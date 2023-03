Jahreszahlen – Shop Apotheke peilt operativen Gewinn an Die Onlineapotheke will nach ihrem positiven Ergebnis 2022 im laufenden Jahr weiter zulegen. Sie muss sich ausserdem auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef machen.

2022 hatte der Onlinehändler einen Anstieg des Erlöses um 13,6% auf 1,2 Mrd. € erzielt. Bild: ZVG Shop Apotheke

Der Online-Pharmahändler Shop Apotheke peilt nach einem Rekordumsatz im vergangenen Jahr 2023 weitere Zuwächse und Gewinne an. Im Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten werde ein Plus von zehn bis 20% erwartet, teilte die Firma am Dienstag mit. Die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) solle 0,5 bis 2,5% erreichen. 2022 hatte der Online-Händler einen Anstieg der Erlöse um 13,6% auf 1,2 Mrd. € erzielt, wobei der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten um 17,2% auf 1,07 Mrd. € zulegte. Die Ebitda-Marge lag mit 0,3% noch im Minus.

Vorstandschef Feltens verlässt Shop Apotheke Ende Mai

Shop Apotheke muss sich einen neuen Vorstandschef suchen. Stefan Feltens wird das deutsch-niederländische Unternehmen nach vier Jahren verlassen, wie Shop Apotheke am Montagabend mitteilte. Feltens, der 2018 vom Pharmakonzern Teva Pharmaceutical gekommen war, wolle seinen Ende April auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern, werde aber nach der Hauptversammlung noch bis Ende Mai bleiben, um eine «reibungslose Übergabe» zu gewährleisten. Der Nachfolger soll erneut von aussen kommen. Der Aufsichtsrat habe bereits mit der Suche begonnen.

Firmengründer und Vorstand Stephan Weber sagte, Feltens habe es «geschafft, das Unternehmen in allen relevanten Bereichen deutlich zu professionalisieren». In seiner Amtszeit habe sich die Zahl der Kunden auf 9,3 Mio. verdreifacht, der Umsatz sei auf 1,2 Mrd. von 500 Mio. € Umsatz gestiegen.

REUTERS

