Aktie im Blickpunkt – Shell nach vorläufigen Zahlen gefragt Der Energiekonzern erhöht die Produktionsprognosen für Flüssiggas. Im Direktverkauf erwartet das Unternehmen unveränderten Ertrag. Giuliano Ligi

Shell erwartet auch dank längeren Betriebszeiten in Australien höhere LNG-Fördermengen. Bild: Stuart W Conway

Nachdem Shell am Montag dank der Ankündigung der Opec-Staaten, die Produktion zu kürzen, über 4% avanciert sind, haben die Valoren am Donnerstagmorgen erneut Gewinne eingefahren. Dank einem guten Ausblick für das erste Quartal 2023 haben Shell am letzten Handelstag der verkürzten Osterwoche fast 2% zugelegt. Besonders im Bereich «Integrated Gas» sieht sich der Energiekonzern auf gutem Weg.