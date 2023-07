Gemäss ersten Indikatoren hat der Halbjahresumsatz von Sensirion rund 123 Mio. Fr. betragen. Bild: Walter Bieri/Keystone

Einschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr

Sensirion gilt als stark konjunkturabhängig: Die kleinen Sensoren kommen in unterschiedlichen Bauteilen im Automobilbereich, in der Industrie und der Medizintechnik zum Einsatz und am Endverbrauchermarkt etwa bei Luftreinigern. Wenn jedoch weniger produziert wird und die Lagerbestände coronabedingt hoch sind, werden entsprechend weniger Sensoren gebraucht. Zumal die letzten drei Jahre für Sensirion von positiven Einmaleffekten und Grossbestellungen geprägt waren, hat sich eine deutliche Abflachung des Wachstums bereits angekündigt, das Ausmass des Rückgangs ist aber nun doch etwas überraschend.



Eine erste Korrektur der Ziele gab es bereits im März, als die Marge von vormals 27,8% für das Folgejahr auf 20% prognostiziert wurde. Nun ist es also mit 10% nur die Hälfte davon. Im selben Zug war ein Umsatzwachstum von 6% im besten Fall angenommen worden – nun liegt der Umsatzrückgang bestenfalls bei 20%, schlimmstenfalls bei 27%. Sensirion spricht von einer «temporären Nachfragedelle» vor allem in den Bereichen Appliance und Consumer, die den Umsatz belastet. Dazu kommt der Abbau von zu hohen Lagerbeständen, der so bald nicht vorbei sein dürfte. Die nun geäusserten Ziele implizieren einen Ebitda von rund 24 Mio. Fr. für 2023 (–31%).



Zumal der Markt bei Sensirion im Frühjahr verhältnismässig optimistisch war (und bei den Erwartungen über der Bandbreite der Ziele von Sensirion lag), müssen die Markterwartungen bei den operativen Kennzahlen sehr stark korrigiert werden. Für die Halbjahreszahlen per August steht gemäss erster Prognose ein Umsatz von rund 123 Mio. Fr. (–25%). Bei einer geschätzten Marge von 15 bis 20% ergibt sich ein Ebitda 18 bis 25 Mio. Fr., was einen Rückgang um potenziell rund die Hälfte bedeutet – denn im ersten Halbjahr 2022 lag Sensirions Marge noch bei hohen 30%.