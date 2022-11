Investorentag – SGS-Sparprogramm betrifft vor allem Europa Der Warenprüfkonzern will in den nächsten Jahren mehr als 50 Mio. Fr. einsparen. So sollen rund 1500 der aktuell 96'000 Stellen wegfallen.

SGS hat an seinem Investorentag am Freitag etwas mehr Details zu seinem vor einigen Tagen abgekündigten Restrukturierungsprogramm bekanntgegeben. Jobs sollen vor allem im Bereich des Betriebs und bei der Administration wegfallen.



Mit einem Programm zur Kostensenkung will SGS in den nächsten Jahren mehr als 50 Mio. Fr. einsparen. In diesem Zuge sollen rund 1500 der aktuell 96'000 Stellen wegfallen.



Laut SGS-Finanzchef Dominik de Daniel sollen vor allem Stellen im Bereich des Betriebs und der Verwaltung abgebaut werden. Ein kleiner Teil werde auch auf Geschäftsschliessungen und das Management entfallen. Mehr als die Hälfte der Einsparungen sollen in der EMEA-Region erzielt werden, darunter vor allem in Europa. Ein Viertel entfalle auf Amerika und der Rest auf Asien.



Bei den Geschäftseinheiten werden vor allem die Geschäftseinheiten Industries & Environment und Natural Resources betroffen sein. Laut de Daniel wird der Fokus vor allem auf Geschäfte gelegt, «die nicht die gewünschte Performance zeigten.»

Dividende bleibt zunächst stabil

De Daniel äusserte sich auch kurz zu der künftigen Dividendenpolitik von SGS. In der Coronakrise habe man sich entschieden, die Dividende bei 80 Fr. stabil zu halten. Die Ausschüttungsquote lag folglich 2020 bei 125% und 2021 immer noch bei 98%.



Zunächst wolle SGS die Dividende bei 80 Fr. belassen. Erst wenn die Ausschüttungsquote bei rund 75% liege, gebe es wieder Spielraum für eine Erhöhung, sagte de Daniel weiter.

