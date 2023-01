Die Ergebnisse zum Gesamtjahr 2022 legt SFS am 3. März vor. Bild: Christian Beutler/Keystone

Ersteinschätzung von Yvonne Debrunner um 8.30 Uhr

Dass SFS durch die Übernahme der Hoffmann-Gruppe ein deutlich grösseres Unternehmen geworden ist, war klar. FuW hatte sogar noch mit einem etwas höheren Umsatzzuwachs aufgrund des Zukaufs gerechnet. Unseren geschätzten Gewinn pro Aktie für 2022 reduzieren wir daher leicht von 8 auf 7 Fr. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die Titel weiterhin niedrig bewertet sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2022 liegt bei nach wie vor niedrigen 14, obwohl der Kurs seit Anfang Jahr 8% zugelegt hat. Auf ein Jahr gesehen liegt die Performance immer noch bei fast –30%, was sich mit Rezessionsängsten erklären lässt, nicht jedoch mit der Leistung der Gesellschaft. Das beweist sie einmal mehr mit dem eindrücklichen organischen Umsatzwachstum von rund 9% im vergangenen Jahr. Im laufenden Jahr, wenn Hoffmann erstmals voll konsolidiert wird, wird der Gewinn pro Aktie erneut substanziell höher ausfallen, was die aktuelle Bewertung nochmals niedriger erscheinen lässt. Wir werden unsere für den Gewinn pro Titel 2023 im Verlauf des Tages aktualisieren.