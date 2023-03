Analyse zum UBS-CEO-Wechsel – Sergio Ermotti findet sich in schwierigem Fahrwasser Der alte und neue UBS-Chef will strategisch an seine bisherigen Erfolge anknüpfen. Viele Fragen sind aber noch offen, während der Druck von Investoren wächst. Lea Fäh

Auf den neuen UBS-CEO Sergio Ermotti wartet keine leichte Aufgabe, der Erklärungsbedarf gegenüber der Öffentlichkeit ist gross. Bild: Michael Buholzer/Keystone

An der Spitze von UBS knallts. Sergio Ermotti kehrt überraschend als Konzernchef zur Grossbank zurück. Und das schon am nächsten Mittwoch. Das ist ein überraschender und genialer Schachzug, der dem dringend benötigten Investorenvertrauen dienen soll. Erste Stimmen aus dem In- und Ausland jubeln.