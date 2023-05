Transaktion – SGS kauft zu Der Warenprüfkonzern erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Nutrasource Pharmaceutical.

Nutrasource Pharmaceutical ist laut SGS ein Auftragsforschungsinstitut in der Nahrungs- und der Pharmaindustrie. Bild: ZVG/SGS

Der Warenprüfkonzern SGS hat eine Mehrheitsbeteiligung an der kanadischen Nutrasource Pharmaceutical und deren Tochtergesellschaften erworben. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 20 Mio. kanadischen Dollar und beschäftigt mehr als 100 Personen weltweit.

Nutrasource Pharmaceutical sei ein Auftragsforschungsinstitut in der Nahrungs- und Pharmaindustrie, teilte SGS am Donnerstag mit. Es helfe Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften sowie der Markteinführung von Gesundheits- und Wellness-Produkten. In einer Erstinvestition übernimmt SGS 60% der Anteile der in Privatbesitz befindlichen Nutrasource. Zudem hat SGS das Recht, die verbleibenden 40% bis 2026 zu erwerben.

AWP

