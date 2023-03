Jahreszahlen – SFS legt zu Der Metallverarbeiter steigert im Geschäftsjahr 2022 nach der Übernahme der Hoffmann-Gruppe den Gewinn. Die Dividende soll entsprechend erhöht werden.

Für das laufende Jahr erwartet SFS weiterhin erhebliche Unsicherheiten infolge von makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen. Bild: Christian Beutler/Keystone

SFS hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2022 gesteigert. In der Folge soll an die Aktionäre eine um 30 Rappen höhere Dividende von 2.50 Fr. ausgeschüttet werden. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen eine Entwicklung im Rahmen der Mittelfristziele.



Das Jahr 2022 war für SFS von der Übernahme der deutschen Hoffmann-Gruppe geprägt. Umsatz und Gewinn stiegen kräftig, bei der Profitabilität bremste die Übernahme das Unternehmen aber zunächst. Die Margen im Segment Distribution und Logistik, in deren Bereich die Übernahme fällt, sind aufgrund des Geschäftsmodells tiefer als in anderen Segmenten.



Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit legte um knapp 10% auf 330,3 Mio. Fr. zu und damit etwas schwächer als der Umsatz, wie der Metallverarbeiter am Freitag mitteilte. Die Umsatzzahlen hatte SFS bereits im Januar bekannt gegeben. Das Unternehmen setzte 2,75 Mrd. Fr. um - ein Plus von 45%. Zum Wachstumssprung trug die Hoffmann-Gruppe 38% bei. Um den Zukauf und Währungseinflüsse bereinigt wies SFS einen Zuwachs von 9,1% aus.

Ebit-Marge erreicht Mittelfristziele knapp

Die Ebit-Marge kommt damit bei 12,1% zu liegen, nach 15,9% im Vorjahr. Die eigenen Ziele einer Marge zwischen 12 und 15% hat SFS damit knapp erreicht. Analysten hatten sich im Schnitt allerdings mehr erwartet (AWP-Konsens: 12,6%). Um akquisitorische Einmaleffekte bereinigt hätte die Ebit-Marge jedoch 12,9% erreicht, hielt SFS fest.



Unter dem Strich blieben 270,6 Mio. Fr. als Reingewinn, knapp 14% mehr als noch im Vorjahr. Die Aktionäre profitieren davon in Form einer höheren Dividende: Diese steigt auf 2.50 Fr. nach 2.20 Fr. im Vorjahr.



Die erheblichen Unsicherheiten und hohe Volatilität aufgrund des Kriegs in der Ukraine, anhaltende Verwerfungen in den Lieferketten, weitere Covid-19-Wellen sowie stark steigende Energiekosten, Zinsen und Inflation seien ständige Begleiter der gesamten Berichtsperiode gewesen, schrieb SFS.



Die Lieferbereitschaft gegenüber den Kunden habe aber mit wenigen Ausnahmen aufrechterhalten werden können. Dies schreibt SFS unter anderem lokalen Produktionsstandorten sowie vorwiegend regionalen und damit robusten Lieferketten, aber auch den engagierten Mitarbeitenden zu.

Mittelfristziele bestätigt

Für das laufende Jahr erwartet SFS weiterhin erhebliche Unsicherheiten infolge von makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen. Regionale Einschränkungen in den Lieferketten dürften auch 2023 den Geschäftsverlauf in einzelnen Endmärkten beeinflussen. Die Mittelfristziele sollen aber auch für das laufende Jahr Anwendung finden.



So geht SFS 2023 von einem Umsatz von 3,2 bis 3,3 Mrd. Fr. inklusive Hoffmann aus. Damit erwartet SFS - vor Konsolidierungseffekten - ein Umsatzwachstum im Rahmen der Mittelfrist-Guidance von 3 bis 6%. Für die gesamte SFS Group, inklusive Hoffmann, wird eine Ebit-Marge im Rahmen der Mittelfrist-Guidance von 12 bis 15% erwartet. Dieser Ausblick steht unter der Annahme, dass es keine substanzielle Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder Verschärfungen der geopolitischen, energie- oder pandemiebedingten Einschränkungen gibt.

