungsbank 225 Mio. Fr. für 6 Jahre auf.

Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 42 BP höher auf 142,75%. Der Umsatz beläuft sich allerdings nur auf wenig aussagekräftige drei Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 73 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gibt dagegen um 14 BP nach auf 125,88% nach einem Plus von 22 BP am Vortag.

Zwei der gehandelten drei Eidgenossen notieren schwächer und einer fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,943 und die der zehnjährigen mit 1,205% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,203 von 1,134% am Vortag.

Euro steigt auf Neunmonatshoch

Der Euro hat am Donnerstag zwischenzeitlich zugelegt und ist erneut auf einen neunmonatigen Höchststand gestiegen. Im Hoch notierte die Gemeinschaftswährung mit 1.0929 $. Damit wurde der jüngste Höchststand seit April 2022 leicht übertroffen. Am Mittag kostet ein Euro dann 1.0905 $.

Das Euro-Franken-Paar hat sich seit dem frühen Handel leicht abgeschwächt. Vorübergehend notierte die Gemeinschaftswährung gar wieder leicht unter der Parität. Sie erholte sich aber rasch wieder und kostet aktuell 1.0004 nach 1.0018 Fr. am Morgen. Der US-Dollar verharrt dagegen mit 0.9175 Fr. praktisch auf dem Stand vom Morgen bzw. vom Vorabend.

Unterstützung erhält der Euro seit einiger Zeit durch unterschiedliche Erwartungen an die Geldpolitik der Eurozone und der USA. Während die US-Notenbank Fed auf eine abermalige Verlangsamung ihres Straffungstempos zusteuert, dürfte die EZB ihr Zinserhöhungstempo vorerst beibehalten. Im Ergebnis würde die Entwicklung dazu führen, dass sich der Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA etwas einengt. Von dieser Erwartung profitiert der Euro schon jetzt.

Am Nachmittag richten sich die Blicke auf Wachstumsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht erste Zahlen für das Schlussquartal 2022. Es wird mit einem soliden Wachstum gerechnet. Für das laufende Jahr stellen sich dagegen viele Fachleute die Frage, ob die grösste Volkswirtschaft der Welt in die Rezession rutscht. Jüngste Konjunkturdaten sind schwach ausgefallen. Ein wichtiger Belastungsfaktor sind die kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.27 $. Das waren 15 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 80.38 $.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Für leichten Auftrieb sorgt seit einigen Tagen der US-Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neigt. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt werden, wird der Einkauf für Interessenten aus anderen Währungsgebieten mit fallendem Dollarkurs rechnerisch günstiger. Das treibt die Nachfrage und die Rohölpreise.

USA

Die US-Börsen konnten am Mittwoch ihre zum Handelsauftakt deutlichen Verluste im Tagesverlauf klar verringern. Der Ausblick des Softwaregiganten Microsoft belastete erst die Anlegerstimmung.

Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem schmalen Plus von 0,03% bei 33’744 Punkten. Der marktbreite S&P 500 schloss nahezu unverändert bei 4016 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 verliert 0,27% und geht bei 11’815 Punkten aus dem Handel.

Der Softwarehersteller Microsoft verbuchte im vierten Quartal 2022 das schwächste Umsatzwachstum seit mehr als sechs Jahren, der Ausblick auf das laufende Quartal fiel auch enttäuschend aus. Nach einem Absturz schloss die Aktie 0,6% tiefer. Die Valoren des Chipherstellers Texas Instruments gaben an der Nasdaq um 1,1% nach.

Die Papiere des Telecomunternehmens AT&T stachen mit einem Plus von 6,6% positiv hervor. Die in Aussicht gestellte Steigerung von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis überzeugte die Anleger.

Asien

Deutliche Gewinne in Hongkong und Seoul prägen das Börsenbild in Ostasien. Die Handelsplätze in Festlandchina bleiben auch für den Rest der Woche wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen. Nicht gehandelt wird am Donnerstag in Sydney wegen des Australia Day.

In Tokio korrigieren der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix um 0,1% nach unten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 2,1%. Der südkoreanische Kospi rückt um 1,6% vor.

