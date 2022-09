Was zählt – Seid umschlungen, Milliarden Wer ein Nettovermögen von über einer Milliarde Dollar besitzt, ist in vielen Fällen in den USA zu Hause, sehr häufig in New York City. Manfred Rösch

Die meisten Milliardäre sind in den USA zu Hause. Soweit überhaupt bekannt und kalkulierbar, waren es im vergangenen Jahr 975, mit einem Netto-Gesamtvermögen von 4450 Mrd. $; im Durchschnitt waren das beruhigende 4,6 Mrd. $. Mit dem Kurseinbruch an der Börse dürften diese Vermögen in den Büchern nun einstweilen weniger wert sein. Allein New York City beherbergt 138 Milliardäre. Frank Sinatra ahnte es: «If I can make it there, I’ll make it anywhere». Im Big Apple hausen mehr Milliardäre als in Indien, dem Vereinigten Königreich, Hongkong oder der Schweiz; hierzulande wurden 111 Milliardäre mit einem kumulierten Nettovermögen von 365 Mrd. $ ausgemacht. Am zweitmeisten Dagobert Ducks leben in der kommunistischen Volksrepublik China; zusammen mit Hongkong rückt China noch näher an die USA heran. Hongkong ist mit 114 Milliardären die Nummer zwei der Krösus-Städte, San Francisco mit 85 die Nummer drei, London mit 77 schafft es nicht aufs Podest. Auch Russlands famose Oligarchen finden sich unter den hier dargestellten Top Twelve – wie reich sie jetzt noch sind und wo sie nunmehr ihr jeweiliges Hauptdomizil haben, lässt sich nicht sagen. Etwas erstaunlich ist, dass in der Zusammenstellung von Wealth-X Billionaire Census die superreichen Japaner und Südkoreaner fehlen – liegt es am dort anscheinend landestypischen Mangel an Transparenz?

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

