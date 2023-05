Analyse der Teuerung im April – Servicepreise schüren neue Inflationssorgen im Euroraum Der monatliche Preiszuwachs spricht aktuell gegen eine Trendwende bei der Inflation in der Eurozone. Besonders die Dienstleister erhöhen ihre Preise derzeit stark. André Kühnlenz

Im Euroraum fahren die Dienstleister ihre Auslastung zurück, zugleich verlangen sie deutlich höhere Preise. Bild: Jordi Salas/Getty Images

Die Privathaushalte im Euroraum warten weiterhin vergeblich auf die Trendwende in der Inflation. Dies zeigen die neuesten Daten zur Teuerung vom April. Insbesondere die Dienstleister erhöhen derzeit ihre Preise stärker als in den Vormonaten, was sich somit direkt in der Kerninflation zeigt. Diese wird von Notenbankern der Europäischen Zentralbank (EZB) besonders aufmerksam auf der Suche nach Spuren einer Trendwende betrachtet – die Kernpreise schliessen stark schwankende Energie- und Lebensmittelpreise aus.