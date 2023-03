Börsenbericht vom 2. März 2023 – Schwergewichte stützen Schweizer Börse Nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag mit einer festeren Tendenz gezeigt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag nach schwachem Beginn klar fester abgeschlossen. Dabei rückte der Leitindex SMI zurück über die Schwelle von 11'100 Punkte, die er gestern unter dem Eindruck wachsender Zinssorgen preisgegeben hatte. Getragen wurde der Gesamtmarkt am Berichtstag von den deutlichen Avancen der Index-Schwergewichte. Allen voran die Nestlé-Papiere legten kräftig zu. Auf der Gegenseite rutschte der Kurs der angeschlagenen Grossbank Credit Suisse erstmals unter 2.50 Fr.

Die Stimmung an den Finanzmärkten sei nach wie vor angespannt, sagten Händler. Das Thema Inflation habe sich wieder ganz oben auf die Themen-Liste der Börsianer vorgearbeitet. Damit verbunden nehmen die Sorgen vor weiteren Zinserhöhung in der Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken zu. Die Erwartung hoher Zinsen widerspiegelt sich etwa auch in den Renditen zehnjähriger US-Staatspapiere, die so hoch liegen wie zuletzt vergangenen November. Die zuletzt stark gestiegenen Anleihenrenditen hängen Marktbeobachtern zufolge wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten.

Der FuW Swiss 50 Index steigt schliesslich um 0,52% auf 2229,50 Punkte. Der SMI rückte um 0,99% auf 11'165,58 Punkte vor und schloss damit nahe am Tageshoch. In den Tag gestartet war der SMI noch bei rund 11'000 Zählern. Der SLI beendete das Geschäft mit einem Plus von 0,73% auf 1775,15 Punkten und der breite SPI stieg um 0,91% auf 14'394,27 Zähler. Im SLI standen sich am Ende 23 Gewinner und sechs Verlierer gegenüber, ABB schlossen unverändert.

Als grosse Stütze für den Gesamtmarkt entpuppten sich am Donnerstag die Papiere der Schwergewichte Nestlé (+2,0%), Novartis (+1,5%) und Roche GS (+1,0%). Vor allem Nestlé machten so einen guten Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Kurseinbussen wett.

Klar fester gingen auch die ebenfalls als defensiv eingestuften Aktien von Swisscom (+1,3%) und Givaudan (+1,5%) aus dem Handel. Morgan Stanley hatte das Kursziel für den Telekomriesen erhöht und die «Overweight»-Einschätzung bestätigt. Die Analysten rechnen mit einer weiterhin soliden Geschäftsentwicklung.

Auch Zykliker wie Holcim (+1,8% auf 58.94 Fr.) oder Swatch (+2,1%) gewannen an Wert. Die Titel des Baustoffkonzerns, der die Jahreszahlen vergangenen Freitag vorgelegt hatte, kletterte sogar auf ein Mehrjahreshoch von knapp 59 Fr. Titel wie Straumann (+1,6%), Geberit oder Sonova (je +1,2%) reihten sich bei den Blue Chips ebenfalls weit vorne ein.

Auf der Verliererseite standen einmal mehr die Aktien der CS (-7,0% auf 2.57 Fr.) auf den Verkaufslisten. In der zweiten Handelshälfte waren phasenweise gar panikartige Verkäufe zu beobachten, was den CS-Kurs erstmals in der Geschichte unter 2.50 Fr. drückte. Vom Allzeittief konnten sich die Titel bis zum Handelsende dann aber absetzen. Was genau die Verkäufe ausgelöst hatte, war laut Händlern allerdings nicht so klar.

Doch auch die Branchennachbarn UBS (-0,6%) und Julius Bär (-0,2%) zählten zu den wenigen Verlierern. Und Finanzwerte wie Swiss Life (+0,2%) oder Partners Group (+0,3%) retteten sich zwar ins Plus, doch hielten sich die Kursgewinne in Grenzen.

VAT gaben nach Jahreszahlen um deutliche 1,9% nach. Während der Zahlenkranz im Rahmen der Erwartungen ausfiel, belastete der verhaltende Ausblick zu der Entwicklung im Halbleitermarkt den Titel.

Im breiten Markt wurden die Titel des Herstellers von Blechmaschinen Bystronic (-11%) oder jene des Spezialkunststoff-Hersteller Gurit (-9,2%) nach der Zahlenpublikation massiv abgestossen. Sorgen um die weitere Auftragslage und die Profitabilität der Firmen drückten auf die Kurse. Bei Clariant hielt sich das Minus mit 1,4% einigermassen in Grenzen.

Das Solarunternehmen Meyer Burger senkte überraschend für 2023 das Produktionsziel, was den Aktienkurs um 14% einbrechen liess. Dagegen rückten Kardex (+5,3%) oder Forbo (+4,8%) nach Zahlen vor. Höhere Aufträge sorgte beim Lagerlogistik-Spezialist Kardex für Applaus, während die Industriegruppe Forbo mit guten Aussichten bei den Anlegern punktete.

Salesforce rettet den Dow – Verluste an der Nasdaq

Bei hohen Zinsen haben die Anleger am US-Markt weiterhin wenig Lust auf Aktien. Besonders die zinssensitiven Wachstumswerte aus dem Technologiebereich hatten auch am Donnerstag im frühen Handel damit zu kämpfen. Denn die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf das höchste Niveau seit November. Dank Salesforce als rühmlicher Ausnahme legte der US-Leitindex Dow Jones Industrial allerdings etwas zu.

Nach der ersten Handelsstunde lag der Dow mit 0,35% im Plus bei 32’775,17 Punkten. Der S&P 500 kämpfte mit einem Abschlag von 0,27% auf 3940,54 Punkte um seine 200-Tage-Linie. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte um 0,48% auf 11’880,67 Punkte ab. Damit liegt er unter der 200-Tage-Linie, die bei technisch orientierten Börsianern als Indikator für den langfristigen Trend stark beachtet wird.

Papiere des SAP-Konkurrenten Salesforce sprangen um bis zu 16% auf das höchste Niveau seit August 2022. Der US-Softwarehersteller überraschte die Anleger mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Blick nach vorn. JPMorgan-Experte Mark Murphy lobte die Margensteigerung, die geradezu in den «Hyperspace» vordringe.

Nicht überzeugen konnte dagegen Tesla auf dem Investorentag, der von den Anlegern mit einem Kursabschlag von zeitweise über acht Prozent quittiert wurde. Laut dem Bernstein Experten Toni Sacconaghi gab es «viel Vision und wenig Konkretes». Auch sein JPMorgan-Kollege Ryan Brinkman vermisst Anhaltspunkte, an dem man den künftigen Verlauf bemessen kann.

Noch weitaus ärger erwischte es die Anleger von Silvergate Capital mit einer Kurshalbierung. Die stark im Bereich Kryptowährungen engagierte Bank bangt nach dem spektakulären Zusammenbruch der Digitalwährungsbörse FTX um ihr geschäftliches Überleben. Sie berichtete für das vergangene Quartal bereits einen Verlust von einer Milliarde Dollar und warnte, dass dieser noch höher ausfallen könnte. Zudem verschob sie den Termin für die Vorlage des Jahresberichts.

Bonds Schweiz: Inflationsentwicklung erneut Top-Thema

Der Schweizer Obligationenmarkt steht am Donnerstag erneut ganz unter dem Einfluss der jüngsten Inflationsentwicklungen. Das Geschäft sei von Zinsseite einmal mehr sehr volatil und sei es auch schon am Vortag gewesen, erklärt ein Händler.

Die Stadt Winterthur hat sich 125 Mio. Fr. bis 2058 beschafft.

Der März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 136 Basispunkte (BP) höher bei 140,40%, der Umsatz beträgt 45 Kontrakte. Am Mittwoch hatte der Conf am Ende 97 BP verloren. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index verliert dagegen 3 BP auf 123,28% nach -21 BP am Vortag.

Die fünf bislang gehandelten Eidgenossen geben allesamt nach. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,3188 und die der zehnjährigen mit 1,4613% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt weiter an auf 1,482 von 1,456% am Vortag.

Eurokurs pendelt um 1.06 $ – Dollar-Stärke belastet

Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag wieder abgeben müssen. Am Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung zunächst unter 1.06 $ bis auf ein Tagestief bei 1.0582 $, nachdem er in der vergangenen Nacht etwa einen Cent höher gehandelt worden war. Aktuell geht er wieder zu 1.0604 $ um.

Zum Franken notiert der Euro derweil mit derzeit 0.9988 Fr. wieder unterhalb der Parität. Die hatte er im Tagesverlauf preisgegeben. Der Dollar etabliert sich mit 0.9422 Fr. über der Schwelle von 0.94.

Am Devisenmarkt zeigte sich eine breitangelegte Dollarstärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Der Dollar konnte zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen, nachdem jüngste Daten auf eine robuste Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hindeuten.

In der vergangenen Woche war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen. Seit mittlerweile sieben Wochen liegt die Zahl der Hilfsanträge unter 200’000. Werte unter dieser Marke gelten als ein sehr niedriges Niveau.

Der robuste Arbeitsmarkt gibt der US-Notenbank Fed den nötigen Spielraum, mit weiter steigenden Zinsen gegen die hohe Inflation anzukämpfen, ohne die Konjunktur stark zu belasten. Während die Aussicht auf steigende US-Zinsen dem Dollar Auftrieb verlieh, konnten Hinweise auf Zinserhöhungen in der Eurozone durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde dem Euro keinen Auftrieb geben.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen Mitte März um weitere 0,50 Prozentpunkte anheben wird. Nach Einschätzung von Lagarde könnten die Leitzinsen auch über März hinaus steigen. «Zum jetzigen Zeitpunkt ist es möglich, dass wir diesen Weg weitergehen», sagte sie während eines Auftritts im spanischen Fernsehen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88785 (0.88574) britische Pfund und 145.07 (144.82) japanische Yen fest.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 84.64 $. Das waren 35 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 45 Cent auf 78.14 $.

Die Ölpreise haben damit an die Kursgewinne der beiden Vortage angeknüpft. Schon seit einiger Zeit werden die Rohölpreise durch gegenläufige Kräfte in Schach gehalten. Nachhaltigen Preissteigerungen steht die Erwartung zusätzlicher Zinsanhebungen durch grosse Notenbanken entgegen. Dauerhafte Preisabschläge bleiben aus, weil nach der Abkehr Chinas von seiner strikten Corona-Politik die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung besteht.

AWP/REUTERS

