Einschätzung von Arno Schmocker um 08.50 Uhr

Auf den ersten Blick ist SHL Telemedicine im ersten Halbjahr imposant gewachsen. Die Umsatzzunahme von über 50% ist allerdings in erster Linie auf die Übernahme des israelischen Telemedizin-Anbieters Mediton zurückzuführen. In Deutschland, dem zweitwichtigsten Markt, gingen die Einnahmen zurück. Unter dem Strich blieb ein symbolischer Mini-Gewinn übrig, eine Folge buchhalterischer Finanzaufwendungen, weil sich der Zeitwert der im Rahmen von Kapitalerhöhungen ausgegebenen Optionen veränderte. Weil sich eine grosse Ausschreibung in Deutschland für virtuelle Arztbesuche und Telemedizin-Dienstleistungen verzögert hat, reduziert SHL die Prognose für das Jahreswachstum von 30 auf 20%. Zur Gewinnerwartung werden keine Angaben geliefert. Das Unternehmen, in dessen Verwaltungsrat der ehemalige Premierminister Israels, Ehud Barak, als Co-Präsident Einsitz genommen hat, ist an der Schweizer Börse SIX kotiert, verbucht aber keinerlei Umsatz in der Schweiz. Die Bemühungen für eine Kotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq sind gemäss SHL-Angaben «in fortgeschrittenem Stadium». Dem Unternehmen mangelt es bislang an Kontinuität und Berechenbarkeit, den Aktien an Anlagequalität.