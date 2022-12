Hot Corner – Showdown bei Fresenius? Die lukrative Dialysetochter Fresenius Medical Care leidet, und ein US-Hedge-Fund bedrängt das Mutterhaus Fresenius. Alexander Saheb

Blutwäsche ist das lukrative Geschäft von Fresenius Medical Care – und Corona bedroht es. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Kurs ist am Boden, das Prinzip Hoffnung regiert. So ist die Lage beim einst glanzvollen deutschen Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC). Das im Dax vertretene Unternehmen hat im laufenden Jahr alles andere als brilliert. Die Aktie hat seit März mehr als 50% ihres Werts verloren. Wissenswert ist, dass FMC bisher auch zu den besten Dividendenzahlern im Dax gehörte. Seit 25 Jahren in Folge wurde die Dividende erhöht, sonst gelang das nur der Muttergesellschaft Fresenius, die rund ein Drittel der FMC-Aktien besitzt. Die hat 2022 angesichts der FMC-Misere auch ein Viertel des Kurswerts verloren.