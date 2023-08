Quartalszahlen – Selecta steigert Gewinn deutlich Der Snackautomatenbetreiber hat seinen Gewinn im zweiten Quartal vor allem dank neuen Installationen von Selecta-Automaten deutlich gesteigert.

Der Gruppenumsatz erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,0% auf 307,2 Mio. €. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Der Snackautomaten-Betreiber Selecta ist im zweiten Quartal weiter gewachsen und hat die Gewinnzahlen deutlich gesteigert. Dabei konnte das Unternehmen von einer Ausweitung der installierten Automaten profitieren.

Der Gruppenumsatz erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,0% auf 307,2 Mio. €, wie Selecta am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen habe die durchschnittlichen Verkäufe pro Maschine um rund einen Fünftel auf 13.10 € pro Tag erhöht, heisst es. Unter dem Strich kletterte der Betriebsgewinn nicht zuletzt dank Kosteneinsparungen um 21% auf 55,6 Mio. €.

Selecta habe zudem seine «Foodtech-Installationen» in Europa deutlich steigern können, dies vor allem dank einer Ausweitung in den Lebensmittelmärkten wie auch im Bereich der «intelligenten Verkaufslösungen». Zum Umsatzwachstum habe auch die Partnerschaft mit dem Süsswarenhersteller Mars beigetragen, die zu steigenden Verkäufen in Grossbritannien, Belgien und Österreich geführt habe. So habe unlängst Selecta Österreich den Mars-Maschinenpark an 350 Standorten übernommen.

In der Schweiz konnte Selecta Anfang Monat die Erneuerung des Vertrags mit den SBB um weitere sieben Jahre mitteilen. Im Heimmarkt Schweiz habe das Unternehmen die Lancierung des 100sten «Coop-to-go»-Mikromarkts vermelden können.

AWP

