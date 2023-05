Big Apple Talk – Sell in May? Not today! FuW berichtet aus New York. Heute: Nach starkem Jahresstart deutet einiges auf einen schlechteren Fortgang des US-Aktienmarktes hin. Warum Anleger dennoch nicht einer alten Börsenweisheit folgen sollten. Valentin Ade , New York

An der New Yorker Börse könnte nach einem starken Jahresanfang nun eine geringere Dynamik herrschen. Bild: Valentin Ade

Es ist der vierte Untergang einer US-Bank in knapp zwei Monaten. First Republic Bank, das vierzehntgrösste Institut des Landes, wurde am Montagmorgen vom US-Bankenregulator übernommen, nachdem ihre Aktien in den vergangenen Wochen fast ihren kompletten Wert verloren hatten. Es ist die zweitgrösste Bankpleite in der US-Geschichte ­– die drittgrösste legte Silicon Valley Bank am 10. März hin, die viertgrösste folgte mit Signature Bank nur zwei Tage später.