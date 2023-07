Akquisition – SFS expandiert in den USA Der Metallverarbeiter übernimmt das Befestigergeschäft der US-Gesellschaft CSS. Dadurch will er in dieser stark wachsenden Region das eigene Handelsnetzwerk stärken.

Angaben zum Kaufpreis macht SFS keine. Bild: ZVG/SFS

SFS verstärkt sich mit einer Akquisition in den USA. Von der Connective Systems & Supply (CSS) mit Sitz in Denver übernehmen die Ostschweizer das Geschäft mit Befestigern und weiteren Produkten.

CSS realisierte mit diesem Geschäftsbereich im Jahr 2022 mit rund 20 Mitarbeitenden einen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar, hiess es von SFS am Montag in einem Communiqué. Die Übernahme ermögliche die Stärkung des eigenen Handelsnetzwerks in den USA in dieser stark wachsenden Region. Angaben zum Kaufpreis werden nicht gemacht.

Das Geschäft werde organisatorisch in die US-Tochter Triangle Fastener Corporation (TFC) eingegliedert. Die lokale Präsenz von CSS werde beibehalten sowie alle 20 Mitarbeitenden übernommen. Die beiden Standorte würden vom bisherigen Management weitergeführt.

AWP

