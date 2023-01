Mit Blick nach vorne gibt das Unternehmen bekannt, dass es 2023 die adjustierte Betriebsgewinnmarge verbessern will. Bild: ZVG/SGS

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.45 Uhr

Das Jahresergebnis des Warenprüfkonzerns bietet keine Überraschungen, denn es trifft die im November anlässlich eines Investorentages veröffentlichte Prognose recht genau. Der organische Umsatz, der nach zehn Monaten ein Plus von 6,2% erreicht hatte, wuchs im Jahresvergleich 5,8%. Das etwas unscharfe Ziel «organisches Wachstum am oberen Ende des mittleren einstelligen Prozentbereichs» wurde somit erreicht. Der um die Einmaleffekte aus den sieben Akquisitionen und einer Devestition des Jahres 2022 bereinigte operative Gewinn blieb wie angekündigt konstant, allerdings nur auf Basis konstanter Wechselkurse. Die Mischung aus Covid, Lieferkettenproblemen, Inflation und Frankenstärke machten sich unter dem Strich mit einem Gewinnrückgang von knapp 4% bemerkbar. Die gute Nachricht für Anleger ist, dass der Verwaltungsrat den Gewinn wie schon im vergangenen Jahr mit einer unveränderten Dividende von 80 Fr. je Aktie zum grössten Teil an die Aktionäre ausschütten will, was einer soliden Rendite von fast 3,5% entspricht.



Eine Analyse des Jahresergebnisses folgt gegen 16 Uhr.