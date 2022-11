Die Mittelfristziele bis 2024 werden reduziert. Bild: Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg

Einschätzung von Siegmund Skalar um 8.15 Uhr

AMS Osrams Ziele geraten immer weiter in die Ferne, denn die Marge fällt weiter. Dass die schwächere Smartphone-Nachfrage und die geringeren Produktionsvolumen im Automobilbereich sich im dritten Quartal bemerkbar machen würden, hatte das Unternehmen bereits angekündigt. Bereinigt um Divestments steigt der Umsatz im Jahresvergleich minimal – um 1,4% – auf 1,2 Mrd. €. Die Ebit-Marge liegt mit 7,5% in etwa im Mittelfeld der Zielbandbreite von 6 bis 9%. Die Bruttomarge sinkt im Jahresvergleich von 34 auf 29% und spiegelt den Kostendruck, dem der Sensorhersteller ausgesetzt ist. Gemessen an den (niedrigen) Erwartungen ist das Ergebnis nicht so schlecht. Um Sondereffekte bereinigt liegt das Nettoergebnis bei 47 Mio. €, wegen einer auffällig hohen Wertberichtigung ergibt sich jedoch nach Buchhaltungsstandard im Quartal ein Verlust von 370 Mio. €. Die schlechte Nachricht ist, dass AMS Osram wegen des zu erwartenden geringeren Absatzes und der Kosteninflation nun auch die Mittelfristziele senkt. Statt mit 4,9 Mrd. € rechnet sie mit 4,7 Mrd. € Umsatz für 2024. Die zu erwartende Ebit-Marge wird von 15 auf 13% gesenkt. Das langfristige Margenziel von 20% dürfte damit auf absehbare Zeit ausser Reichweite sein – und damit auch die Möglichkeit, den Markt zeitnah von der Werthaltigkeit des Unternehmens nach der Osram-Übernahme zu überzeugen.