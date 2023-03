Geschäftsanalyse – Sensirions «heisse Phase» ist vorbei Nach drei starken Jahren normalisiert sich die überdurchschnittlich hohe Nachfrage für den Sensorenhersteller. Die Kosten steigen. Siegmund Skalar

Seit Ende 2021 produziert Sensirion auch im ungarischen Debrecen. Bild: ZVG/Sensirion

Die Coronakrise und die Komponentenknappheit galten als Wachstumsmotoren für Sensirion. Der Name ist Programm: Die Sensoren des Unternehmens kommen sowohl in der Automobilbranche als auch in der Medizintechnik und in der Industrie zur Anwendung. Dort spürt man jedoch eine sich eintrübende Wirtschaftslage und das Ende der Phase des Bestandsaufbaus wegen der Komponentenkrise. «Die heisse Phase ist vorbei», sagte CEO Marc von Waldkirch zuletzt an der Bilanzpressekonferenz am Dienstag.