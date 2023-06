Sie kennen vielleicht unsere drei Portfolios, die wir seit Jahren führen. Nicht? Dann haben Sie etwas verpasst. Denn sowohl das Value- wie auch das Risk- und das Eco-Portfolio weisen immer wieder eine verblüffend gute Performance aus und schlagen die meisten Aktienindizes.

Quantensprung dank ETP+

Vor einiger Zeit hat FuW all ihre Aktienkörbe für Investitionen zugänglich gemacht, und zwar mit einem Zertifikat, dessen Emittent Leonteq ist. Dabei haben wir stark darauf geachtet, in Sachen Gebühren so richtig vorbildlich zu sein und neben einer tiefen Managementgebühr keine weiteren Gebühren (schon gar nicht versteckte) zu verlangen. Jetzt machen wir mit den Produkten nochmals einen Quantensprung, indem der Emittent eine explizite Besicherung mit einem Pfand bei der Börse hinterlegt.

Das haben wir zunächst mit dem Produkt auf unseren FuW Swiss 50 Index so gemacht und ziehen jetzt mit allen anderen Produkten nach. Das Ganze nennt sich ETP+ (Exchange Traded Product); an der Schweizer Börse eine Innovation, auf die wir stolz sind. Alle Details zu den Portfolios finden Sie hier.

Für Institutionelle und Private

Das sichere Pfand ist ein Game Changer. So können neben allen Privatanlegern auch institutionelle Investoren, die von der Treffsicherheit von FuW profitieren möchten, in unsere Portfolios investieren. Sicherer als ein Pfand ist kein Rating – nicht einmal ein Triple-A. Warum wir das nicht schon früher gemacht haben? Das wäre die Anleger teuer zu stehen gekommen. Doch dank der Innovation kostet das pfandbesicherte ETP+ pro Jahr gerade mal 12 Basispunkte mehr als das Zertifikat ohne Pfand. Ich finde, das ist eine Investition wert.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

